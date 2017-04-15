Трансполярная магистраль: второй подход
15:09. 15 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Удивительная гримаса истории: сталинский план Трансполярной магистрали, многажды осмеянный и стократно перепроклятый антисоветчиками (от хрущевских до перестроечных и ельцинских), снова всплывает. И не просто так – ибо проект был объективно нужный стране, да и сейчас его значимость меньше не стала. Другое дело, что тогда его начинали строить по принципу раннего Транссиба – с хлипкой железной дороги по временным нормам, пишет periskop.
Кто помнит, как исторически строился Великий Сибирский путь, ничего удивительного в последовательности действий по этой эпопее не увидит. Транссиб точно так же начинался в конце XIX века с хлипкой дороги с деревянными мостами и большими допустимыми уклонами, с черепашьмим скоростями движения и каторжниками на стройке. А через 12-20 лет он был радикально реконструирован, выровнян и переложен на тяжёлые рельсы практически полностью – по мере своего наполнения и роста экономического значения. Трансполярке же не повезло – проект после смерти Сталина остановили, а всего через 10-12 лет после остановки проекта в том районе нашли грандиозные запасы нефтегаза. И в 70-е протянули линию на Уренгой от Сургута, затем ещё и восстановили примерно треть Трансполярки от Уренгоя до Надыма. Но замкнутой линией она не стала, разрыв Надым – река Обь остался.
Так что сейчас по факту возвращаются к тому плану, просто на новой основе:
ОАО "РЖД" и ПАО "Газпром" договорились о совместной реализации проекта по строительству Северного широтного хода
Вчитаемся повнимательней в скучные и сухие строки официального пресс-релиза.
30 марта в Москве ОАО "РЖД" и ПАО "Газпром" заключили соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ) Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и железнодорожных подходов к нему. Подписи под документом поставили президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Целью проекта является обеспечение вывоза грузов с месторождений северных районов Западной Сибири и сокращение протяженности транспортных маршрутов до портов Северо-Запада.
Реализация проекта будет осуществляться с привлечением средств частных инвесторов по концессионной схеме. Основные участники (ОАО "РЖД", ПАО "Газпром", Ямало-Ненецкий автономный округ) профинансируют объекты собственной существующей железнодорожной инфраструктуры, а строительство новых объектов выполнит концессионер.
В соответствии с соглашением, ПАО "Газпром" создаст специальное дочернее общество, которое обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым – Пангоды (112 км).
Мда. Схема весьма хитрая: правительство РФ от прямого участия в создании стратегической инфраструктуры устраняется, обязательства на себя не берет, перекладывая риски на Газпром (больше) и РЖД (меньше), а также на власти Ямало-Ненецкого округа.
Предполагается, что Российская Федерация выступит концедентом, а концессионером – специальная проектная компания (СПК-Концессионер) – дочернее общество ОАО "РЖД", акционерами которого также могут быть заинтересованные инвесторы. СПК-Концессионер по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская – Салехард – Надым. В частности, будет построена железнодорожная часть моста через реку Обь и подходы к ней, новый железнодорожный участок Салехард – Надым (353 км), а также железнодорожная часть моста через реку Надым и подходы к ней.
ОАО "РЖД" в рамках своей инвестиционной программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги.
Газпрому навесили обязательство по доделке линии до Надыма (фактически – доведение её до общежелезнодорожных стандартов), а РЖД берёт бязательства по реконструкции действующих линий, плюс образование нового общества по достройке разрыва между Обью и Надымом. Затем концессионер – новое юрлицо – будет достраивать дорогу, и если оно обанкротится по сотне разных причин, или будет в предынфарктном экономическом состоянии (к примеру, при условии колебаний цен на газ/нефть), то игроки останутся "при своих", и ничего больше не потеряют.
В свою очередь, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для строительства магистрали, и обеспечит доступ строителей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество. Напомним, соответствующее соглашение подписано между ОАО "РЖД" и ЯНАО 19 октября 2016 года.
Обязательства ЯНАО касаются выделения земли под строительство и автодорожной части Обского моста. Всё.
Строительство Северного широтного хода планируется осуществить с 2018 по 2022 годы. Общая протяженность линии составляет 707 км. Прогнозируемый объем перевозок составит 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).
Посмотрим-посмотрим. План обширный, сроки сжатые, но… Хитрая схема реализации даёт много лазеек и при малейших колебаниях намерений участников может дать сбой. Как-то всё хлипко и кисельно организовано. Это вам не стратегический Керченский мост, где все стороны подгоняет и курирует стройку непосредственно правительство. А то, может превратиться в китайской-русский мост в ЕАО. Не хотелось бы.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Фантазм крепчает.
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Север придётся осваивать по полной инфраструктуре, иначе эту нишу займут другие страны. Сталин всегда видел на несколько десятков лет вперёд.