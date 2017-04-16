В этом эфире речь пойдет о Мироздании. Мы расскажем, как влияют малые одинаковые религиозные действия на планету в целом. И какой отпечаток они оказывают на Вселенную, и Космос.

Запись живого эфира от 6 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио – «Как религии приводят к катастрофам» Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук