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Почему ПТ-76 стал ужасным потрясением для американцев во Вьетнаме

14:51. 16 апреля 2017 Просмотров - 110 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://rg.ru/
Американские военные эксперты оказались потрясены советским плавающим танком Т-76, который был разработан ещё в 50-е годы прошлого века. Интерес к бронетехнике СССР далеко не случаен, так как события в Сирии, Ираке и Йемене доказали, что танки и самоходки времен холодной войны успешно действуют на поле боя в ХХI веке.

«Советский ПТ-76 может показаться неким курьезом холодной войны, будучи легким плавающим танком с тонкой броней и слабой пушкой. Казалось, что ему крепко достанется на современном поле боя, где действуют тяжелые системы вооружений и мощные танки», — написал исследователь бронетехники Себастьен Роблин в американском издании The National Interest.

В первую очередь он отметил боевое применение вьетнамских ПТ-76 в джунглях Лаоса. В полночь 7 февраля 1969 года батальон северовьетнамской армии при поддержке 13 плавающих танков атаковал базу Лангвей, которую обороняли американские спецназовцы под командованием капитана Фрэнка Виллоуби и их союзники.

В ходе ночного боя американцам удалось уничтожить четыре танка, но это не сдержало натиск северовьетнамских танкистов, которые уничтожали заграждения из колючей проволоки и проделывали проходы в минных полях для пехоты. Наступающие уничтожили из 76-миллиметровых пушек безоткатные орудия, а потом стали один за другим разрушать укрепленные бункеры.

«Американские коммандос начали с короткой дистанции вести огонь из одноразовых гранатометов M72. Его реактивные снаряды должны были с легкостью пробивать слабую броню ПТ-76, но они давали одну осечку за другой. Спецназовцы часто промахивались, а когда попадали, никакого эффекта это не давало. Один расчет попал в танк девятью снарядами, но безрезультатно», — говорится в публикации американского издания.

Ни артиллерийскими обстрелами, ни авиаударами, ни контратакой силами лаосских войск во главе с двумя офицерами американского спецназа выбить наступающие вьетнамские войска не удалось. Выжившие южновьетнамские, американские и лаосские военнослужащие бежали из Лангвея на следующий день, когда лагерь пал. Они оставили на поле боя 300 погибших.

Советские плавающие ПТ-76 также широко использовались в индо-пакистанской войне 1971 года и как нельзя лучше подходили для действий в дельте Ганга. Всего за две недели боев ими было подбито 66 танков «Чаффи» и три канонерских лодки армии Пакистана. Индусы потеряли 13 машин.

Однако у танка Т-76 было несколько недостатков. Прежде всего слабая броня, которая пробивалась из крупнокалиберного пулемета, маломощный двигатель и внушительные габариты машины, которая размерами даже превосходила танк Т-54.

Следует подчеркнуть, что конструкция ПТ-76 полностью соответствовала задаче, ради решения которой он создавался, — форсирование водных преград с ходу, захват и удержание плацдарма до подхода главных сил. Он обеспечивался исключительными водоходными качествами, в жертву которым принесли в первую очередь броневую защиту. Вся история боевого применения ПТ-76 только подтверждает, что во всех случаях, когда эти машины использовались по назначению, им сопутствовал успех.

Во вьетнамской армии сейчас состоят на вооружении десятки модернизированных танков ПТ-76.

Танк преодолевает водную преграду

ПТ-76 на плаву

Танки ПТ-76 ведут огонь по условному противнику во время военных учений

Высадка танков морской пехоты

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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