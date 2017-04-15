Вместо Ельцин-центра нам нужен музей СССР. Юлия Витязева

Говорят, в Москве собираются открывать филиал Ельцин-центра. Зачем?! Наверное, чтоб было условное и уютное место, где можно собраться и коллективно облить в очередной раз дерьмом Россию. По крайней мере мне это видится как-то так…

… Мы с детьми были в центре Гейдара Алиева в Баку. Там тоже вложили немало средств и сил, чтоб увековечить память своего любимого президента. Но именно любимого. Того самого, что всю жизнь отдал на благо своего Азербайджана.

Как любил Россию Ельцин, насколько отвечали ему взаимностью россияне и к чему едва не привело его «царствование» — думаю, говорить излишне. Так что про мотивацию «от благодарных потомков» можно не заикаться.

Есть мнение, что одной из задач Ельцин-центра является просвещение жителей и гостей России о том, каких достижений достигла страна в период его президенства. Честно говоря, лично мне не хочется лишний раз вспоминать тот период. Хоть и жила я тогда в независимой уже Украине, но выживали мы все одинаково. Возможно, для чистоты понимания, сводила бы туда разок детей. И то, не уверена.

Но ведь были у России и другие руководители. Оставившие после себя действительно много хорошего.

Я не в курсе, есть ли хотя бы в Москве музей Хрущева, Брежнева или Сталина, где бы красиво и с размахом было показано, чего достигла страна под их руководством.

В маленьком грузинском городе Гори есть маленький музей Сталина. Там, в нескольких комнатах на нескольких этажах представлено практически всё, что может рассказать об этом действительно важном для истории России человеке.

В музее холодно, давно не было ремонта, экспонаты собраны по крупицам и всем миром, вход стоит три копейки, экспозиция живёт во многом благодаря усилиям самих музейных работников. Но люди идут, едут и везут туда детей, чтоб хоть немного расширить их исторический кругозор.

И нам, чтоб донести до детей хотя бы контуры самой личности Сталина и того, что он сделал для страны, — этого посещения оказалось достаточно.

Безусловно, намного приятнее было бы ходить по помещению, оформленному известным дизайнером, использовать при этом все новомодные технические достижения и смотреть на огромный экран, а не толпиться вокруг маленькой и пыльной витрины с документами и фотографиями.

Но! Информация, полученная и оставшаяся в памяти не зависит от того, каким образом она получена.

Потому, страна, подрастающее поколение и гости нашей страны ничего бы не потеряли, если бы узнали о жизни и трудовом пути ЕБН в музее-квартире.

А на сэкономленные деньги лучше бы построили приличный музей СССР, где можно ознакомиться с тем, как жила и работала страна, наработками и достижениями которой мы гордимся и пользуемся по сей день.

Уж такой центр мы бы точно оценили.

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info