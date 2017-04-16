Ким Чен Ын пошел на принцип

Ким Чен Ын все же решил пойти на принцип (привет всем тем, кто вчера писал, мол "Ким испугался") и таки провел обещанные испытания баллистической ракеты, даже несмотря на алармитскую риторику Вашингтона и увещевания Пекина.Пообещав США, что в случае удара по КНДР, северо-корейские ракеты полетят в Южную Корею и Японию, Северная Корея как и обещала, запустила свою новую баллистическую ракету. В случае успешного запуска, это могло поставить США в очень неудобное положение, но ракета практически сразу после старта столкнулась с техническими неполадками и взорвалась. Военные Южной Кореи предполагают, что это могла быть баллистическая ракета средней дальности KN-15 или ее модернизированный вариант .В Сеуле по поводу пуска срочно собрали совет безопасности для обсуждения дальнейших действий. Япония сообщила, что никаких угроз территории страны нет. Надо понимать, что накал происходящего был бы в разы выше, если бы пуск прошел удачно и ракета полетела в направлении Японии. Американцы пока размышляют, что со всем этим теперь делать, ибо запугать КНДР, чтобы она отложила запуск, не удалось.В итоге, Ким Чен Ын сделал все что обещал, полностью наплевав на угрозы из Вашингтона. Пообещали, что проведут испытания и в итоге провели. Другой вопрос, что у КНДР далеко не все испытания проходят успешно и ракеты периодически падают или взрываются при старте. США же стоят перед дилеммой – сделать вид, что неудачные испытания не считаются и ничего не предпринимать или же попробовать реализовать одну из озвученных ранее угроз. Если ничего не будет, то Ким по итогам кризиса останется в выигрыше, продемонстриров слабину в действиях Трампа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com