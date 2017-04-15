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Рекламная акция США в Афганистане: бойтесь, Асад с Ким Чен Ыном?

12:59. 15 апреля 2017 Просмотров - 323 2 коммент. Опубликовал:

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Политику не зря называют «Большой игрой». Стороны мухлюют, изворачиваются и лгут, играют мускулами, прощупывая оппонента в поисках его слабого места. Недавнее применение военными США в Афганистане сверхмощной неядерной бомбы якобы против боевиков ИГ тому пример. Показали силу и намекнули своим противникам, что не стоит их злить.

Наивных и доверчивых лидеров в нашем мире практически не осталось, ведь они долго не живут. Все поняли, что Дональд Трамп желал показать миру возможности военно-промышленного комплекса США и решимость Вашингтона в деле отстаивания американских геополитических интересов.

По сути, применение бомбы такой мощности не было соразмерно поставленной задаче: 9,5 тонн заряда бомбы со спутниковой системой наведения для уничтожения системы тоннелей террористов в уезде Ачин провинции Нангархар на востоке Афганистана? Нет, показательный удар плюс испытание бомбы за пределами США, а террористы всего лишь повод.

Как заявил экс-президент Афганистана Хами Карзай: «Если правительство одобрило это, это действие можно назвать предательством». Да и военные эксперты полагают, что «матерь всех бомб» была направлена для устрашения КНДР и Ирана, а не в целях борьбы с террористами.

По данным афганских властей, были разрушены ключевые тайники, комплекс тоннелей глубокого заложения и ликвидированы то ли 36, то ли 90 боевиков, но ведь и этого мало. Не проще было провести ряд спецопераций по зачистке для большей эффективности? Ну, или хотя бы сделать это системно: сбросить не одну бомбу, а несколько? Или денег жалко стало?

Несомненно, в период обострения напряженности на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове Пентагону проще презентовать миру бомбу повышенной мощности, ведь первоочердная задача - демонстрация силы. Да, какой-то прошлый век: взорвали тоннели, камешки разбросало по сторонам, придумали энное количество убитых террористов и довольны: кулачком миру погрозили да с ИГИЛ якобы поборолись.

Сейчас важнее обладать высокоточным оружием, самонаводящимся, избирательно цели уничтожающим, а не просто бомбами с колоссальной мощностью. Кроме того, российский аналог - «отец всех бомб» - считается в мире наиболее мощным неядерным боеприпасом. Он легче GBU-43 плюс создан с использованием нанотехнологий, что делает его мощнее в четыре раза, но мы же не сбрасываем эту бомбу на террористов ради пиара.

Единственный положительный момент во всей этой показухе – вероятность уничтожения крупнейших нарколабораторий по производству героина в Афганистане. Лишить террористов доходов в наркобизнесе, значит, нанести серьезный удар по ИГИЛ, составляющих конкуренцию афганским талибам в части выплаты зарплат своим «адептам». Может, все и не так уж плохо, но и в этом случае продуманность операции всё-равно оставляет желать лучшего.

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Метки: афганистан, бомбардировка, геополитика, ИГИЛ, иран, кндр, соединённые штаты
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2 коммент.»

  • 20 20
    Карабас 15 апреля 2017 в 13:35 Ссылка Пометить
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    Уже подсчитали, во сколько обошлась США голова каждого моджахеда после взрыва бомбы – в 450 000 долларов.Надо предложить америкоским экономистам более выгодный прайс и в 10 раз дешевле. Наши военные за 45 тысяч пиндоских рублей столько наскирдуют террористов в Афгане. Опыт имеем большой….. А если США будут принимать ещё головы и террористов с “братского кафказа” (пусть и по более демпинговой цене) – там вообще Клондайк! Правда слегка обезлюдят некоторые бандитские кишлаки в регионе ДИЧ (дагестан-ингшетия-чеченя). Но это уже мелочи. Это уже проблемы мусульманских террористов и их преступных этнодиаспор. Зато Россия очистится от исламской террористической заразы, которая проникает наши школы ,ВУЗы, государственные и медицинские учреждения.

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  • 655 529
    Yuri 15 апреля 2017 в 15:34 Ссылка Пометить
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    Когда говорят о кол-ве уничтоженных террористов, хотелось бы знать как их считают? Или через астрал с погибшими общаются?
    Насчет наркоты полный бред, спецслужбы и армия амеров поощряют производство наркоты, имея с нее большие деньги на все про все. Талибан же настроен против наркоты и ИГИЛ. Кстати Талибан это не одна а как минимум две организации, одна из которых за производство наркоты.

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