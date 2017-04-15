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США подтвердили, что в Афганистане была использована “мать всех бомб”

10:29. 15 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

США подтвердили, что в Афганистане была использована "мать всех бомб"

13 апреля, в 19:32 по местному времени, США сбросили на позиции ИГ в Афганистане самую мощную неядерную бомбу в мире.

Пентагон подтвердил, что при атаке был использован авиационный фугасный снаряд MOAB GBU-43 (GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast — тяжелый боеприпас фугасного действия), также называемый «Мать всех бомб».

Сообщается, что целью атаки являлся пещерный и туннельный комплекс ИГ.
Бомба была такая большая, что ее пришлось выталкивать из самолета, уточняют в Пентагоне.

Снаряды этой серии раньше дважды испытывались на полигонах, но никогда не применялись в боевых действиях.

MOAB GBU-43 – одна из крупнейших авиабомб в мире. Боеприпас снабжен системой спутникового наведения. Его длина 9,17 м, диаметр – 102,9 см. Вес бомбы 9,5 тонн, из них 8,4 тонны – смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка.

В тротиловом эквиваленте сила взрыва снаряда составляет 11 тонн. Радиус поражения – около 140 м, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра. Стоимость одного такого снаряда составляет £21,6 тыс.

США подтвердили, что в Афганистане была использована "мать всех бомб"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил необходимость применения снаряда такого уровня так:

"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к ИГ, и для того, чтобы победить эту группировку, мы должны лишить их оперативного пространства, что мы и сделали."

Удар был нанесен в провинции Нангархар. Последствия атаки пока не сообщаются.

Власти Афганистана подтвердили, что сброс бомбы был с ними согласован.

"Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами."

Источник: nnm.me

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Нет комментариев»

  • 0 0
    Алексей 15 апреля 2017 в 11:09 Ссылка Пометить
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    ..только мощность бомбы сброшенной на Хиросиму была 15 килотонн, но то ж мелочи, главное картинки

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  • 684 346
    алексей 15 апреля 2017 в 17:26 Ссылка Пометить
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    “Стоимость одного такого снаряда составляет £21,6 тыс.” -, что то как то не понятно.
    16 миллионов долларов – Это более понятно.

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