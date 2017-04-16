Ким Чен Ын пошел на принцип
04:50. 16 апреля 2017 Просмотров - 245 Один комментарий Опубликовал: brahman
Ким Чен Ын все же решил пойти на принцип (привет всем тем, кто вчера писал, мол "Ким испугался") и таки провел обещанные испытания баллистической ракеты, даже несмотря на алармитскую риторику Вашингтона и увещевания Пекина.
Пообещав США, что в случае удара по КНДР, северо-корейские ракеты полетят в Южную Корею и Японию, Северная Корея как и обещала, запустила свою новую баллистическую ракету. В случае успешного запуска, это могло поставить США в очень неудобное положение, но ракета практически сразу после старта столкнулась с техническими неполадками и взорвалась. Военные Южной Кореи предполагают, что это могла быть баллистическая ракета средней дальности KN-15 или ее модернизированный вариант .
В Сеуле по поводу пуска срочно собрали совет безопасности для обсуждения дальнейших действий. Япония сообщила, что никаких угроз территории страны нет. Надо понимать, что накал происходящего был бы в разы выше, если бы пуск прошел удачно и ракета полетела в направлении Японии. Американцы пока размышляют, что со всем этим теперь делать, ибо запугать КНДР, чтобы она отложила запуск, не удалось.
В итоге, Ким Чен Ын сделал все что обещал, полностью наплевав на угрозы из Вашингтона. Пообещали, что проведут испытания и в итоге провели. Другой вопрос, что у КНДР далеко не все испытания проходят успешно и ракеты периодически падают или взрываются при старте. США же стоят перед дилеммой – сделать вид, что неудачные испытания не считаются и ничего не предпринимать или же попробовать реализовать одну из озвученных ранее угроз. Если ничего не будет, то Ким по итогам кризиса останется в выигрыше, продемонстриров слабину в действиях Трампа.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ким мужик. Знает, что если в драке уступить, то затопчут. Одобряю.