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Путин и Медведев прибыли на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

00:20. 16 апреля 2017 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:
Путин и Медведев прибыли на пасхальную службу в храм Христа Спасителя | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На богослужении также присутствует супруга премьера Светлана Медведева.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. На Пасху он обычно бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы. Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.

К праздничным торжествам в Москву — они в эту ночь проходят во всех православных храмах — делегация Фонда Андрея Первозванного в очередной раз доставила со Святой Земли Благодатный огонь. Он ежегодно возгорается в канун Пасхи, в Великую субботу, в иерусалимском храме Гроба Господня, символизируя нерукотворный свет Воскресения Христова.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 1181 714
    ратник 16 апреля 2017 в 9:51 Ссылка Пометить
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    Всё соответствует. Особенно у Менделя, который калякает на иврите, а ранее задумывался о принятии исраилского гражданства. Пока не сложилось. Но уверен, что в будущем он это направит.

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