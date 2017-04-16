Инфляция – как не считай, все равно лукавство

Источник: https://партиявеликоеотечество.рф/p/35039

«На центральных каналах не любят обсуждать тему инфляции, упоминают о ней вскользь, ограничиваясь сухими цифрами и не вдаваясь в подробности. Несмотря на то, что эта тема сверхактуальна для миллионов россиян, вынужденных всё больше и больше затягивать пояса на фоне удорожания продуктов питания, лекарств, услуг ЖКХ, цен на проезд в транспорте и т.д. И, заглядывая в свой кошелек, пополнение которого остаётся неизменным, мы отмечаем, что на одну и ту же сумму мы от месяца к месяцу совершаем разные объемы покупок. И наша экономия составляет отнюдь не 4 или 5% официально объявляемой инфляции, а в разы, если не в десятки раз больше. Почему так происходит, объясняет наш товарищ из Пермского отделения Партии Великое Отечество Алексей Александрович Киселев.

Наш товарищ обращает внимание, что регулятор экономики выбрал очень специфический способ подсчета уровня цен, чей рост обуславливает инфляцию. Сравнение идет от декабря одного года к декабрю следующего и без учёта промежуточных результатов. А мы с вами знаем особую специфику декабря — сезон скидок и распродаж, сезон естественного снижения цен по итогам сборов урожая и сельхоззаготовок. Словом, и без высшей математики понятно, что под конец года цены идут на спад, что очень выгодно для либерального экономического блока Правительства РФ, который без зазрения совести констатирует, что инфляция у нас и не растет вовсе, а потому и жаловаться не на что.

Но мы с вами прекрасно знаем, как обстоят дела на самом деле. Это очень ярко демонстрируют судебные разбирательства по «казусу Пака». Когда становится очевидным: фактический рост цен на товары и услуги в десятки раз превышает высчитанную либеральными экспертами норму. И никто за это не несет никакой ответственности.

Слово Алексею Киселеву:

Источник: nstarikov.ru