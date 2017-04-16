ПАСХА. ИСТОРИЯ И КОРНИ ПРАЗДНИКА

Поэтому по существующему преданию именно яйцо стало символом и одним из доказательств Воскресения Сына Божьего.



Возможно все, согласно преданию, и произошло в действительности, и если это было, то очень хорошо и никто не против. Но, честно говоря, история эта напоминает достаточно неудачную, в плане фантазии ее авторов, попытку искусственным образом включить языческий ритуал в мифологический сюжет христианства.



Заимствованный у евреев праздник Пасхи пришёлся (согласно лунному календарю) на то время, когда славяне праздновали свои "языческие" праздники. Одним из многочисленных ритуалов так сказать «язычества», являлось приношение богам яиц. Приносились не только яйца, но и другие съедобные продукты. Яйцо с одной стороны являлось минимальным даром богам, а с другой исполняло символическую функцию. С древности яйцо в народе являлось символом весеннего солнца, несущего с собой жизнь, радость, тепло, свет, возрождение природы, избавление от оков мороза и снега, перехода из небытия в бытие. Было принято дарить яйца друзьям и благодетелям в первый день нового года и в день рождения. Богатые вместо окрашенных, разрисованных яиц зачастую подносили золотые или позолоченные яйца, символизировавшие солнце. Уже позднее, христиане, столкнувшись с этим «языческим» ритуалом, придумали эту достаточно неправдоподобную историю о яйце, которое Мария преподнесла императору.



Первое письменное свидетельство о крашеных яйцах на Святую Пасху, по свидетельствам ученых, встречаются в христианской рукописи, выполненной на пергаменте и относящейся к Х веку, из библиотеки монастыря Св. Анастасии, что недалеко от Фессалоник в Греции. В конце церковного устава, приведенного в рукописи, после молитв на Пасху надлежало читать также молитву на благословение яиц, сыра, и игумен, целуя братии, должен был раздавать им яйца со словами: "Христос Воскресе!" По рукописи "Номоканон Фотия" (XIII век), игумен может подвергнуть наказанию того монаха, который в день Пасхи не ест красного яйца, ибо таковой противится апостольским преданиям.



Обычай красить и разрисовывать яйца существовал на земле с ведических времен. Одним из наиболее распространенных элементов росписи являлось изображение солнца в виде 4-рех, 6-ти, 8-ми лопастных крестиков, звездочек. Загнутые края крестиков символизировали солнце в движении (солнцеворот). На писанках, рушниках, коврах одним из наиболее распространенных орнаментальных элементов всегда было "Древо Жизни". Его культ также теряется в глубине веков. В росписях наши предки использовали закон развития дерева: на кончиках главных веточек – три почки как символ триединого естества рода человеческого – отец-мать-дитя. Писанки донесли до нас два основных изображения "Древа Жизни". Наиболее распространенное – реалистическое, реже – ажурный тризуб, древний знак наших предков ариев. А простой орнамент (веточка со сплошными иголками с обеих сторон) называется "сосонкой", как и ярко-зеленая травка (хвощ), которая весной пробуждается одна из первых.



Еще древние египтяне каждую весну, вместе с разливом Нила, обменивались раскрашенными яйцами, подвешивали их в своих святилищах и храмах. В египетской мифологии яйцо представляет потенциальную возможность жизни и бессмертия – семя бытия и его тайну. Яйцо – общечеловеческий символ сотворения мира и созидания – упоминается в Ведах как «Золотое яйцо Творения».Византийский христианский богослов и философ Иоанн Дамаскин говорил нечто схожее с ведическим представлением, – что «небо и земля во всем подобны яйцу: скорлупа – небо, плева – облака, белок – вода, а желток – земля. Из мертвой материи яйца возникает жизнь, в нем заключаются возможность, идея, движение и развитие». В этом случае он почему-то забывает о яйце как христианском символе и его смысловом наполнении в соответствии с христианскими преданиями.



Рерих А.В., www.knlife.ru/