Катастрофа секулярной “демократии”

Бывает социализм, при котором власть ОБЯЗАНА заботиться о народе. Бывает монархизм – когда устойчивая власть, наскучив забавами, заботиться иной раз о народе ОТ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. А ещё бывает рыночная демократия, с регулярной сменой «лидеров» – она о народе заботиться не обязана, да ей и некогда, все её силы уходят на противоборство с конкурентами, чтобы не выкинули из кабинетов…

Для верующего человека правда записана в скрижалях. Высечена на камнях заповедей Бога. Можно спорить о том, как трактовать заповеди, но они есть, и они независимы от личного интереса. Для человека секулярного истина заключается в его собственной выгоде. Его можно подкупить, или обмануть обещанием подкупа – на который не выделят денег, но в любом случае, его поведение мотивировано только личными интересами. Для цивилизации это цианистый калий. Когда ныне живущие в той или иной пропорции поделят мир между собой и ничего не оставят следующим поколениям…



Но самое главное – смещение по технологии «Окон Овертона» самого понятия «народ». Для человека цивилизованного «народ» – это скрижали, заповеди. Это умершие, живущие и не рождённые в единстве общих критериев. Для дикаря народ – это он. «Народ – это я» – как у Людовика XIV.

Меня накормили, напоили – значит, народ напоили, накормили. Меня уговорили – значит, народ уговорили. В секулярной демократии нет иного критерия «народа» кроме примерки на себя. Каждый подонок – получив от власти личную выгоду – начинает вопить, что власть удовлетворила «народные требования»…

Общие, единые для всех требования скрижалей Истины отодвигаются в сторону. Мнение большинства – растленного или обманутого – вот критерий истины. А потом и попросту личная выгода.

Рыночная демократия – это возможность каждого продать то, что он может продать, по мере воспитания перерастающая в право и даже моральную обязанность. Как это ты мог – и не продал?! Имел возможность – и не воспользовался?!

Продают ведь не только масло или сапоги. Продают Родину, когда могут. Тело, если красивое. Друзей, если есть покупатель. И заботу о народе тоже могут продать – если покупатель отыщется, филантропии никто не запрещал – как, впрочем, и не вменял в обязанность.

Чтобы понять душу рыночной демократии давайте рассмотрим её родину: дохристианскую демократическую Элладу (Грецией её назвали римляне, и по случайному поводу[1]). Рыночная демократия неразделима с рабовладением. Она суть есть не производное от «народовластия», а производное от «демовластия» ( «демос» – те, кто признаны народом, 25% населения Афин и т.п.). Демос – те люди, которым в жестокой борьбе удалось удержать за собой коллективное первенство.

Первенство удерживалось войной; рабство порождалось поражением. Победивший полис становился рабовладельцем побеждённого полиса. Как пишут историки, «…рабство не щадило никого; под его уравнивающую власть одинаково попадали и богатые и бедные, и знатные и простолюдины[2].

Вот только один пример: «…жители Олинфа, после того как был взят их город, были проданы на публичных торгах. Самые знатные, говорили моралисты, должны помнить, что они всегда могут попасть под иго рабства. Попадая в руки победителя, раб делался его собственностью[3].

Историк А. Валлон отмечал источники рабства в Греции: «Самые знатные, говорили моралисты, должны помнить, что они всегда могут попасть под иго рабства»[4].

Знаменитый древнегреческий философ Диоген Синопский тоже был рабом. Он направлялся к своим ученикам по морю, его корабль захватили пираты. Когда он плыл на корабле в Эгину, его захватили в плен пираты, привезли на остров Крит и продали в рабство. На вопрос, что он умеет делать, философ гордо ответил: «Господствовать над людьми!»

Как пишет англоязычный историк Уильям Смит «…ни один из греческих философов никогда не возражал против рабства как … В торговых городах рабы были весьма многочисленны, так как выполняли работу ремесленников и мастеровых современных городов. … Человек становился рабом, попав в плен на войне, — тоже по праву народов [PRAEDA][5].

«В V веке до н. э. почти во всех греческих городах были рынки рабов. … Разными путями люди становились рабами и попадали для продажи на рынок. … Греки обращали в рабство не только пленных воинов, но и всех, захваченных во вражеской стране»[6]. При этом, оставаясь источником и эталоном «демократии» как политического течения.

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Человек с тех пор не изменился. Секулярная демократия тащит нас неумолимо в античное рабовладение, признанное историками самой жестокой и бесчеловечной формой рабовладения. По причине демократии: права рабовладельцев ограждены от посягательств тиранов, как на Востоке, им никто не мешает разделываться с рабами, как «повар с картошкой»…

[1] Большинство европейских народов используют по отношению к грекам экзоним «греки» в местном произношении этого слова. Изначально греками («грайки» — на раннем варианте древнегреческого языка) называлась иллирийская (эпирская) народность[19], мифологический прародитель которой носил имя Грек (греч. Γραικός Грайко́с; в греческой мифологии — сын Пандоры младшей дочери Девкалиона). При этом романские народы и англичане называют современную Греческую Республику «Эллинской Республикой» (Hellenic Republic на английском)), но Грецию как страну — Грецией (романские, славянские, кельтские народы, англичане и албанцы) или «греческой землёй» (Griechenland) (немцы). Византия в свою очередь европейцами называлась Греческой Империей.

[2] История рабства в античном мире. Греция. Рим.

[3] Рабство в гомеровской Греции. //История.

[4] А. Валлон. История рабства в античном мире : Источники рабства.

[5] РАБ, РАБСТВО (SERVUS, SERVITUS) // Уильям Смит.

[6] Рабство в Греции в V веке до н. э.// История Древнего Мира›Рабство в Греции в V ВЕКЕ до Н.Э.