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Трампа демократы подцепили на крючок: налоговая декларация где?

20:46. 16 апреля 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

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Америка протестует: выходит на улицы, требует от новоизбранного президента США отчитаться перед народом о своих доходах-расходах, и недоумевает, почему же он сопротивляется? Дональд Трамп искренне удивляется и показывает мысленно фигу своим противникам и прочим недовольным. Протесты – проплаченные, утверждает президент.

Информацию о проплаченных протестах американцы, как обычно, узнали, заглянув на его страничку в Twitter:

«Я сделал то, что было почти невозможно для республиканца - получил большинство голосов выборщиков! Почему же теперь вновь всплыла тема налоговой декларации? Нужно проверить, кто платил вчера за эти небольшие организованные митинги. Выборы уже прошли!».

 

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Один раз Трампа пытались подловить, обвиняя в неуплате налогов в 2005 году, но, как выяснилось, обвинения оказались ложными. По данным администрации президента, Трамп в 2005 году заработал $150 млн. и заплатил $38 млн. налогов.К слову, на этой теме пыталась сыграть во время теледебатов в ходе президентской кампании и Хиллари Клинтон.

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Но правда в том, что на данный момент Трамп является идеальным налогоплательщиком, хотя демократы и пытаются найти доказательства обратного. Ведь Трамп стал первым кандидатом крупнейшей партии, не обнародовавшим свою налоговую декларацию. Демократы подозревают, что он может скрывать низкую ставку налогообложения, полученную с помощью лазеек в законодательстве, либо утаить детали о своем бизнесе.

Каждый американец обязан раз в году самостоятельно подать налоговую декларацию и выплатить налоги. Все кандидаты в президенты США от Республиканской партии делали свои налоговые декларации достоянием широкой публики, и только Дональд Трамп нарушил традицию, сославшись на то, что его налоговая отчетность проходит аудиторскую проверку.

Но самое интересное: президент США не обязан публиковать налоговые отчетности, значит, де-юре Трамп полностью прав. Кроме того, разглашение сведений из налоговой декларации без согласия Трампа грозит виновнику судом, так считается преступлением.

Вот и получается, что Трамп может проигнорировать данное требование, так как не обязан идти на поводу у своих противников. Но, с другой стороны. его отказ демократы разыграют в свою пользу, выдав на-гора массу предположений, пусть и не имеющих отношения к действительности, но ведь их еще нужно опровергнуть. Репутационный удар – вот что грозит Трампу.

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Метки: акция протеста, Декларация, демократы, дональд трамп, налоги, партия, президент, соединённые штаты
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