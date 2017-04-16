“Почему забыто древнее государство Рось?”

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Тайны древнего прошлого славян-росов приоткрываются…

В интернете выложены несколько фото семейных реликвий давнего славянского периода, предположительно 1 тыс. н.э., подтверждающих факт существования древнего Роського государства в центральном славянском, Висло-Днепровском, регионе, на что обращал внимание ещё академик Борис Рыбаков.

На металлических изделиях различной формы, вертикальной вязью, велесовицей, стилем

«скорописи», характерным для дощечек Велесовой книги, различными приёмами, вырезанно название древнеславянского государства – РОСЬ.

Форма вертикальной подачи слова указывает на одну особенность – изображение носит символический и знаковый смысл. В этом виде слово воспринимается некой эмблемой или брендом, символизирующим собой древнее славянское государство.

Для полной расшифровки велесовичной надписи РОСЬ важно понимать сакральные принципы славянской велесовицы, знать правила создания славянских сакральных аббревиатур-понятий.

Эти условия и правила для велесовичной азбуки заложены в принципе её построения, связывающего каждый отдельный звук с каждой отдельной буквой, без намёков на двойственность прочтения или двойственность произношения написанного:

отдельному звуку должна соответствовать только одна отдельная буква (знак)!

отдельной букве (знаку) должен соответствовать только один звук!

То есть, главным условием сакрального письма должна быть жесткая однозначность передачи информации: все звуки и буквы должны быть чётко связаны между собой и не иметь намёков на смысловые разночтения или двоякость произношения.

Именно эти принципы позволяли Святым Отцам тысячилетиями использовать уникальное велесовичное письмо для сакрального кодирования священных текстов, для словообразования, для составления особых слов-аббревиатур с глубоким духовным смыслом (путём группирования первых букв используемых слов).

Сакральные слова служили прославлению Творца, Прави (закона Творца), Светлого Ирия, душ славных предков, не только в молитвах и служении, но и в обыденной жизни.

Поэтому, язык рахманов и волхвов, наполненный сакральными аббревиатурами, побуждал к постоянному контакту с высшими светлыми силами, славил их.

Кириллица, созданная Кириллом и Мефодием по указанию византийского императора Михаила III в 9 в. н. э., удивляла славян нагромождением значительного числа букв, в некоторых вариантах до 54 знаков!

Она крайне осложняла письменное воспроизведение славянского звукового ряда — одному звуку в ней могли соответствовать несколько букв. Иногда таких букв было до 4-х или 5-ти на один звук!

Например, звук «о» обозначался буквами «он, оук, ота, ом, одь», а звук «у» — буквами «ук, оук, ижица» и другими. Подобное касалось и других звуков и букв.

В кириллической азбуке получили место и буквы не имевшие звуковых соответствий в древнеславянском языке. Среди таких буквы «пси, йота, эдо, эта, ень» и другие. Сложными были и правила использования букв…

Но особая роль в исторической перспективе отводилось искусственной трансформации буквы «оук» (которая в более древней велесовице читалась изначально как «о») в кирилличное «у». «Оук» копировал изображение влесовичного «о», как овала с двумя линиями кверху. Однако

вариантивностью своего произношения вводил читателя в глубокое заблуждение.

В кирилличном произношении велесовичное слово РОСЬ читалось уже как РОСЬ, РОУСЬ или

РУСЬ, что кардинально искажает сакральную информацию в смысле слова.

В отличие от запутанной кириллицы, предложенной византийскими монахами, "оук" в велесовичном произношении славян всегда звучал исключительно как звук "О"!!!

Для буквы «у» в велесовице существовал свой единственный и понятный нам знак!!!

Этот знак изображён на древнеславянской пластине, предположительным возрастом в 2,2-2,3 тыс. лет, где вырезано сакральное роськое слово СОУРЕНЖ, и на котором соседствуют буквы «о» и «у» (фото пластины - https://secrethistory.su/uploads/posts/2017-04/1491137290_4.jpg ).

Сакральная аббревиатура РОСЬ на древнероськом, ныне украинском, языке, по мнению исследователей, обозначает только одно - Рівні Отців Святих Ь (знак множества или возвышенности).

В русском переводе это звучит так - Уровни Отцов Святых Великих/Высоких.

Это означает, что в аббревиатуре РОСЬ заложены определённые смысловые значения, важные для древнеславянской системы Прави, для славянских Святых Отцов, рахманов и волхвов.

В слове РОСЬ заложена информация о духовных уровнях (уровнях духовной возвышенности) славянских Отцов, о их высоком месте в системе Прави, в Светлом Ирии, их духовной приближённости к Творцу!

Поэтому, РОСЬ - страна наивысших духовников, уважаемыхрахманов и волхвов, собственно ариев!

Отсюда знания наивысших рахманов, собственно ариев – это понимание истинного мироустройства Вселенной, двигательных сил и системы управления такой, устройства Светлого Ирия и его высшей части, Прави, во главе с Творцом. Это знание законов Прави, Яви, Нави.

Знания ариев — это способность контактировать с высшей светлой силой Вселенной, а, через нее, способность влиять на окружающий материальный мир и его обитателей — Явь.

Знания ариев – это учение о вечности в духовной жизни (вечности души) посредством служения Светлому Ирию, осуществлению жизни в Прави, ведания и славления такой.

Арии – это высшие духовные посланцы в системераспространения знаний о Светлом Ирии, явленные Творцом длявысоких целей духовного усовершенствования человечества, для гармонизации жизни на Земле(http://sviatoiar.livejournal.com/906.html ).

Они — духовные Старотцы, достигшие высшей мудрости, способные влиять на земную жизнь посредством духовных практик, имеющие высший контакт с иерархией Светлого Ирия, с душами высших Предков, и собственно с Творцом. Они духовные предводители своего народа, названного, по духовным оценкам, славянами и росами…

Ныне имеем возможность созерцать и изучать символы древнего славянского государства Рось, существовавшего в центре славянских земель, и учится понимать сакральную азбуку великих рахманов и волхвов.

Важно, что тайны древнего прошлого славян-росов всё же приоткрываются…

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По материалам из интернета

Собрал Велемир

Источник: slavyanskaya-kultura.ru