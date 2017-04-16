Северная Корея — выбор защищать себя

Источник: http://warfiles.ru/

Северная Корея убедительно демонстрирует, что самоотверженность и единство народа высвобождают такую космическую энергию целеустремленности, противостоять которой не способен никто.

Комментарии так называемой «мировой прессы» и примкнувшей к ней либеральной российской к сегодняшнему военному параду в Пхеньяне особым изыском и разнообразием не отличаются.

Их основную суть весьма удачно и без затей передал один вполне типичный «интернет-эксперт»:

Супер Культурный

У них ракеты муляж, из старых бочек собрали. Хорошо, что во время парада от голода в обморок не падают…

Как говорится, можно и больше – но зачем? В этой фразе как в капле воды – всё, что нам положено знать о КНДР с точки зрения тех, кто эту страну терпеть не может.

Примерно также незатейливо в своё время фашисты характеризовали Советский Союз. Мол – колосс на глиняных ногах, ткни и развалится. Ткнули… Да так, что в конечном счете своих костей не собрали.

Советские люди того времени, одержавшие небывалую по масштабу в мировой истории военную победу над силами гитлеровского Евросоюза, были очень похожи на современных северокорейцев. И внешне – максимальной сдержанностью и строгостью своих одеяний, и внутренне – искренней верой в справедливость формулы «Раньше думай о Родине, а потом о себе!» и безусловной готовностью таковой следовать.

Были конечно в СССР и другие, которые так не думали. Но их не зря называли отщепенцами. Потому что они были в явном меньшинстве, презираемы обществом и никакой роли не играли.

Именно самоотверженность советского народа, переходившая временами в жертвенность, была главным, а порой и единственным «инвестиционным ресурсом», сделавшим возможными все великие советские достижения – от грандиозной индустриализации страны, до Победы в войне и штурма космоса.

Да, народ жил тогда небогато. Хотя и чуточку лучше год от года. Но у людей того времени было четкое понимание необходимости этого самоограничения ради тех целей и задач, которые перед ним ставились. И только на этапе позднего СССР, когда забронзовевшие от собственной непогрешимости советские вожди стали откровенно разбазаривать общенародное достояние на «братскую помощь» незнамо кому и сами увлекаться красивой жизнью, Советский Союз сначала морально сломался, а затем и физически рухнул. Такая устремленная к великой общей цели страна могла либо существовать только как коллективное творчество всего народа, либо не существовать вовсе.

Северные корейцы – это ранний СССР сегодня. Когда идея единства и общей цели сплачивает людей не только на словах, но и на деле. И тому есть вполне логичное объяснение. Страна уже почти 70 лет живет в состоянии войны, военной угрозы со стороны сильнейших держав Запада и постоянно нарастающей экономической блокады. Конечно, у КНДР есть внешняя поддержка. Это и Китай и, в какой-то мере, Россия. И, тем не менее, окончательный выбор за самим Пхеньяном. И этот выбор, причем не только самоличный – очередного «любимого руководителя», но и всей нации вполне однозначен. Народ выбирает свободу от внешнего порабощения и соглашается на немалые лишения, чтобы её гарантировать.

Стоит ли иронизировать, либо даже посмеиваться над таким северокорейским выбором? Лично я совсем в этом не уверен. Особенно когда перед глазами встают «лунные пейзажи» других замордованных западными «демократизаторами» стран, всех этих бесчисленных ираков, ливий, афганистанов, югославий, сирий и украин, у народов которых либо не хватило силы воли для отпора мировому агрессору, либо элементарно – физической силы для успешного сопротивления ему. Как беспощадно и зверски Запад умеет расправляться с непокорными народами, мы сегодня уже все хорошо знаем.

Думаю, что северные корейцы просто по-восточному прагматичные люди, которые предпочитают жить без особой роскоши и даже порой без минимального бытового комфорта, чем видеть, как их страну превращают в очередную разгромленную Ливию, а их самих в горы окровавленного мяса.

Не вижу в этом абсолютно ничего противоестественного. Нормальная реакция адекватных людей на ситуацию очевидной и явно смертельной угрозы. Абсолютно нормальное для любого живого существа предпочтение жизни преждевременной смерти. К тому же, не стоит забывать и про соотношение сил. Там где США достаточно лишь слегка увеличить свой военный бюджет, северокорейцам приходится буквально ложиться костьми, чтобы удержать хотя бы минимальный паритет военных возможностей. И то, что они это безропотно делают, а не начинают сюсюкать об отсутствии сыра хамон и айфонов последней модели, характеризует их не как тупых, жвачных потребителей, которых под веселую музыку можно даже на скотобойню загнать, а как весьма неглупых и достаточно дальновидных, интеллектуально развитых людей.

Ну а что касается результатов их героических усилий, то они говорят сами за себя. Сегодня Северная Корея демонстрирует такие высочайшие темпы военно-технического прогресса, такую разностороннюю и колоссальную военную мощь, что рядом с ней практически невозможно поставить ни одну другую страну мира, включая США и РФ. Лидеры КНДР сумели отмобилизовать нацию до советских и немецких стандартов военного времени, когда на разработку и запуск в серию, например, новейшего самолета уходили не многие годы, как сегодня, и несколько недель. В результате в парадных колоннах, прошедших сегодня по Пхеньяну, едва ли не больше типов всевозможных ракет, чем у всех остальных великих держав мира вместе взятых. И неважно, что в некоторых из них легко угадываются советские разработки 60-х годов прошлого века. Как показывает опыт того же Йемена, эти ракеты и сегодня весьма успешно громят вооруженных новейших западным оружием аравийских агрессоров на суше и на море.

Конечно же, Дональд Трамп и не планировал всерьез нападать на КНДР. О чем предельно ясно свидетельствует весьма скромное наращивание военно-морских сил США в районе Корейского полуострова. Но даже до сегодняшнего парада, те американские эксперты, которые успели как следует изучить Северную Корею и понимают свойственную её гражданам меру решимости, предостерегали Трампа от неосторожных шагов в отношении этой страны. Думается мне, что после сегодняшнего «адского марша в Пхеньяне», у американского президента пропадут последние иллюзии по этому поводу.

Ну а тем странам, которые сегодня стоят перед аналогичными угрозами со стороны «мирового гегемона», есть повод ещё раз задуматься о выборе между свободой от иностранного порабощения навсегда и относительно сытной похлебкой на сегодня. Потому что эта похлебка наверняка закончится вместе с этой свободой. Кормить рабов досыта в мире не принято.

Юрий Селиванов, специально для News Front

Источник: nstarikov.ru