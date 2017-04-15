Родители стыдливо молчат, пока развращают их детей

На днях посмотрела Голливудский фильм «Половое воспитание». Ничего особенного, просто добрый фильм про подростков в школе, которые столкнулись с проблемой гормонального изменения и желанием экспериментов со своей возросшей сексуальностью. Смысл кинокартины — кто-то должен объяснить подросткам не техническую сторону вопроса, а этику поведения взрослых мужчин и женщин, которым они стараются подражать, и ответственность по отношению друг к другу.

Фильм, заставляет еще раз задуматься о том, нужно ли в принципе половое воспитание нашим детям. Или надо придерживаться абсолютного молчания на тему отношения полов, как это делают, к примеру, кавказцы?

«Гуру» полового воспитания в Интернете

Уже из жизни узнаем, что ранние эксперименты с сексуальностью у подростков и отсутствие полового воспитания приводят к беременности 13-летних. Девочки, которые еще не перестали играть в куклы, начинают «развлекаться» с собственными младенцами. Оно и понятно: «Дом-2» — обитель разврата для неокрепших умов, реклама с сексуальным подтекстом, и лавина информации о сексе, постельные сцены даже в мультиках. Все это вместе взятое и приводит к такому результату — сверхранней сексуализации детского сознания. А еще в открытом доступе у наших детей оказались такие «гуру» секса и отношений как, например, Мария Капшукова или альфа-самка Юлия Печерская, которые в соцсетях ведут свои каналы без ограничений на возраст и учат девочек- малолеток, как зацепить сексом богатенького «старикашечку» для старта в обеспеченную жизнь в Москве. От своих мам они такого не услышат, а многие мамы и не знают, откуда деточки нахватались таких «знаний».

Это мы, взрослые, понимаем, что это полный бред, но для юного создания может действительно показаться неким откровением. Позже дойдет, конечно, что для этих особ из соцсетей с их богатым половым прошлым — это не хилый способ заработка на жизнь, и не стоит воспринимать их советы, как инструкции в построении отношений, а скорее, наоборот, бежать от них подальше, но это будет потом…

— Вы должны сидеть и выискивать своих жертв на Facebook, в Одноклассниках, в ВКонтакте и вплоть до Mamba. Вам нужно познакомиться с 10−15 мужчинами, ведь с кем-то у вас может не сложиться. У вас всегда должны быть запасные варианты, — учит девочек такая «гуру» канала в соцсети о «половом воспитании». Эти «занятия» продолжаются уже четыре года и никому в голову не придет возмутиться против всего этого.

Смысл нравоучений авторши, жонглирующей при этом таким матом, что уши заворачиваются, что мужчин, да и вообще никого, кроме себя, любить нельзя. Любить, как в известном мультике про чертенка № 13, можно только себя дорогую, а всеми остальными только пользоваться в корыстных интересах. И уж точно никогда не влюбляться в мужчин, а вести себя с ними нужно так, как будто девушка для них — главный ценный подарок.

И ведь подписчиков на этот бред (преимущественно из молодежи) огромное количество. Именно на них авторши всех этих бредовых перлов зарабатывают немалые деньги. И таких «гуру» полового воспитания в соцсетях не один десяток. Поинтересуйтесь у своих детей-подростков, знакомы ли им такие персонажи?

Мода на девочек с возвратом

Родителям заниматься половым воспитанием собственных чад некогда, или они просто не знают, как это делать. Школа и государство сняло с себя эту «почетную» обязанность, да и никогда особенно не брало, так как считало аморальной, а то, что транслируется с голубых экранов и из интернета, явно ведет к обратному результату.

Вот почему современные женихи и невесты ведут себя в жизни, как придирчивые покупатели и заносчивые продавцы на базаре. Они прикидывают, как продать себя подороже, а при этом ищут, что купить подешевле. Процесс затягивает настолько, что если даже тот самый единственный или единственная, что предназначен богом и судьбой подойдет, то они не узнают, не выделят его или ее из толпы. Их цель не поиск половинки, а самый лучший партнер, самый богатый, самая красивая, самая сексуальная… А еще они пробуют, пробуют и пробуют. Пытаясь понять в одноразовых половых связях, не половинка ли это. У некоторых из таких «долек» два десятка мандаринов наберется. И эмоции больше не реагируют на романтику или любовное томление, так как человек в механических поисках становится все более циничным.

Каждый пятый аборт в РФ делают девочки

Неудивительно, что с такой сексуальной революцией в стране чудовищная ВИЧ-статистика — более миллиона больных и носителей. И только выявленных, а сколько еще сами об этом не ведают? К тому же Россия находится на четвертом месте в Европе по количеству абортов среди девушек 15−19 лет. По разным данным, около 75% девушек, вступивших в половую активность до 20 лет, прерывают первую беременность, 10% из них остаются бесплодными, а еще у 45% наблюдаются серьезные осложнения после первой беременности с абортом, которые в 10% приводят к бесплодию. Как сообщают статисты, каждый пятый аборт в России делается несовершеннолетней (возраст от 12 до 17 лет). В 56% беременности заканчиваются родами, в 14% - выкидышами. Свыше 52% несовершеннолетних матерей отказываются уже от рожденного ребенка.

Тесно знакомые в вопросом специалисты говорят, что в области полового воспитания школьников в России сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, ратифицированы европейские Конвенции о защите детей от сексуальных преступлений, которые предусматривают введение полового просвещения в школах, а с другой, законодатели утверждают, что половое воспитание в школах противоречит нормам морали и нравственности и традициям России. В итоге, о репродуктивной системе школьники узнают на примере пестиков и тычинок на уроках биологии и из анатомии человека. При этом самая важная составляющая полового воспитания — мораль об ответственности и выборе, оказывается вне этих рамок.

«Мораль» наши мальчики и девочки получают как и 20−40 лет назад из «подворотного» воспитания. Сейчас правда, такими подворотнями просто стали соцсети, где сверстники просвещают друг друга о сексе на примерах жесткого порно. Неудивительно и то, что малолеток совращают в соцсетях в том числе, опытные мужчины и даже женщины. «СП» писала о случае, когда 13-летняя школьница из Краснодара стала известной всей стране секс-бомбой и порнозвездой, а учительница из Волжского совратила 15-летнего школьника.

На днях еще один шокирующий случай произошел в городе Котово Волгоградской области. В итоге, половым воспитанием девочки-подростка вынуждены были заняться правоохранительные органы. Девочка 14 лет решила потерять невинность со взрослым мужчиной. Не уточняется где и как она нашла того парня 25 лет, что согласился ее обесчестить, но она убежала из дома и заночевала с ним в доме его родителей. При этом о любви или отношениях вообще речи не стояло, просто был одноразовый секс ради того, чтобы девочка смогла похвастаться перед одногодками, что стала взрослой женщиной.

Таких случаев занятия сексом по обоюдному согласию девочек-подростков и взрослых мужчин немало по стране.

Мнение профессионала

Краснодарский семейный психолог и соучредитель семейного центра «Птица Ру» Мария Афанасьева считает, что наши девочки и мальчики получают стихийное половое образование не где в интернете, а на далеко не всегда удачном примере отношений своих родителей и от сверстников, мыслящих в вопросах половых отношений очень примитивно.

— Начнем с того, что половое воспитание происходит у детей даже без всяких наших усилий. Примерно по тому же принципу, что и большая часть воспитания вообще — на основе родительских моделей, стратегий поведения и т. д. То есть, дети усваивают у нас взрослых только основное — отношение к сексу. Остальное (знание технической стороны вопроса, методов контрацепции и др.) усваивают стихийно в компании от неоднородно просвещенных сверстников, из Интернета и других очень сомнительных источников.

Конечно, было бы неплохо, чтобы кто-то грамотный рассказал бы детям об этом щекотливом деле. Чтобы пятнадцатилетние девочки не наносили себе гормональных ударов противозачаточными таблетками из-за того, что презерватив порвался. Чтобы о предохранении думали и мальчики. Хотя бы от венерических заболеваний.

Вопрос лишь в том, кто это будет делать, когда и какими убеждениями будет руководствоваться. Потому что книга для второклассников «Твой друг — презерватив» (легенда 90-х, кто не в курсе) — это правда смех сквозь слезы. Потому что учительница, всей душой выросшая в СССР, где секса не было, зато были абсолютной нормой аборты, считает, что просвещение в вопросах отношений «М+Ж» — это зло.

По моему мнению, имеет смысл отдать вопрос полового образования (настаиваю на этом термине) психологам с хорошей подготовкой. Которые бы рассказали и о технике, и о психологическом аспекте сексуальных взаимоотношений. А заодно предупредили бы о последствиях чересчур раннего начала половой жизни, а также о том, что аборт — это одна из самых чудовищных психотравм, которые может получить женщина в любом возрасте и это никогда не остается для нее без последствий, как в плане здоровья, так и психики.

Понятно, что в нашем обществе, где даже пирожок или компьютерная мышка «кричат» о сексе, от ранней сексуализации детского сознания никуда не деться, так сейчас построено наше общество. Вопрос в другом, пустить ли это на самотек? Замалчивать ли дальше? Позволять, чтобы малолетки калечили себя гормональными препаратами или того хуже абортами? Или все же найти способ дать знания о технической стороне вопроса, подкрепив их духовным воззрением на таинство брака и понимание ответственности?

Из истории вопроса

После Октябрьской революции половое воспитание изучалось в рамках педологии (науки о детях) с использованием психологических, анатомо-физиологических, социологических и др. знаний. В 1936 году педология была признана псевдонаукой. В конце 60-х годов ХХ века в России были в образовательную систему введены курсы «Основы советской семьи и семейного воспитания», а в 1982 году Министерством просвещения СССР и Академией педагогических наук СССР была выпущена типовая программа «Этика и психология семейной жизни» для старшеклассников. Дополнения к данной программе были сделаны в 90-х годах доктором психологических наук, старшим научным сотрудником Института психологии РАО Т. А. Флоренской с учетом современных духовно-нравственных и социальных проблем семьи. Программа ставила своей основной целью формирование психологической готовности ко вступлению в брак и направленной на повышение ценности семьи, включая ценности материнства и отцовства.

В начале 90-х годов Российской ассоциацией планирования семьи (РАПС) была разработана программа полового воспитания, которая стала реализовываться на государственном уровне. В 1996 году внедрение программы в школах страны было приостановлено в связи с ростом возмущения со стороны родителей и общественных организаций. В последние годы половое воспитание заменено преподаванием предметов «Сексология», «Основы здорового образа жизни», «Планирование семьи», «Уроки здоровья», «Гигиена», «Половое воспитание», «Лекции о СПИДе» и т. д.

Сейчас вопрос полового воспитания полностью убран из компетенции образовательной системы. Самое пугающее то, что дети и их родители не понимают значения защищенного секса. Уже взрослые мужчины и женщины ведут распущенную половую жизнь без применения презервативов и вне понятий о распространенных, неизлечимых и не менее опасных, чем ВИЧ, ЗППП.

В итоге, по данным ЮНЭЙДС, департамента ООН по профилактике СПИДа, (данные 2015 года) только по распространению ВИЧ Россия стала страной с крупнейшей эпидемией в мире. По темпам прироста новых случаев заболевания ВИЧ Россия опережает большинство государств мира и даже страны Южной Африки.

Но подростки всех этих вещей не боятся, потому что этого не знают, чаще всего с ними об этом никто не разговаривает. Более того, исследование, которое проводилось в Институте возрастной физиологии РАН, выявило, что почти 80% российских родителей не готовы обсуждать с детьми темы, связанные с половой жизнью. Они уверены, что это должен делать педагог, врач или другой специалист, тесно знакомый с данным предметом и психологией подростков.

Что касается абортов, большинство юношей и девушек не в курсе, что аборт — это сознательное убийство беспомощного человека. Ведь даже этого им никто не объясняет…