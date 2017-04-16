Трампа демократы подцепили на крючок: налоговая декларация где?

Америка протестует: выходит на улицы, требует от новоизбранного президента США отчитаться перед народом о своих доходах-расходах, и недоумевает, почему же он сопротивляется? Дональд Трамп искренне удивляется и показывает мысленно фигу своим противникам и прочим недовольным. Протесты – проплаченные, утверждает президент.

Информацию о проплаченных протестах американцы, как обычно, узнали, заглянув на его страничку в Twitter:

«Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!».

Один раз Трампа пытались подловить, обвиняя в неуплате налогов в 2005 году, но, как выяснилось, обвинения оказались ложными. По данным администрации президента, Трамп в 2005 году заработал $150 млн. и заплатил $38 млн. налогов.К слову, на этой теме пыталась сыграть во время теледебатов в ходе президентской кампании и Хиллари Клинтон.

Но правда в том, что на данный момент Трамп является идеальным налогоплательщиком, хотя демократы и пытаются найти доказательства обратного. Ведь Трамп стал первым кандидатом крупнейшей партии, не обнародовавшим свою налоговую декларацию. Демократы подозревают, что он может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве, либо утаить детали о своем бизнесе.

Каждый американец обязан раз в году самостоятельно подать налоговую декларацию и выплатить налоги. Все кандидаты в президенты США от Республиканской партии делали свои налоговые декларации достоянием широкой публики, и только Дональд Трамп нарушил традицию, сославшись на то, что его налоговая отчетность проходит аудиторскую проверку.

Но самое интересное: президент США не обязан публиковать налоговые отчетности, значит, де-юре Трамп полностью прав. Кроме того, разглашение сведений из налоговой декларации без согласия Трампа грозит виновнику судом, так считается преступлением.

Вот и получается, что Трамп может проигнорировать данное требование, так как не обязан идти на поводу у своих противников. Но, с другой стороны. его отказ демократы разыграют в свою пользу, выдав на-гора массу предположений, пусть и не имеющих отношения к действительности, но ведь их еще нужно опровергнуть. Репутационный удар – вот что грозит Трампу.

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