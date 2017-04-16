Лига суперзлодеев

Коротко о предложении Бориса Джонсона, который призвал Россию вступить в западную коалицию против Халифата.Джонсон на днях очень сильно облажался, когда продемонстрировал, что политика Британии находится в полной зависимости от Вашингтона, после чего он был моментально заклеймен ручной собачкой американцев, по поводу которой задавались резонные вопросы – а зачем Британии внешняя политика и такой министр, если все равно решения принимаются в Белом Доме и Госдепе. Различные крикливые заявления в адрес России или Асада, так же не сильно выбивались из мейнстрима амеркианской политики. И вот Джонсон решил снова взять инициативу в свои руки, продолжив так сказать заочно, полемику Сафронкова и Райкрофта в СБ ООН.Суть предложения Джонсона проста – есть замечательная американская коалиция по войне с Халифатом. И есть нехорошая коалиция, в которой состоит Россия с рядом "несостоявшихся стран". России надо бросить свою "плохую коалицию" и втупить в "хорошую", где состоят США и Британия. При этом российская коалиция была прямо названа "лигой суперзлодеев". По сути, даже в этом, Джонсон оказался полным трафаретчиком – схожее предложение несколько дней назад озвучивали американские официальные лица (в частности, пресс-секретарь Белого Дома), которые туманно обещали России сотрудничество, если она решит прекратить поддержку Сирии и порвет с Ираном.Как известно, на официальном уровне эти предложения получили отказ, после визита Тиллерсона на официальном уровне так же ничего в этом вопросе не поменялось и Россия продолжает играть по своим правилам в рамках своей коалиции.Есть мнение, что и предложения Джонсона отправят по известному адресу. Дело тут в том, что сами предложения – бросайте свою коалицию, давайте в нашу – это по сути предложения мягкой капитуляции, где с точки зрения США и Британии России могут позволить сохранить лицо, приняв в число (хотя бы формально) рукопожатных государств. Но на практике, Россия при таком варианте просто потеряет все свои позиции на Ближнем Востоке не получив ничего взамен (c ИГ она при желании может воевать и без американцев с британцами), при этом конфликт с Западом по Украине никуда не денется, а там требования так же вполне определенные – сдайте Донбасс и Крым и мы похлопаем вас по плечу как Горбачева. Может быть. Наверное.Поэтому судьба подобных "предложений" и "увещеваний" с целью призвать Россию "перейти на светлую сторону силы" успеха не имеют и иметь не будут. Особенно когда они исходят от Джонсона, который в данном ситуации может рассматриваться всего лишь как еще один посыльный, доставляющий весточку из Вашингтона. Зачем с ним это вообще обсуждать, если есть возможность напрямую переговорить с теми от кого на самом деле эти предложения исходят. Поэтому, я бы предположил, что Британия получит в меру вежливый "суперзлодейский" отказ. А может и не очень вежливый.

Источник: colonelcassad.livejournal.com