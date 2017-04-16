Интерес культурологов и историков к храмовому зодчеству средневековой Руси возник в середине XIX века. В основе всех исследований по этому вопросу было и существует представление о том, что храмовое искусство, язык и архитектура появились на Руси только после крещения князя Владимира в конце X века, под влиянием византийской церковной культуры.

А одним из видов источников по истории русского средневекового храмового зодчества и градостроительства, являются гравюры иностранцев-путешественников, сделанные и опубликованные на основе их рисунков в соответствующих описаниях путешествий.

Как в прошлом, так и сейчас, исследователи архитекторы, культурологи и историки не видят или стараются не замечать огромного количества фактов великого ведического прошлого Русов, их единой культуры на нашей планете.



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5 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «КультУра. Зодчество Русов». Автор–сказитель Феденко Леонид Григорьевич