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За что они так не любят Россию?

10:58. 15 апреля 2017 Просмотров - 542 3 коммент. Опубликовал:



Ф. И. Тютчев (из писем 1866-1868 гг.):

— Следовало бы рассмотреть современное явление, приобретающее всё более патологический характер. Речь идёт о русофобии некоторых русских — причём весьма почитаемых…

Прежде они говорили нам, и говорили совершенно искренно, что Россия их отвращает отсутствием прав, свободы слова и т. д., и т. д. Что же мы видим теперь? По мере того как Россия, добиваясь некоторых послаблений, всё более самоутверждается, отвращение к ней этих господ только растёт. Ибо, судя по всему, прежние порядки никогда не вызывали у них столь лютой ненависти, как современные направления национальной мысли… И напротив, сколько бы ни попирали в Европе право, нравственность, саму цивилизацию, это, как мы видим, ничуть не уменьшает их расположения к Западу. Они по-прежнему сочувствуют и находят совершенно естественной подлую политику западных держав.

Вопреки осязательной необходимости, всё ещё упорствуют влияния, отчаянно отрицающие Россию, живую, историческую Россию, и для которых она вместе и соблазн, и безумие… И чем это отрицание бессильнее и нелепее, ввиду всё грознее и грознее наступающей действительности, тем оно становится ожесточённее…

Всё это, сверх того, обличает совершенно превратное понимание судеб России и исторических законов её развития… Грубейшее, например, непонимание простой истины — если бы нам и удалось в самом деле умиротворить Запад, то этот умиротворённый Запад неминуемо и совершенно логично опрокинется на нас же всем грузом европейской коалиции. Мы не можем и не должны признавать за Европою права определять для России, какое место ей принадлежит занять на Востоке. По несчастию, мы этого и сами определить не умеем — не только в правительственной среде, но даже и в печати.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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