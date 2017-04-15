Проклятые деревья

При упоминании деревьев, на которых лежит проклятие, всегда первой вспоминается осина. Неудивительно: психологическая обработка населения относительно этого безобидного, по сути, дерева, ведется уже несколько тысяч лет, и новые поколения с молоком матери впитывают неприязнь к стройной красавице. Но я считаю, что не каждая осина вредна (строго говоря, ни одна из них не вредна — надо просто уметь обращаться к осинкам за помощью), а среди прочих деревьев, издревле считающихся чистыми и светлыми, встречаются отдельные уникумы, которые принесли людям немало переживаний.

Шелестящее проклятие

Начну все же с осины. Многие знакомы с легендой, берущей начало в истоках христианства: по ней осина проклята из-за того, что "помогла" предателю Иуде свести счеты с жизнью (якобы на ней он и повесился). Другие деревья то задирали сучья повыше, не давая Иуде перекинуть через них веревку, а то и вовсе выбранный им сук ломался. Осина же сжалилась над скитальцем, и позволила свести счеты с жизнью среди своих ветвей. За это Бог проклял свое творение, и с тех пор, по христианским поверьям, осина лишена его покровительства и нечисть часто устраивает под ней посиделки. Во время грозы, которая и является небесной "охотой на ведьм", молнии попадают в нечисть, и обязательно будут бить в осину; считается, что поэтому нельзя укрываться под ней в грозу. Правда, о том, что молния часто попадает в березу или дуб, в этом поверье не сказано ни слова — а уж "светлее" и "чище" этих деревьев не придумать. Видимо, с течением времени христианская нечисть была расквартирована по другим древесным "лавочкам".

Еще одно поверье относительно осины гласит, что Иуда вовсе ни при чем, а это все работа Змея-искусителя. Именно он, изгнанный вслед за Адамом и Евой из Рая, полз по земле и на пути его следования вырастали осиновые рощи. Еще один вариант — проклятие дерева за то, что не укрыло Марию и Иисуса, когда они скрывались от солдат Ирода. Все деревья, в ветвях которых они стремились найти убежище, затихали, и только листва осины продолжала трепетать даже в безветренную погоду, не оставляя беглецам шанса на спасение. С тех пор осина не умолкает ни на минуту: ее крона, не дающая тени, и до наших времен тихонько шелестит, словно сетуя на несправедливую судьбу.

А вот у язычников все с точностью наоборот. Они по достоинству оценивали свойства осины, веря, что она способна вытянуть все плохое из человека и защитить его от злых сил. Для строительства ее древесину не использовали, но с успехом применяли в разного рода обрядах. Бросив осиновый прутик под ноги прохожему, колдун мог легко сбить его с пути, а если желал перекинуться в волчий облик, то использовал ветки все той же осины. Среди русских былин встречается упоминание о том, что богатырь, одолевший злобную нечисть, должен был придавить ее осиновыми корнями, чтобы не дать вырваться на свободу, и отправить тем самым в подземный мир. Ни животных, ни человека нельзя было стегать осиновым прутиком: считалось, что это истощает их жизненные силы, а при многократных ударах может даже вызвать заболевание, а то и паралич. Однако положительного в осине все равно оставалось больше, поэтому ее часто клали в детскую колыбель, чтобы отгонять от ребенка негатив. С последним я столкнулась лично — под моей кроватью часто лежала осиновая плашка, родители объясняли ее присутствие тем, что хотят меня защитить.

Осину нельзя назвать положительным деревом, скорее, она нейтральна: куда повернешь, туда и выйдет. Но то, что уже много веков по некоторым поверьям она является каким-то монстром-предателем, не проходит мимо — мысли ведь материальны. Думаю, как раз материализация мыслей и сыграла свою роль в случае с одним из самых положительных деревьев — дубом, растущим в урочище Комптон-Хилл.

Священные деревья древних

Дурная почва: слишком узловат

И этот дуб, и нет великолепья

В его ветвях. Какие-то отрепья

Торчат на нем и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы

Он так развил, что, кажется, ударь —

И запоет он колоколом славы,

И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен

Среди своих безжизненных равнин.

Кто говорит, что в поле он не воин?

Он воин в поле, даже и один.

Николай Заболоцкий

Воспетый в стихах, взлелеянный в полотнах живописцев, дуб испокон веков является олицетворением силы и стойкости. В древности существовало множество традиций, согласно которым дуб был священным деревом, в чьей кроне живут боги, дверью между мирами, сквозь которую они приходят в наш мир. Символизируя земную ось, дуб соединяет между собой Правь, Явь и Навь. Во многих верованиях он посвящен верховным божествам: так, в Древней Греции он принадлежал Зевсу, в Древнем Риме — Юпитеру, в Германии отдали дуб Доннару, а славяне посвятили могучее дерево Перуну. Каждому из этих богов были подвластны гром и молния, отсюда и символическая связь дуба с огнем.

… великий бог неба, объект их культа, чей ужасный голос доносился до них в раскатах грома, возлюбил-де дуб превыше остальных лесных деревьев и часто нисходил на него с грозового облака в виде молнии, оставляя в память о своем визите расщепленный, обугленный ствол и сожженную листву. Такие деревья были окружены ореолом славы, так как в их разрушении видели руку великого Громовержца.

Дж. Фрезер

В священных дубовых рощах проводили праздники и жертвоприношения, приносили клятвы и судили преступников. Орудием богов и античных героев становилась дубовая палица, а по шелесту резных листьев оракулы делали свои предсказания. И не только античный мир, но и кельты отдавали дань исполину — Мерлин творил свои чудеса именно под дубом. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что этимология слова "друид" связана с древним названием дуба — ведь именно в дубовых рощах друиды организовывали святилища и проводили обряды. Славяне старались посадить молодой дубок при рождении ребенка, верили, что человеческая судьба связана с этим деревом. Это нашло свое отражение в фольклоре: события, оказывающие большое влияние на судьбу героя, происходят именно возле дуба.

Христиане внесли в мнение человечества о дубе свою лепту. По некоторым поверьям, крест, на котором был распят Иисус, был сделан именно из дуба (по моей логике, тогда и дуб должен быть проклят по аналогии с осиной), под ним закапывают чужих богов. Став символом высокомерия и гордыни, дуб, вместе с тем, является эмблемой Христа, олицетворяя добродетель и преданность вере. Словом, весьма противоречивое мнение.

Дуб Комптон-Хилла

Это урочище находится на северо-востоке штата Виргиния, и представляет собой весьма скудную местность, которую мать-природа не наделила ничем, кроме чахлых кустарников да тоненьких кривых деревьев. Когда-то, во времена колонизаторов, здесь на берег высадился сэр Уолтер Рэли, фаворит Королевы-девы. Он назвал новую колонию в честь любимой правительницы, и, как гласит легенда, посадил там дерево. Именно тогда начинается история дуба, который впоследствии назвали сатанинским.

Средний срок жизни дуба — 300-400 лет. Отдельные экземпляры могут быть в разы старше, и их возраст насчитывает до 2000 лет. В процессе формирования дуба, посаженного сэром Уолтером, участвовала не только земля, но и море: скудная почва и соленый ветер с Атлантики сделали свое дело, до безобразия искривив могучий ствол и покрыв его узловатыми наростами. Еще до появления имени дуб проявил свою сущность, превратившись в сказочного монстра, тянущегося к людям руками-сучьями. Примечательно, что большая часть рассказов о дереве — достоверны, и подкреплены официальными документами.

Одно из первых событий отмечает "отец" дуба, сам сэр Уолтер. Он как-то решил переночевать под своим детищем, и расположился на ночлег прямо возле молодого дуба. Всю ночь англичанин смотрел сны о том, как на дереве вешают преступников, наблюдал их агонию. С такими кошмарами особо не выспишься, но Рэли решил, что это не усталость сказывается, а просто дерево желает предупредить его о чем-то дурном, что ждет его по возвращении домой. В итоге он все же прибыл в Англию. Здесь надо сказать, что еще до отплытия Рэли впал в небольшую немилость у Елизаветы I (она считала фаворитов своей собственностью, но вот незадача: давняя возлюбленная сэра Уолтера забеременела, и им пришлось тайно повенчаться), и тяжело переживал утрату ее доверия. Королева не отняла у него ни титулов, ни званий, но отправила в почетную ссылку. Там он и прожил до самой кончины Елизаветы в 1603 году. Новый правитель, коим стал Яков I, более чем прохладно отнесся к фавориту своей предшественницы. В кратчайший срок было сфабриковано дело, по которому Рэли судили за государственную измену и приговорили к повешению, потрошению и четвертованию. Затем последовал Тауэр, из которого Рэли вышел за обещание привезти королю американское золото. Последняя экспедиция экс-фаворита не дала ожидаемых результатов, и в итоге его обезглавили. История сэра Уолтера заканчивается, но сатанинский дуб только-только расправил ветви.

В 1634 году военный совет Норфолка (город на юго-востоке Виргинии) решил, что на дубовых ветвях очень удобно казнить непокорных рабов из Африки и бунтующих индейцев. Их вешали и хоронили тут же, точнее, просто закапывали. В отдельные дни число казненных без суда и следствия достигало 10 человек. Окрестности быстро превратились в разрастающееся кладбище, в которое по непонятным причинам очень часто били молнии. Могильник собирал новые жертвы: молнии каждый раз уносили чью-нибудь жизнь. В итоге было решено прекратить захоронения в этом месте. Правда, вешать непокорных на ветвях сатанинского дуба никто не прекратил. Пытались найти причину, по которой молнии обходят сам дуб — даже корни разрыли, но ничего убедительного не нашли. Со временем были усмирены и чернокожие рабы, и представители краснокожего сопротивления. Молнии не прекратились, и по-прежнему вонзались в окрестности.

Следующая волна казней прокатилась в 1679 году, и на этот раз жертвами стали ведьмы. У палачей снова появилась работа. Конечно, безоглядно верить документам и заключениям, относящимся к этому периоду, не стоит, однако один случай весьма выделяется из прочих.

Арестованную ведьму 20-ти лет звали Генриетта Уолкер. Ее обвиняли в красоте (!) и блудливом нраве, благодаря которым девушка вступила в связь с бессчетным количеством демонов и бесов, да и самого Сатану не обошла стороной. Обвинение предъявило "доказательства" колдовской деятельности Генриетты: якобы она составляла разного рода мази, и с их помощью могла летать на метле, обращаться в разных зверей, и много всего противоестественного. Разумеется, был вынесен смертный приговор.

Во время предварительных пыток, в течение которых ведьма должна была сознаться в грехах, девушка несколько раз теряла сознание, что было расценено как еще одно доказательство ее вины. Тогда верили, что огонь очистит душу ведьмы и даст ей шанс на спасение, а потому Генриетту приговорили к сожжению на костре. Засушливое лето предвещало быструю казнь, но, когда девушку вели к подготовленным поленьям, небо затянуло тучами. Ветер с океана не давал огню разгореться. Когда все-таки пламя занялось, начался сильнейший ливень, загасивший костер. На следующий день попытка с костром повторилась, но с неба снова обрушился шквал воды. Генриетту пытались сжечь трижды — и каждый раз стихия оказывалась на ее стороне.

Городскому совету задуматься бы, а точно ли эта девушка — ведьма? Уж не сами ли небеса защищали невинную? Но нет, было решено, что это проделки Сатаны, который пытается уберечь свою последовательницу, а потому нужно ее обязательно сжечь. Иначе есть большой риск распространения влияния нечистой силы на честный люд.

Но сжечь как раз и не получалось. На беду девушки, кто-то из совета вспомнил о сатанинском дубе, само название которого располагало к казни дьяволопоклонников. Собственно, это и было сделано: обреченную привезли к месту казни, наскоро соорудили эшафот, перекинули веревку и уже вот-вот “правосудие” свершится, но толстая ветка ломается. Палачи не сдались, и второй раз перекинули веревку, но теперь она оборвалась, а сук выдержал. Только с третьей попытки Генриетту удалось казнить. И вот что интересно: каждый из 12 присяжных, единодушно приговоривших девушку к смерти, в течение ближайших нескольких лет умер по самым разным причинам, несмотря на относительно небольшой возраст. В городских архивах можно найти упоминание о том, что казненная ведьма проклинала несправедливых судей, и что это ее слова настигли предвзятых присяжных.

Во время войны Севера и Юга в этих местах происходили жесточайшие битвы, после которых местность превращалась в изрытый снарядами пустырь. Были уничтожены строения, посевы и деревья — все, кроме сатанинского дуба. В 1907 году было принято решение его спилить — люди боялись находиться в этой местности, а дуб вселял в них просто мистический ужас. Еще одним фактом в пользу уничтожения дерева были регулярные сборища какой-то секты. Однако мистика не желала оставлять Комптон-Хилл: когда рабочие только-только приблизились к исполину, с его вершины сорвалась огромная ветка, убив двоих и покалечив еще нескольких. В итоге местные даже за награду не соглашались приближаться к проклятому дереву, и совет вынужден был искать лесорубов в соседних штатах. Нашли. Когда повозка с новыми рабочими приблизилась к дубу, лошади вдруг понесли, и опрокинули транспортное средство. В результате возница погиб, мастер получил тяжелейшие травмы, остальные отделались более легкими повреждениями и испугом. Было решено отстать от старого дерева и дать ему дожить положенный срок.

Следующая партия людей, потянувшаяся в Комптон-Холл, состояла из экстрасенсов и исследователей всех мастей. Первым был Престон Каре. Чикагский журналист решил провести под дубом спиритический сеанс, и якобы вступил в контакт с душами людей, некогда казненных на его ветвях. После "беседы" Каре издал книгу "Смерть или бессмертие". Она быстро стала бестселлером. Цитата:

Длительные архивные изыскания, касающиеся урочища Комптон-Хилл, не оставили сомнений в том, что здешние природные отклонения, в частности молнии, если дают шанс уцелеть попавшим в их прожигающие до костей объятия, то существенно продлевают земные годы. Издавна для этих целей годились колдовские и прочие мистические ритуалы. Потому-то дуб — излюбленное место сборищ сектантов и просто впечатлительных людей, не желающих считаться со здравым смыслом и личной безопасностью. Я тоже таков. Очистившись, проживу до ста лет.

К слову: Престон Каре скончался в возрасте 101 года. Журналист был уверен: дуб действительно с годами превратился в пристанище темных сил, а вот молнии, которые его окружают, имеют больше очищающий характер (если жертва выживет) и продлевают отпущенную жизнь.

В 1958 году к дереву прибыли физики сразу из двух университетов: Принстонского и Вирджинского. Окружив дуб аппаратурой, они измерили все, что только можно, включая радиоактивный фон. По результатам их исследований можно узнать, что никаких отклонений возле дуба нет, а вот он сам каким-то образом генерирует сильнейшее электромагнитное поле, которое якобы и притягивает молнии.

Возраст этого дуба уже перевалил за четыре сотни лет. На сегодняшний день он стал местной достопримечательностью, притягивающей оккультистов, искателей от парапсихологии и просто любителей пощекотать себе нервы. Дуб окружен изгородью, которая останавливает посетителей за два метра от ствола. На ней висит табличка с историей проклятого дерева, и предупреждение о том, что никто не знает последствий, которые ожидают безрассудных смельчаков, решивших перебраться через ограждение, взять на память кривую веточку или даже просто прикоснуться к изборожденному коростой стволу.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru