Главная » Невероятное в мире, Политика

Северная Корея — выбор защищать себя

18:19. 16 апреля 2017 Просмотров - 120 3 коммент. Опубликовал:

Источник: http://warfiles.ru/
Северная Корея убедительно демонстрирует, что самоотверженность и единство народа высвобождают такую космическую энергию целеустремленности, противостоять которой не способен никто.

Комментарии так называемой «мировой прессы» и примкнувшей к ней либеральной российской к сегодняшнему военному параду в Пхеньяне особым изыском и разнообразием не отличаются.

Их основную суть весьма удачно и без затей передал один вполне типичный «интернет-эксперт»:

Супер Культурный

У них ракеты муляж, из старых бочек собрали. Хорошо, что во время парада от голода в обморок не падают…

Как говорится, можно и больше – но зачем? В этой фразе как в капле воды – всё, что нам положено знать о КНДР с точки зрения тех, кто эту страну терпеть не может.

Примерно также незатейливо в своё время фашисты характеризовали Советский Союз. Мол – колосс на глиняных ногах, ткни и развалится. Ткнули… Да так, что в конечном счете своих костей не собрали.

Советские люди того времени, одержавшие небывалую по масштабу в мировой истории военную победу над силами гитлеровского Евросоюза, были очень похожи на современных северокорейцев. И внешне – максимальной сдержанностью и строгостью своих одеяний, и внутренне – искренней верой в справедливость формулы «Раньше думай о Родине, а потом о себе!» и безусловной готовностью таковой следовать.

Были конечно в СССР и другие, которые так не думали. Но их не зря называли отщепенцами. Потому что они были в явном меньшинстве, презираемы обществом и никакой роли не играли.

Именно самоотверженность советского народа, переходившая временами в жертвенность, была главным, а порой и единственным «инвестиционным ресурсом», сделавшим возможными все великие советские достижения – от грандиозной индустриализации страны, до Победы в войне и штурма космоса.

Да, народ жил тогда небогато. Хотя и чуточку лучше год от года. Но у людей того времени было четкое понимание необходимости этого самоограничения ради тех целей и задач, которые перед ним ставились. И только на этапе позднего СССР, когда забронзовевшие от собственной непогрешимости советские вожди стали откровенно разбазаривать общенародное достояние на «братскую помощь» незнамо кому и сами увлекаться красивой жизнью, Советский Союз сначала морально сломался, а затем и физически рухнул. Такая устремленная к великой общей цели страна могла либо существовать только как коллективное творчество всего народа, либо не существовать вовсе.

Северные корейцы – это ранний СССР сегодня. Когда идея единства и общей цели сплачивает людей не только на словах, но и на деле. И тому есть вполне логичное объяснение. Страна уже почти 70 лет живет в состоянии войны, военной угрозы со стороны сильнейших держав Запада и постоянно нарастающей экономической блокады. Конечно, у КНДР есть внешняя поддержка. Это и Китай и, в какой-то мере, Россия. И, тем не менее, окончательный выбор за самим Пхеньяном. И этот выбор, причем не только самоличный – очередного «любимого руководителя», но и всей нации вполне однозначен. Народ выбирает свободу от внешнего порабощения и соглашается на немалые лишения, чтобы её гарантировать.

Стоит ли иронизировать, либо даже посмеиваться над таким северокорейским выбором? Лично я совсем в этом не уверен. Особенно когда перед глазами встают «лунные пейзажи» других замордованных западными «демократизаторами» стран, всех этих бесчисленных ираков, ливий, афганистанов, югославий, сирий и украин, у народов которых либо не хватило силы воли для отпора мировому агрессору, либо элементарно – физической силы для успешного сопротивления ему. Как беспощадно и зверски Запад умеет расправляться с непокорными народами, мы сегодня уже все хорошо знаем.

Думаю, что северные корейцы просто по-восточному прагматичные люди, которые предпочитают жить без особой роскоши и даже порой без минимального бытового комфорта, чем видеть, как их страну превращают в очередную разгромленную Ливию, а их самих в горы окровавленного мяса.

Не вижу в этом абсолютно ничего противоестественного. Нормальная реакция адекватных людей на ситуацию очевидной и явно смертельной угрозы. Абсолютно нормальное для любого живого существа предпочтение жизни преждевременной смерти. К тому же, не стоит забывать и про соотношение сил. Там где США достаточно лишь слегка увеличить свой военный бюджет, северокорейцам приходится буквально ложиться костьми, чтобы удержать хотя бы минимальный паритет военных возможностей. И то, что они это безропотно делают, а не начинают сюсюкать об отсутствии сыра хамон и айфонов последней модели, характеризует их не как тупых, жвачных потребителей, которых под веселую музыку можно даже на скотобойню загнать, а как весьма неглупых и достаточно дальновидных, интеллектуально развитых людей.

Ну а что касается результатов их героических усилий, то они говорят сами за себя. Сегодня Северная Корея демонстрирует такие высочайшие темпы военно-технического прогресса, такую разностороннюю и колоссальную военную мощь, что рядом с ней практически невозможно поставить ни одну другую страну мира, включая США и РФ. Лидеры КНДР сумели отмобилизовать нацию до советских и немецких стандартов военного времени, когда на разработку и запуск в серию, например, новейшего самолета уходили не многие годы, как сегодня, и несколько недель. В результате в парадных колоннах, прошедших сегодня по Пхеньяну, едва ли не больше типов всевозможных ракет, чем у всех остальных великих держав мира вместе взятых. И неважно, что в некоторых из них легко угадываются советские разработки 60-х годов прошлого века. Как показывает опыт того же Йемена, эти ракеты и сегодня весьма успешно громят вооруженных новейших западным оружием аравийских агрессоров на суше и на море.

Конечно же, Дональд Трамп и не планировал всерьез нападать на КНДР. О чем предельно ясно свидетельствует весьма скромное наращивание военно-морских сил США в районе Корейского полуострова. Но даже до сегодняшнего парада, те американские эксперты, которые успели как следует изучить Северную Корею и понимают свойственную её гражданам меру решимости, предостерегали Трампа от неосторожных шагов в отношении этой страны. Думается мне, что после сегодняшнего «адского марша в Пхеньяне», у американского президента пропадут последние иллюзии по этому поводу.

Ну а тем странам, которые сегодня стоят перед аналогичными угрозами со стороны «мирового гегемона», есть повод ещё раз задуматься о выборе между свободой от иностранного порабощения навсегда и относительно сытной похлебкой на сегодня. Потому что эта похлебка наверняка закончится вместе с этой свободой. Кормить рабов досыта в мире не принято.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-254 за 21 апреля 2012
...ракеты испытывала не только Северная Корея. Индийские вооруженные силы провели...служила народу, выражала и защищала его интересы, была чуть... например Бельцы - объявили себя зоной свободной от половых извращений... противников права голоса на выборах. Ну не гоже,...
Интервью ресурсу «Телеграфист»
... считаете ли Вы, что Северная Корея и США играют совместно, разжигая... в Германии? От кого защищать Германию, от Польши что ...предложил тем, кто называет себя русскими националистами по чаще ...Я считаю, это абсолютно правильный выбор. Другое дело, что партийное ...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
... ​​партитуре. Власть защищает не интересы нашего государства... бандитами, которые называют себя патриотами. «Патриоты» ...этого досрочными президентскими выборами. Пётр Алексеевич ...закрытом государстве планеты. Северная Корея, имея единственный неподсанкционный ...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...с пеной у рта защищала «права» американских шпионов,...сменить власть на демократических выборах. Отсюда и соответствующие... Можно только представить себе какая истерика насчет душителей...американские ВВС расправлялись с северной Кореей в начале пятидесятых годов...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 марта 2016
...мирных». Оппозиция берет на себя обязательство защищать подконтрольную ей территорию от ... Эрнест заявил, что Россия, Северная Корея и ливанское шиитское движение «Хезболлах...победоносной войной против Халифата под выборы" не обрушилась под грузом...
Внешнеполитическая сторона американской мечты
...главы Госдепа США на выборах президента. Он заметил,...единственный кандидат на президентских выборах, который понимает эту ...должны позволить им самостоятельно себя защищать. В мире станет гораздо..., как Северная Корея с каждым днем ведет себя все агрессивнее...

3 коммент.»

  • 562 520
    Борис 16 апреля 2017 в 18:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Государство имеет право защищать себя любыми доступными средствами и способами.
    Пидносам надо лишь одного, подмять под власть глобальных корпораций ещё одну страну.
    Страна полицейский – уничтожившая только за последние 5 лет Ирак, Ливию, Сирию почти.
    Разорение и хаос вот задача амеров, а далее приходят мировые корпорации и доят страну.

    Ответить
    • 13298 5658
      Ursus Борис 16 апреля 2017 в 19:32 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      странно поролоновые мозги работают – “доят страну, глобальные корпорации”. По-твоему жители бегут из Южной Кореи в Северную или наоборот? Кто там кого доит?

      Ответить
  • 13298 5658
    Ursus 16 апреля 2017 в 19:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Новый дискурс агитпропа – оплот социализма КНДР. Сирия и КНДР – сегодня единственные “союзники” ВВ. Даже Белоруссия и Казахстан уходят из зоны влияния путинской РФ.

    Что-то подсказывает мне что хитропопые китайцы разведут ВВ, и будет он вместо них еще и за Кима втыкать.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>