Советские индустриализации и либеральные „реформы” РФ

За период 1930-1940 гг. (10 лет) без западных инвестиций восстановили страну и провели первую индустриализацию по финансовой системе генерала Генштаба Русской Армии А.Нечволодова и Межотраслевому Балансу В.Дмитриева. За период 1928-1941 гг. ВВП увеличилось в 8 раз (средний темп 16-18% в год), за две пятилетки (10 лет) было построено 9000 крупных предприятий (2-3 завода ежедневно), на территории европейской части СССР было введено в строй 32 тыс. предприятий (8-10 заводов ежедневно). Эти успехи стали возможны благодаря ликвидации пятой колонны, более известной, как троцкизм и рептилоидный глобализм. (Оливер Стоун напомнил Народу СССР эти известные факты в фильме «Не рассказанная история США»)



За период 1945-1953 гг. (8 лет) без западных инвестиций по плану Маршалла восстановили СССР и страны СЭВ от Мурманска до Берлина, от Москвы до Праги, от Сталинграда до Белграда, Софии и провели третью индустриализацию — было построено впервые в мире 10 тысяч совершенно новых крупных заводов по исключительно советским технологиям.



За период 1945-1953 гг. было восстановлено/построено 42 тыс. предприятий, т.е. каждый день в СССР вводилось в строй по 15 предприятий. На территории СССР восстановлено 1710 годов (18 городов ежемесячно), 70 тыс.сел (24 сел ежедневно), 32 тыс. предприятий (11 предприятий ежедневно), 6 млн.зданий (2080 зданий ежедневно).

При этом все как бы забывают о самой главной индустриализации, благодаря которой наш Великий многонациональный народ победил в Великой Отечественной Войне.

23 июня 1941 г. в 20.50-01.25 (журнал посещений Сталина) к И.Сталину зашли: Пред. Госпл., зам. Пред. СНК Н.А.Вознесенский, руководители Красной Армии, Правительства, НКВД. Н.А.Вознесенский ознакомил всех с межотраслевым балансом мобилизационной экономики СССР. Было принято решение: «Красной Армии города не сдавать, пока вся промышленность, сотрудники, их семьи не будут эвакуированы».

Этот факт активно замалчивается нашей либеральной пятой колонной. Благодаря героизму наших защитников Красной Армии к октябрю 1941 г. СССР практически выиграл войну.

План Гитлера был прост захватить сельскохозяйственные, промышленные районы СССР к октябрю 1941 г. и перейти в оборону. И ждать пока Красная Армия расстреляет весь свой боезапас и далее взять СССР голыми руками. План был успешно реализован к октябрю 1941 г. Вермахт захватил сельскохозяйственные, промышленные районы СССР, но там не обнаружили, ни фабрик, ни заводов, ни специалистов все было вывезено за Урал.

В октябре 1941 г. Генеральный штаб вермахта понял, война с СССР проиграна.

За период 1941-1942 гг. (1 год) без западных инвестиций вывезли с оккупированных территорий около 10 тыс. заводов (2500 крупных) и весь персонал и их семьи за Урал (2-4 тыс.км.) за 4 месяца!!!

И провели вторую индустриализацию за 8 месяцев!!! Ежедневно вводились в строй по 40-50 заводов со всей инфраструктурой.

В мае 1945 г. гражданам СССР, странам СЭВ предстояло в радикально короткие сроки полностью восстановить разрушенную громадную территорию, по которой прокатилась Чудовищная Война.

Практически необходимо было воскресить территорию и экономику:



От Мурманска, Ленинграда до Берлина.



От Москвы до Праги.



От Сталинграда до Софии и Белграда.



Эта территория многократно по площади превосходила территорию Западной Европы. Масштабы разгромов также были не соизмеримы с разрушениями в Западной Европе.

Кроме того, предстояло провести не просто восстановление всей экономики, социально-экономической инфраструктуры в кратчайшие сроки, но необходимо осуществить полную модернизацию восстанавливаемых предприятий различных отраслей, и что самое главное – создать совершенно новые отрасли экономики, которых не было даже в развитых странах.



Это такие отрасли, как атомная промышленность – знаменитое среднее машиностроение, ракетная промышленность – общее машиностроение.



Кроме этого полностью модернизировать авиационную промышленность, радиотехнические отрасли – радиопромышленность, приборостроения, а также цветную, черную металлургию, нефтегазовую промышленность и т.д.



Т.е. не просто восстановить, но и осуществить полную модернизацию всех отраслей экономики и создать новые отрасли.

Инвестиции в СССР и план Маршалла

Мало того, СССР и страны СЭВ отказались от каких-либо американских, западных инвестиций предлагаемых планом Маршалла.

Напомним, Джордж Маршалл изложил программу финансовой, инвестиционной помощи Европе, СССР в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. 12 июля 1947 в Париже собрались представители 16 стран Западной Европы. На совещание приглашались также представители государств Восточной Европы и СССР, которые отказались от американских кабальных и политизированных инвестиций.

План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 г., когда конгресс США принял «закон об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-х летнюю программу экономической помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апр. 1948 по дек. 1951) составила около 12,4 млрд.долл.США, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд. долл.США), Францию (2,5 млрд. долл.США), Италию (1,3 млрд. долл.США), Западную Германию (1,3 млрд. долл.США), Голландию (1 млрд. долл.США).



При этом американцы, в качестве предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было.

Причина отказа СССР от американских инвестиций по плану Маршалла для либеральных экономистов была более чем не понятна:



Как можно без масштабных инвестиций восстановить, модернизировать всю экономику на такой огромной территории?



Как можно без огромных инвестиций создать с нуля более десятка новых отраслей экономики?



Как можно планировать построить около 10 тыс. совершенно новых крупных предприятий без колоссальных инвестиций за столь короткий период 1946-1953 г.г. практически за восемь лет?



Как можно без масштабных инвестиций восстанавливать, модернизировать социально-экономическую инфраструктуру на такой огромной полностью разрушенной территории?



Как можно реализовать столь масштабный титанический проект без денег, а только за счет человеческого капитала, образования, и простого человека – носителя всех технологий и способного создавать и созидать новые технологии?



Разберем этот важнейший момент для экономики любой страны с любым политическим строем. Почему авторы считают основой любой экономики – труд, трудовую теорию стоимости, образование, человеческий капитал, а не столь любимые либеральными экономистами деньги, проценты, капитал, модернизации, инвестиции, инновации и прочие кейсианско-монетарные категории.

К 1927 г. советская экономика за годы первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, распрей различных политических группировок была окончательно разрушена. Золотой запас царской России был благополучно разграблен и/или вывезен из страны.

В результате подлинной культурной революции в СССР уже в 1926 г. при переписке населения было зарегистрировано 56,6% грамотных среди людей в возрасте от 9 до 49 лет. По переписи 1939 г. этот процент поднялся до 87,6% , в 1959 г. – 98,5%, а в 1970 г. – до 99,7%.



Из года в год росло число людей, имеющих высшее и среднее (полное и неполное) образование. Если в 1939 г. их было 15,9 млн. человек, то в 1975 г. – 117,0 млн. В 1975 г. 11,3 млн. жителей СССР имели высшее образование, в то время как в 1939 г. их было 1,2 млн. человек, а в 1913 г. лишь около 290 тыс. человек имели высшее, незаконченное высшее и среднее специальное образование.

Большая часть российской интеллектуальной элиты покинули страну, систему образования нужно было создавать практически с нуля. Из-за отстранения Троцкого, троцкистов от власти Запад, США отказали СССР в инвестициях. Помощи ждать было ни откуда. В декабре 1927 г. в своем Политотчете на XV съезде ВКПб И.Сталин подвел печальный итог:

«…Мы отстали от передовых стран на 50 даже на 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…».

Поразительно, но в своем докладе И.Сталин ставил первоочередной задачей перед обществом не программу индустриализации страны, не полное искоренение 75% неграмотности населения страны, а широчайшую образовательную революцию на всех уровнях.

Кадровая политика в СССР

В те времена элита советского общества понимала, что без золотого запаса Российской империи, без западных инвестиций, денег можно обойтись, а вот без образования и человеческого капитала нет.

Советские, русские экономисты-трудовики, так же как и советское общество понимали, что без профессионального человеческого капитала, носителя всех видов технологий, программа индустриализации СССР (1927-1937 г.г.) обречена на провал. Впервые же годы индустриализации советские экономисты-трудовики осознали, что экономически эффективней покупать на западе не фабрики, заводы и технологии, а западные профессиональные кадры, т.е. носителей технологий.

Во-первых, западные профессиональные кадры, человеческий капитал в сотни тысяч раз дешевле, чем старые производства, технологии, предлагаемые западом.

Во-вторых, приобретаются носители новейших технологий – главный потенциал запада – их человеческий капитал, которые способны построить новые фабрики, заводы, производства, технологии.

В-третьих, самое главное: эти носители новейших технологий запада должны будут обучить советских рабочих, техников, инженеров и подготовить научный потенциал страны, т.е. они должны помочь создать советский человеческий капитал – основу будущего ускоренного, инновационного развития СССР.

В первые годы индустриализации был также впервые отработан опыт использования западных финансовых, экономических кризисов в интересах СССР, в дальнейшем до 1982 г. этот опыт активно использовался. Наша страна воспользовалась Великой Депрессией («Чёрный четверг» 24 октября 1929 г.) в США и в странах Запада и пригласила в СССР около десятка тысяч западных профессионалов – рабочих, техников, инженеров, ставших на своей родине безработными, а многие и бездомными.



В индустриально-развитых странах с рыночной экономикой в этот период насчитывалось около 30 млн. безработных, так что отобрать профессионалов для СССР было несложно.

Наш советский народ всегда благодарен той огромной образовательной, технологической помощи, которую оказали нашей стране западные специалисты. В 1944 г. И.Сталин, выступая перед представителями торгово-промышленной палаты США в Москве, сказал:

«…Мы очень многим обязаны Г.Форду — он научил нас делать автомобили, мы научились у американцев очень многому…»

К 1945 г. СССР и страны СЭВ уже не нуждались в американских инвестициях по плану Маршалла, т.к. СССР имел самое главное: совершенную систему образования, человеческий капитал, т.е. профессиональных носителей всех современных технологий, который целенаправленно сохранялся даже в тяжелейшие годы войны.



В начале войны при эвакуации на восток страны вывозили в первую очередь специалистов и только потом, по возможности, самое необходимое оборудование. Советское общество не боялось потерять заводы, здания Вузов, НИИ, страшно было потерять золотой запас – человеческий капитал. Потеря человеческого капитала, созданного с таким трудом за годы первых пятилеток, была равносильна проигрышу в войне с фашизмом.

В начале 1948 г И.Сталин в одном из своих выступлений отметил, что

«..Теперь американцы нам уже не хотят продавать свое оборудование. И мы должны за два ближайших года научиться делать все сами. Мы прошли большую дорогу, мы приобрели огромный опыт и теперь мы должны стать действительно независимыми…».

Народы СССР, стран СЭВ за период 1945-1953 г.г., несмотря на отсутствие американских инвестиций по плану Маршалла, смогли быстрее, чем страны Западной Европы реализовать все намеченные послевоенные программы (прошло 8 лет после Войны):

Советский народ за восемь послевоенных лет полностью восстановил, модернизировал всю экономику на огромной территории:



От Мурманска, Ленинграда до Берлина.



От Москвы до Праги.



От Сталинграда до Софии и Белграда.



экономики.Построили только на территории СССР около 7000 совершенно новых крупных предприятий.Практически полностью восстановили, модернизировали социально-экономическую инфраструктуру на огромной полностью разрушенной территории.Столь масштабный титанический проект был реализован за счет человеческого капитала, образования и простого человека – носителя всех технологий, который создал миллионы новых технологий и производств.

В это же время европейские страны, несмотря на американские инвестиции, все еще жили в полуразрушенной экономике и по продовольственной карточной системе.

Благодаря человеческому капиталу, колоссальному мотивационному потенциалу советских людей 4 октября 1957 года (прошло 12 лет после Войны) был запущен на орбиту первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 г. (прошло 16 лет после Войны) гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич совершил первый в мире космический полет….

Анализ состояния промышленности и экономики сегодняшней России, созданную советским народом проводить не будем – не хочется расстраивать всех тех, кто в лишениях, в тяжелейших трудах ее строил, защищал, восстанавливал, создавал.

Процесс развала и разграбления СССР коротко описал Майкл Ледин (советник госсекретаря США в администрации Р.Рейгана):

«А кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет.. а что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату их диссидентов, руководителей и все..».

Справка. Результаты либеральной экономики для западных стран печальны. За 20 лет после развала СССР произошло полное банкротство всех развитых стран запада.

Совокупный долг США (долги домашних хозяйств + долги фирм + государственный долг) по отношению к ВВП США — 400%, совокупные долги к ВВП: Англии — 500%, стран Европейского союза 300-500%. Список можно продолжить.

Результаты либеральных «реформ» в России

Либеральные экономисты фондовый «рынок» – это откровенное казино, называют инвестиционным рынком.

Результаты либеральных реформ для РФ. В 2010 г. впервые признано, что если либерально-рыночная «эффективная» экономика РФ будет «успешно» развиваться, то может быть к 2030 г. ВВП РФ достигнет уровня 1990 г. «неэффективной» плановой экономики РФ .

Наши либеральные Моисеи от «экономики» планируют 40 лет (1990-2030 гг.) водить русский многонациональный народ по рыночной пустыне под шаманский бубен, мантры о рыночной «конкуренции».

Итак остановимся только на результатах либеральных «реформ» в социальной сфере России. Для этого обратимся к любимым пунктам критики «либералов», «реформаторов», «демократов» социально-экономического развития СССР.

Очень часто либералы говорят, что в СССР мало уделялось внимания развитию социально-экономической инфраструктуры. Их замечания вполне обоснованы, ведь на ее строительство выделялось лишь 3-5% всех строительных мощностей. Тем не менее, давайте рассмотрим показатель «Ввод в действие жилых домов в РФ» за период 1933-2013 г.г. (рисунок 1).

Хочется отметить, что строительство жилья в период 1945-1991 г.г. велось со всей инфраструктурой (инженерной и социальной), а не как точечная застройка в годы реформ с полным использованием резервов советской инфраструктуры.



Если учесть, что в послевоенное советское время на жилье выделялось не более 3-5%, то «успехи» в строительной отрасли постреформенной РФ несложно оценить – они огорчающие. Советский народ, в т.ч. наши родители большое внимание уделяли и социальной инфраструктуре. Чтобы исключить период зависимости бюджета СССР от нефтегазовой трубы и многократного роста бюджета СССР, анализ социальной инфраструктуры будем проводить с 1970 г. и далее.

Напомним, что рост бюджета СССР был вызван спровоцированным, организованным СССР ростом мировых цен на нефть. Это не сложно доказать, если рассмотреть динамику мировых цен на нефть за период 1946-2014 г.г. (см. рис.2)



Рисунок 1 – Динамика ввода в действие жилых домов в РФ за период 1933-2013 г.г.

Авторы не ошиблись, в том, что управляемый рост мировых цен на нефть был организован со стороны СССР. Достаточно вспомнить, что именно СССР стал инициатором создания международной организации ОПЕК – развивающихся стран производителей нефти. ОПЕК был создан на конференции в Багдаде 10—14 сентября 1960 г.



Чтобы исключить ненужный ажиотаж в ООН и Западной прессе, СССР не стал членом ОПЕК. Тем не менее, продолжал эффективно контролировать, управлять ОПЕК, мировыми рынками энергоресурсов с помощью эффективных экономических методов, разработанных советскими экономистами-трудовиками в недрах закрытых экономических НИИ ЦК КПСС.



Вспомните первый опыт на заре индустриализации использования мировых кризисов в интересах экономики СССР, СЭВ и развивающихся стран.



Рисунок 2 – Динамика мировых цен на нефть в реальном и номинальном выражении, долл.США за баррель, 1946-2015 гг.

Прогнозировать все мировые кризисы советские экономисты умели давно (с 1927г) и достаточно эффективно. Для советских экономистов закрытых экономических НИИ ЦК КПСС было интересно сделать эти кризисы управляемыми, чтобы легко обходить законодательство США, стран западной Европы, дискриминационные поправки типа Джексона-Веника.

Несложно догадаться, кто на самом деле организовал и ввязал СССР в афганскую авантюру, впервые так крупно переиграв советские спецслужбы, но что обидно: западными спецслужбами была полностью уничтожена титаническая научная работа советских экономистов закрытых экономических НИИ ЦК КПСС.

Эти научные работы практически в полном объеме сдали западным спецслужбам. Мало того в СССР, как отмечал в своих мемуарах акад. АН СССР Федоренко, началась целенаправленная работа по уничтожению и/или перекупке и вывозу на запад носителей этих научных экономических разработок закрытых экономических НИИ ЦК КПСС.

Рассмотрим развитие социальной инфраструктуры с 1970 г. Для этого рассмотрим заботу о подрастающем поколении РФ (см. рис.3)

Как видно из рисунка 3, наши родители, общество в 1970-1980 гг. своим внукам, в том числе и сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 50 раз больше, чем в 2005г. В 2 раз больше, чем в 2014-2015г.



Рисунок 3 - Динамика ввода дошкольных учреждений, тыс.мест, 1970-2005-2014-2015 гг. Динамика ввода общеобразовательных учреждений, тыс.уч.мест, 1970-2005-2014-2015 гг.



Рисунок 4 - Динамика ввода учреждений ВУЗы, техникумы, ПТУ тыс.м2 общей площади, 1970-2005-2012-2015 гг. Динамика ввода учреждений культуры клубного типа, тыс. мест, 1970-2005-2014-15 гг.



Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом образованию в частности школам в РФ. Как видно из рисунка 3, наши родители, общество в 1970 г. обучению детей, в том числе и сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание в 10 раз больше, чем в 2005 г. В 14 раз больше, чем в 2014-2015 г.

Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом образованию, в частности, высшему, среднетехническому и профессиональному начальному образованию в РФ.

Как видно из рисунка 4, наши родители, общество в 1970 г. обучению детей, в том числе и сегодняшним либералам-реформаторам, уделяли внимание ПТУ в 162 раз больше, чем в 2005 г. В 160 раз больше, чем в 2012-15г. Техникумы в 21 раз больше, чем в 2005 г. В 27 раз больше, чем в 2012-15г. ВУЗы в 2,6 раз больше, чем в 2005 г. В 2,45 раз больше, чем в 2012-15 г. Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом культуре в РФ. Как видно из рисунка 4, наши родители, общество в 1970 г. культуре уделяли внимание в 30-40 раз больше, чем в 2005 г. В 23 раз больше, чем в 2014-15 г.

Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом здоровью нации в РФ. Как видно из рисунка 5, наши родители, общество в 1970-1980 гг. здоровью детей, в том числе и сегодняшним либералам-реформаторам уделяли внимание в 5,2 раз больше, чем в 2005 г.



В 14 раз больше, чем в 2014-15 г. Рассмотрим, какое внимание уделялось Советским государством, обществом здоровью нации ее профилактике в РФ. Как видно из рисунка 5, наши родители, общество в 1970-1980 гг. здоровью детей, в том числе и сегодняшним либералам-реформаторам уделяли внимание в 3,4 раз больше, чем в 2005г. В 3,5 раз больше, чем в 2014-15 г.



Рисунок 5 - Динамика ввода больничных учреждений, тыс.коек, 1970-2005-2014-15 гг. Динамика ввода амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений в смену, 1970-2005-2012-2015 гг.

Рассмотрим показатели «Ввод в действие объектов коммунального хозяйства в Российской Федерации» 1990-2015 гг.

Очень часто приходится слышать, что в советское время плохо решалась продовольственная программа, и что благодаря стараниям гайдаровских реформ либеральные экономисты спасли россиян от голодной смерти.

Давайте рассмотрим реальную картину – как в результате реформ Россия полностью утратила продовольственную безопасность. Для этого рассмотрим интегральный показатель «Поголовье скота на 1000 чел.» наиболее полно характеризующий реальное состояние сельского хозяйства (рисунок 7).





Рисунок 6 - Ввод в действие объектов коммунального хозяйства в Российской Федерации, 1990-2015 гг.



Рисунок 7 - Динамика интегрального показателя сельского хозяйства поголовье скота на 1000 чел., 1916-2014 гг.

С нами опять могут не согласиться наши либерального толка экономисты. Поэтому для подтверждения показателей поголовья скота дадим убедительные данные по посевным площадям, валовым сборам (рисунок 8).

Как видно из рисунка 7, 8, современный уровень сельского хозяйства РФ по интегральному показателю «Поголовье скота на 1000 чел.» находится в середине 19-го века и в 2-3 раза ниже, чем даже во времена знаменитой Сталинской коллективизации и индустриализации. Бедные животные первыми не выдержали либерально-рыночных демократических «реформ».

Другие показатели отраслевой, региональной, социально-экономической, национальной, …, безопасности РФ рассматривать не будем, чтобы не огорчать старшее поколение.



Рисунок 8 - Динамика показателей по посевным площадям, валовым сборам в сельском хозяйстве, 1916-2013 гг.

В заключение отметим. Наш советский народ, наши родители, близкие, не только осуществили полную индустриализацию страны, благодаря которой смогли отстоять нашу страну в тяжелейшей, чудовищной Войне, но смогли восстановить, модернизировать всю экономику страны, создать миллионы новейших технологий, десятки новых отраслей, вывести нашу страну на второе место в мире.

Еще раз напомним: наш Великий Народ за период 1945-1953 гг., несмотря на отсутствие американских инвестиций по плану Маршалла, смогли быстрее, чем страны Западной Европы реализовать все намеченные послевоенные инвестиционные, инновационные программы (прошло 8 лет после Войны).

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Из книги группы авторов С.Е. ДОРОШКО, Х.М.МУХАББАТОВ, Г.П.САМАРИНА

КОСМО-НООСФЕРНОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ «КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТИЕ». НЕЙРОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА