Прикол в библии – Мясоеды быдут жестоко наказаны. Правдозор

Нацисты, которых мы потерялиВся Москва увешана наклейками «Я помню, я горжусь». Что вы помните, дети? Ни черта вы не помните. Красная армия избавила мир от абсолютного зла. А малолетние дебилы вместе с великовозрастными мразями с ЦТ объясняют вам, что не ...