Прикол в библии – Мясоеды быдут жестоко наказаны. Правдозор
14:56. 15 апреля 2017 Просмотров - 219 3 коммент. Опубликовал: Правдозор
В библии написано что случается с теми кто ест мясо.
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спасибо,от души поржал.
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Эффектнее было бы прыщи на жопе показать. Мудота бездоказательная.
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это пропагандистское видео, а не доказательное, хотя если ты будешь каждый пункт проверять, то убпдилься ч истинрости