Сводки от ополчения Новороссии 16 апреля 2017

ВСУ вели огонь по ДНР из минометов, зениток и гранатометов — Басурин

Всего за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Территорию республики обстреливали из минометов калибром 120 и 82 – мм, БМП, БТР-ов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия, — рассказал он. — Минометные расчеты 46 одшбр выпустили по району аэропорта г. Донецка 39 мин калибром 82 и 120 мм».

«С позиций 72 омбр ВСУ было выпущено 55 мин калибром 82 и 120 мм по районам населенных пунктов Васильевка и Ясиноватая, — добавил Басурин. — Причем в районе н.п.Васильевка находится насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водовода, питающая фильтровальные станции, обеспечивающие питьевой водой два миллиона жителей на подконтрольных Украине территориях Добропольского, Красноармейского, Волновахского и Мариупольского районов, а также жителей республики, проживающих на территории Донецка и Ясиноватского района».

За минувшие сутки в результате обстрелов с позиций ВСУ ранения получили двое военнослужащих ВС ДНР.

«К тому же повреждения получил один жилой дом в Петровском районе г. Донецк, по улице Мамина-Сибиряка, дом 41», — рассказал Басурин.

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Подполковник ЛНР рассказал о ситуации на линии соприкосновения

Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет предпосылки к стабилизации. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко.

«За прошедшие сутки украинские силовики полностью выполнили свои обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет предпосылки к стабилизации,» — сказал он.

«Мы приветствуем решимость украинского командования и военнослужащих придерживаться пасхального перемирия и надеемся, что оно будет способствовать миру и спокойствию на нашей многострадальной земле. Сегодня все полны надеждой и ожиданием добрых новостей», — добавил Марочко.

«От командования Народной милиции и от себя лично хочу поздравить всех наших военнослужащих и жителей ЛНР, а также временно оккупированной территории с великим православным праздником Светлым Христовым Воскресением! — сказал подполковник. — Хочу пожелать всем мира, добра, и пусть все конфликты, которые возникли у православных людей, останутся в прошлом, и среди нас вновь установятся взаимопонимание и мир, для нас и наших потомков».

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Обстрелами ВСУ в пасхальную ночь повреждены дома в Донецке

Киевский режим продолжает игнорировать режим тишины, установленный в Минске, и даже в пасхальную ночь продолжает подвергать обстрелам города Донбасса. За прошедшие сутки украинская армия и националистические батальоны 35 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем ВСУ оказались тринадцать населенных пунктов Республики. Отметим, что в зону обстрелов вошли жилые кварталы и мирные районы, где нет позиций Народной милиции ДНР. Огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия и минометов, также применялись БМП, БТР и зенитные установки. Разрушения в результате обстрелов зафиксированы в Петровском районе Донецка — в поселке Трудовские по улице Мамина-Сибиряка, 41, где уничтожен деревянный навес и повреждена стена летней кухни. Читайте также: Украинская катастрофа: пять стадий самообмана

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ВСУ за сутки 35 раз нарушили перемирие, есть разрушения

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения

Донецк, Петровский район 20:11ч. 15.04.17 — пос. Трудовские, ул. Мамина-Сибиряка, 41 – уничтожен деревянный навес, поврежден франтон кухни 2 м2.

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Глава ЛНР: Сломить наш дух невозможно

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

«Для нас надежды на скорейшее мирное разрешение противостояний. Хотелось бы, чтобы все, что задумали в этом году, чтобы свершилось», — сказал Плотницкий во время посещения праздничной службы в одном из храмов в Луганске.

Он подчеркнул, что жители республики устали от противостояния, пишет РИА Новости.

«Сломить дух невозможно, но постоянно, когда нас обвиняют, называя изгоями, сепаратистами и зная, что это не так, на самом деле, то это, конечно, сложно и тяжело», — сказал Плотницкий.

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Захарченко: украинские военные уже стреляют по ДНР

Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пасхальную ночь.

Об этом сообщил в воскресенье глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, пишет РИА Новости.

«Сегодня стреляют, в основном только стрелковое оружие, но посмотрим, праздник только начался», — сказал Захарченко, отвечая на соответствующий вопрос.

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