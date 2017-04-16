Главная » Славянские традиции

КультУра. Зодчество Русов

09:16. 16 апреля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Интерес культурологов и историков к храмовому зодчеству средневековой Руси возник в середине XIX века. В основе всех исследований по этому вопросу было и существует представление о том, что храмовое искусство, язык и архитектура появились на Руси только после крещения князя Владимира в конце X века, под влиянием византийской церковной культуры.

А одним из видов источников по истории русского средневекового храмового зодчества и градостроительства, являются гравюры иностранцев-путешественников, сделанные и опубликованные на основе их рисунков в соответствующих описаниях путешествий.
Как в прошлом, так и сейчас, исследователи архитекторы, культурологи и историки не видят или стараются не замечать огромного количества фактов великого ведического прошлого Русов, их единой культуры на нашей планете.

Ссылка на фотоматериалы к эфиру < ![CDATA[]]>https://postimg.org/gallery/17ug23rr4/< ![CDATA[]]>

5 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «КультУра. Зодчество Русов». Автор–сказитель Феденко Леонид Григорьевич

Наш официальный сайт
< ![CDATA[]]>http://slavmir.org/< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Развитие славяно-русской археологии в СССР
... и художественной культуры Киевской Руси, ставшей источником последующего развития русского зодчества периода феодальной... о высоком уровне культуры древней Руси. Начальный период феодального дробления Руси, как это...
Русское деревянное зодчество Древней Руси
... самым широким слоям населения Руси. Памятники деревянного зодчества - весьма хрупкая часть историко... и духовной культуры северорусского населения. Обратимся к другому музею деревянного зодчества «Витославлицы...
Истоки русского домостроительства и его влияние на зодчество скандинавских стран
...зодчества является срубная конструкция. Корни классического русского сруба восходят к дьяковской культуре... Шенников. Средневековые жилые дома на Руси и в Скандинавии. // Славяно-... была заимствована скандинавами в северной Руси к концу эпохи викингов: «...
Приглашаем на Вече Алтай 2012
....А., …) - Культура земледелия Руси и земледельческая практика современных экопоселений (…); - Основы Древнерусского Зодчества и... либерализму; - Культура земледелия Руси и земледельческая практика современных экопоселений; - Основы Древнерусского Зодчества и...
Итоги РОДОВОГО ВЕЧЕ РУСИ
...сохранившийся на Белой Руси памятник древнерусского оборонительного зодчества. Рядом легендарная ...заседания: 1. Истоки духовной культуры Руси; 2. Корни славянской письменности;... Россия) – «Духовная и обрядовая культура русов»; Стекольникова С.Н. (Москва, ...
Древнерусские народные музыкальные инструменты
... занимает важнейшее место в национальной культуре Киевской Руси. Официальная музыка сопровождала церковные... были созданы замечательные памятники русского зодчества: Новгородский кремль, Софийский собор. Церковь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>