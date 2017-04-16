Как религии приводят к катастрофам
09:17. 16 апреля 2017 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал: brahman
В этом эфире речь пойдет о Мироздании. Мы расскажем, как влияют малые одинаковые религиозные действия на планету в целом. И какой отпечаток они оказывают на Вселенную, и Космос.
Запись живого эфира от 6 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио – «Как религии приводят к катастрофам» Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук
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Источник: www.kramola.info
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Где принимают и проповедуют ислам? Где хранят джихадитстскую литературу и оружие террористы? Куда аккумулируются деньги от налога на войну “закят”, а затем на эти деньги убивают, взрывают и ведут экономическую подпитку преступных этнодиаспор? Ответ один -В МЕЧЕТЯХ. А какая религия ставит целью установление всемирного фашистского халифата? Наверное это буддизм или религия индейцев майя? Ответ только один и все его знают. Да, не все мусульмане террористы,но все террористы – МУСУЛЬМАНЕ. И нам всем вместе надо строить наше государство – РОССИЮ.Но когда инфекцией заражена большая часть инфицированных агрессивных зомби (а как называть группу людей, проповедующих террор и этноцид, не способных к межконфессиональному диалогу и предпочитающих паразитический образ жизни , а не созидание своих государств?) , то сначала надо остановить ВСЕМИРНУЮ ЭПИДЕМИЮ ЗАРАЗЫ, УСТАНОВИТЬ ВСЕМИРНЫЙ КАРАНТИН ,а уж потом отделять виновных от невиновных. И то что сейчас именно МУСУЛЬМАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ предложено выселять на острова в ЕС -оооочень мудрое решение. Колокол катастрофы в гейропе звенит конкретно!