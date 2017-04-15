Жили-были на Руси две Церкви, одна придерживалась старых канонов, другая постоянно реформировалась в угоду Запада… Какая из них ближе к Богу?

Многие слышали про так называемую "реформу Никона", про "раскол" Русской Православной Веры на тех людей, которые продолжили жить и верить по старинке, и на тех, кто поддался новым веяниям Запада и стал жить и верить (!) по новому.

Этот религиозный раскол произошёл в 17 веке ещё в допетровскую эпоху при Алексее Михайловиче Романове (1629-1676).

Царь всея Руси, при котором патриархом всея Руси стал Никон, устроивший реформу веры. Царь всея Руси, при котором патриархом всея Руси стал Никон, устроивший реформу веры.

Что обрела от этого одна и другая церковь (обновлённая и старообрядческая)? — давайте задумаемся.

И зачем собственно эта реформа Русской Православной Веры была сделана?

Это было сделано ради укрепления веры людей в Бога?

Отнюдь нет! Потому как у староверов (как они потом не раз доказали) вера в Бога была очень сильная, и жили они очень дружно, праведно и счастливо, пока этот самый "раскол" не был организован посредством церковной "перестройки", затеянной в 1653 году патриархом Никоном. Вот этим самым Никоном, чей лик изображён на этой картине.

Я раньше думал, что Романовы хотели тогда с помощью патриархата и Церкви укрепить свою власть, однако вот эта нижеприведенная историческая запись даёт основание считать, что Церковная власть доминировала над светской, т.е. царской властью, как это было в католическом Риме. По крайней мере, так стало при возведении Никона в чин "патриарха Московского и всея Руси, Божиею милостию великого господина и государя, архиепископа царствующаго града Москвы и всея великия и малыя и белыя России и всея северныя страны и помориа и многих государств".

25 июля (4 августа) 1652 года Никон был торжественно возведён на престол патриархов Московских и Всероссийских. Во время интронизации Никон вынудил царя дать обещание не вмешиваться в дела Церкви . Царь и народ поклялись «послушати его во всём, яко начальника и пастыря и отца краснейшаго». (Источник: книга Н. И. Кореневского "Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII века и деятельность Патриарха Никона". Русская история в очерках и статьях под редакцией профессора М. В. Довнар-Запольского. Киев, 1912, Т. III, стр. 46.).

Согласно энциклопедии, "в 1653 году перед Великим постом патриарх Никон предписал совершать крестное знамение тремя перстами, что противоречило актам Поместного Стоглавого Собора 1551 года, закрепившим двоеперстие. Созванный патриархом в 1654 году Собор положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе . И если определения сего Собора были рассмотрены и согласованы на Константинопольском Соборе того же года под председательством Патриарха Паисия, то решение поместного Московского собора 1656 года, на котором всех, крестящихся двумя перстами, объявили еретиками и предали анафеме (проклятию!), противоречили ему . Поспешная анафема собора 1656 года на всех крестящихся двумя перстами, впоследствии отменённая Поместным собором РПЦ 1971 года (спустя более чем 300 лет!), и стала главнейшей причиною Раскола XVII века". Источник.

Если вникнуть в написанное, то причиной раскола верующих стало вовсе не расхождение во мнении и традиции, как креститься: двумя или тремя пальцами, а тот вопиющий факт, что "никониане" во главе с патриархом Никоном провели реформу Русской Православной Веры, а всех, кто воспротивился новшествам, они тут же прокляли, то есть предали анафеме!

Как такое возможно?! Кто-нибудь задумывался?

Если у вас, читатель, нет ответа на этот вопрос, представьте себе, что какие-то обладающие властью мошенники-злоумышленники устраивают "лохотрон" под названием "реформа" или "перестройка" (вспомните для простоты понимания "горбачёвскую перестройку"!), они обманывают своим красноречием многие тысячи людей, получают от этого обмана какую-то выгоду, а потом, когда до народа доходит, что его нагло обманули (было совершено настоящее вероломство!), эти обладающие властью мошенники начинают всех недовольных третировать, а особо недовольных даже сжигать живьём (такое было!) подобно тому, как это практиковалось в ту пору в отношении "еретиков" в Священной Римской империи, откуда, собственно, и пришла на Русь идея "церковной реформы" вместе с написанным в 16 веке так называемым "Ветхим заветом"!

Так чего Романовы (чью фамилию можно читать как "Римские") добивались вместе с патриархом Никоном?

Они добивались укрепления веры людей в Бога? — задам этот вопрос ещё раз. Или чего-то иного?

Очевидно, чего-то иного!

В 17 веке Романовы и "реформаторы веры" стремились вынудить славян, росов отказаться от своих прежних традиций и даже от своей прежней уже устоявшейся веры в Христа-Спасителя, чтобы принять новую, якобы, исправленную веру в соответствии с переписанными, дополненными и по-другому переведенными с греческого языка христианскими Евангелиями. Вот что означает фраза: "Собор 1654 года положил начало делу унификации московских книг по греческим книгам, напечатанным в XVI веке на Западе".

Такое "реформирование веры" в угоду Запада, которое иначе как диверсией против русского народа и назвать нельзя, было сравнимо с национальным предательством.

Эта мысль о "национальном предательстве" подтолкнула меня однажды посмотреть на лики тех, кто правил Россией в момент реформы изначальной христианской веры а также позднее. И вот тут меня ждал сюрприз! Оказалось, что прижизненные портреты первых Романовых, менявших внешний облик России и её веру, действительно красноречиво говорили в пользу версии "о национальном предательстве".

Верхушка, правившая государствообразующим русским народом, сделавшая его на своей земле крепостным (!), однозначно не была русской!!!

Или же мы все совершенно неправильно понимаем определение "русские", и оно, судя по всему, никак не относится к славянам!

Вот из чрева этой "русской" (как написано) царицы Натальи Нарышкиной (1673-1716), второй жены царя Алексея Михайловича Романова, произошла целая ветвь царей с нерусскими ликами (в сегодняшнем нашем понимании).

Прижизненные портреты Романовых:

Слева направо в верхнем ряду: Алексей Михайлович Романов, супруг Натальи Нарышкиной, далее его дочь Наталья Алексеевна и сын Пётр Алексеевич (Пётр I).

Слева направо в нижнем ряду: Екатерина I (Скавронская) и её дочери от брака с Петром Алексеевичем: Елизавета Петровна и Анна Петровна.

Когда к власти пришёл сын Алексея Михайловича Романова — Пётр Алексеевич, он продолжил начатые патриархом Никоном реформы.

Прежде чем рассказать, что натворил Пётр I, я хочу сказать ещё несколько слов о тех новшествах, которые внесла в жизнь славян церковная реформа патриарха Никона.

Историки и представители РПЦ нам рассказывают, что реформа Никона была совсем незначительной, мол, ну подумаешь, люди стали креститься не двумя, а тремя перстами?!

На самом деле, как выяснилось после археологических открытий 2000 года, реформа патриарха Никона коснулась даже такой стороны, как славянская традиция захоронения умерших! И вот выяснилось, что до 1653 года никаких крестов на славянских могилах не было вовсе! Была традиция вырезать на надгробных камнях вот такие солнышки!

На фото старая надгробная плита, датированная XVII веком и найденная в числе десятков других однотипных плит при раскопках Лужецкого монастыря в 1999 году в городе Можайске.

И ещё. Реформа патриарха Никона изменила в Русской Православной Вере такой традиционный обряд, как хождение крестного хода по Солнцу, то есть посолонь (по часовой стрелке). Собственно, название ПРАВОСЛАВИЕ, насколько я понимаю, происходит от этого направления крестного хода — в правую сторону. После реформы Никона и до сего дня все верующие в лоне РПЦ совершают хождение крестного хода ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ СОЛНЦА. Это фактически является ЛЕВОСЛАВИЕМ!

Попытки ввести это "новшество" в Русскую Православную Веру предпринимал до Никона другой патриарх — Геннадий во времена царя Ивана III, в 1479 году. Но тогда против изменения сложившейся традиции восстали на Руси и народ, и сам царь... Позже реформаторы-западники таки протащили это новшество, хитро объяснив всем, что "нынче модно ходить не во след Солнцу, а навстречу ему!"

Что касается реформ Петра Алексеевича (Петра I), то сразу по возвращению из заграничного турне, которое продолжалось более года, в ходе которого "русский" (!) царь посетил Священную Римскую империю, Англию, Польшу, Голландию и ряд иных стран (где он, надо полагать, и набрался "особой мудрости", замешанной на славянофобии), перво-наперво он сделал "обрезание" славянскому календарю, укоротив его на 5508 лет, и перенёс дату славянского новолетия с осени на зиму, утвердив "новогодие".

Должен заметить, что с "новогодием" у Петра I получился настоящий фокус, в основе которого были и кабалистика, и хорошее познание иудейской веры и традиции! Хотя, если быть точным, это вовсе и не его была идея сделать 1 января новым годом! Это придумал кто-то из латинян на территории Священной Римской империи. А вот фраза "С Новым Годом!", составленная из двух слов: славянского "новый" и английского "God" — изобретение исключительно Петра Великого. Она изначально и по сей день означает буквально: "С Новым Богом!"

Для всех славян, думаю, будет очень интересно посмотреть на логику выбора даты 1 января в качестве Нового Года. Но сначала, вспомним другую важную церковную дату — 25 декабря:

"Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества Христа и праздновании его 25 декабря относятся к середине IV века. По одной из версий, это было обусловлено стремлением латинян вытеснить широко распространённый в Римской империи культ Непобедимого Солнца, чьё рождение традиционно отмечалось 25 декабря — тогда на этот день приходилось зимнее солнцестояние". Источник.

Вы уже поняли, о чём речь?

25 декабря даже в Риме (а в России в первую очередь!) согласно древних верований и традиций отмечался "культ Непобедимого Солнца". Священники не хотели с этим мириться. Чтобы люди постепенно отошли от этого культа и забыли про него, на этот же день — 25 декабря — священниками-латинянами ещё в IV веке был назначен праздник "Рождество Христа"!

В России такую подмену праздника "Рождество Солнца" на "Рождество Христа" сделали только при Петре I в XVII веке.

Мнение:

Кстати, ни в одном из христианских Евангелий не написано, когда, в какой день родился Христос-Спаситель! Однако, латиняне якобы смогли каким-то образом "вычислить", что Спаситель родился именно 25 декабря, на Рождество Солнца!!!

А далее подключились иудейские каббалисты. Они заявили, что Спаситель, рождённый девой Марией от Духа Святаго, был, конечно же, евреем, а, стало быть, он был обрезан по иудейской традиции на 8-й день. И если Он родился 25 декабря, то его обрезание пришлось аккурат на 1 января!

Вот по этой иудейской логике НОВОГОДИЕ и было назначено на 1 января, сначала на территории Священной Римской империи, а потом, начиная с 1700 года, с подачи Петра Алексеевича Романова (из династии Римских), сделавшего реформу славянского календаря, его стали отмечать 1 января и в России.

Вот откуда взялся новодел Петра I: "С Новым Богом!" ("С Новым Годом!"). А на Западе, кстати, до сих пор люди традиционно поздравляют друг друга 1 января с Новым Солнцем!

По-немецки Бог — Gott, когда немцы поздравляют друг друга в новогоднюю ночь, они не говорят "Neu Gott", они говорят "Neu Jahar" ("Новое Солнце")! Jahar, Яр — это краткая форма древнеславянского слова "Ярило" (Солнце)! Англичане, кстати, поступают точно также! Английский аналог русского выражения "С Новым Годом!" тоже звучит как "New Year!" ("Новое Солнце!") И здесь, как мы видим, тоже использована краткая форма слова "Ярило" (Солнце) — Яр!

Итак, все эти изменения традиций и церковных праздников были совершены в Русской Православной Вере после реформы Никона и после реформы Петра I, который самолично занимался ломкой славянского уклада жизни.

Подведём теперь промежуточный итог:

1. Реформа Никона привела к созданию обласканной царской властью насквозь фальшивой Русской Православной Церкви ("РПЦ" — её современное название), которая сильно пострадала лишь после революции 1917 года от рук большевиков, но после краха СССР в 1991 году она была вновь обласкана власть имущими.

2. Реформа Никона также привела к созданию Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ — её современное название), верующие и священники которой придерживаются дореформенных канонов и традиций. За что, собственно, их, старообрядцев, государи Романовы и не любили! Не уважали старообрядцев и представители РПЦ, и до сих пор, кстати, не уважают (!), о чём пару лет назад рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

Существенная часть той беседы была посвящена взаимоотношениям между старообрядческой Церковью и Московской Патриархией. Митрополита Корнилия спросили, возможно ли когда-нибудь объединение РПЦ и РПСЦ? На что он ответил, что механическое объединение старообрядчества и новообрядчества невозможно: «Если сейчас просто взять и механически нас объединить, то это (опять) породит раскол — и в нашей церкви, и в той церкви».

Митрополит Корнилий сообщил также, что Московская Патриархия до сих пор отказывается признавать старообрядческую иерархию. По его мнению, до признания иерархии трудно говорить о начале полноценного диалога между церквями: «Самое главное, что сейчас не даёт нам возможность сесть за стол переговоров и начать эти переговоры — это то, что переговоры должны быть на равных! Две стороны должны быть равны. Сейчас, к сожалению, наша церковь не признаваема Московским патриархатом. Они считают, что наша Церковь не имеет преемственности, не имеет канонического права». (Статья "Старообрядческий митрополит Корнилий назвал условия для диалога с Русской Православной Церковью").

А в этом году в жизни старообрядцев произошло то, чего не было аж 350 лет!

"17 марта 2017 года Президент России Владимир Путин официально встретился в Кремле со старообрядческим митрополитом Корнилием".

"Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, её деятельностью и перспективами развития. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий назвал встречу с президентом уникальным событием, поскольку подобных контактов не было со времен раскола Русской церкви в XVII веке!

Виктор Савельев, секретарь митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия: «Митрополит Корнилий сказал, что эта встреча имеет поистине историческое значение. Глава государства впервые за последние 350 лет официально принимает предстоятеля православной старообрядческой церкви»". Источник.

Поскольку Путин ничего не делает просто так, ни одного напрасного шага в политике, в силу чего даже западные аналитики уже давно называют его великим шахматистом, то данную встречу Путина с митрополитом Корнилием в Московском Кремле можно действительно расценивать как уникальное, поистине "историческое событие", за которым могут последовать большие перемены в религиозной жизни России!

Важное приложение: "Это обязан знать каждый славянин!"

15 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Валерий Иванов: какое масло...маслянее? Сливочное или топлёное? Второе — это результат переработки первого. Я много интересовался этой темой. Приведу совершенно другой пример про первого Романова. По его указу, были собраны и уничтожены на Руси все гусли. Да, да... обыкновенные гусли!... Появились балалайки, домры, мандалины и пр.... а откуда? А вот игре на гуслях... не учила ни одна музшкола в Российской империи, в СССР и в РФ!? Ни один завод их не выпускал! Почему? Это для РПЦ был самый "страшный инструмент", опаснее газет и радио. И это так было!

Славик Яблочный: мало кто знает и поныне о Авраамическом проекте триединства: Христианство—Ислам—Иудаизм. А спорят-то как, жесть! И на солнцепоклоников помои льют! А не это ли самое Солнце нам всем жизнь даёт? А также тепло и энергию! А не вода ли нас всех вместе на земле объединяет? Ведь в нас 70-75% воды. А не воздухом ли единым мы все дышим? И не по тверди ли единой мы все ходим? Крест — 4 конца, это и есть те четыре стихии, что нам жизнь всем дают! Без них нам не жить! P.S. Правда мало кто из верующих ведает об этом...

Антон Благин: всё верно, Славик. Мало кто из верующих знает и о том, что описанные в Библии так называемые Иудеи жили в течение многих веков на территории Священной Римской империи и фактически руководили ею! Об этом можно прочесть в двух моих статьях:

1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

2. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."