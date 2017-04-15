Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2017

Киевские радикалы принуждают работников сферы обслуживания говорить на украинском языке

В четверг, 20 апреля, на голосование в Киевсовете вынесут проект решения, обязывающий персонал заведений, магазинов, а также коммунальщиков говорить на украинском языке. Также предлагается перевести на украинский язык все вывески и меню ресторанов.

Об этом сообщил автор проекта, депутат Киевсовета от ультранационалистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, в Facebook.

«Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык — украинский. Предоставитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если предоставитель услуг ими владеет.

Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню, выполненного на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии», — говорится в документе.

Сиротюк отметил, что проект решения «закрепляет конституционное право украинца на обслуживание в сфере услуг на родном языке».

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Гройсман. Отчет перед нерабами

Если бы у бабушки были…



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Лавров: слова Турчинова говорят о том, что Киев отказывается выполнять «Минск-2»

Заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о безальтернативности продвижения украинских войск в восточные районы Украины свидетельствует об отказе Киева выполнять минские договоренности.

Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Интерфакс.

«Заявление господина Турчинова означает то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей, в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже», — сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Турчинова.

«Нам давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно и означает она также то, что в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей», — отметил министр.

Лавров напомнил, что в пресс-службе Кремля уже сообщили, что в ближайшее время планируются контакты лидеров нормандского формата. «Думаю, что это будет один из очень серьезных вопросов для рассмотрения», — отметил глава МИД РФ.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью BBC заявил о том, что у Украины нет другой альтернативы, кроме как побеждать и «метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток».

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Мариуполь готов вернуться в состав ДНР — военный эксперт

За Украину в Мариуполе будет бороться только «полк патриотов»

На сегодняшний день Мариуполь «ментально готов» выйти с триколорами с тем, чтобы войти в состав ДНР.

Такое мнение «Обозревателю» высказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Как я понимаю, Мариуполь практически готов, ментально готов. Обратите внимание на пакет телевидения, который смотрит Мариуполь. Если будет дана команда, люди выйдут на улицы с триколорами. Тот же металлургический комбинат в Мариуполе, тот же порт и другое», — сказал он.

Эксперт напомнил о том, что «у них уже создана муниципальная полиция – практически это частная военная компания, которая в нужный момент получит оружие». За Украину в Мариуполе будет бороться только «полк патриотов», — предположил Жданов.

В то же время он убежден в том, что «военный путь – это самый последний вариант, потому что никто не будет вводить в полумиллионный город войска и начинать там стрельбу». По мнению эксперта, судьбу города решит, с какими флагами выйдут жители.

«Все будет зависеть от руководства страны, ведь это вопрос политических договоренностей. Может быть вариант, как в Крыму: отдадут приказ огонь не открывать, организуют гуманитарный коридор для выхода (боевиков «АТО» — ред.) на подконтрольную территорию. А может быть, если будет политическая воля, в город войдет Национальная гвардия, и тогда вообще никто оттуда не выйдет с триколорами – все будут сидеть по домам», — ответил Жданов.

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Украинцы будут платить за отопление даже летом

Несколько дней назад Министерство финансов Украины опубликовало меморандум с МВФ. В документе украинская власть взяла на себя обязательство вводить абонплаты на голубое топливо и отопление.

Уже сейчас абонплата на тепло действует во Львове, Виннице и других городах, а с первого мая, согласно меморандуму, ее придется платить всем украинцам.

В меморандуме с Международным Валютным Фондом (МВФ) украинская власть взяла на себя обязательство ввести абонентскую плату на отопление для всех. «Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы – все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го», – говорится в документе.

«Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы – все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го», – говорится в документе.

Сколько в результате придется платить

«Все зависит от методологии», – поясняет эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев. К примеру, в тарифе «Киеэнерго» стоимость транспортировки и поставки занимает примерно 9%. Если тариф разделят на две составляющие, абонплата может составить примерно 100 гривен за Гкал.

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Европейский вещательный союз несет убытки из-за организаторов Евровидения в Киеве

Европейский вещательный союз (EBU) не стал комментировать, какие убытки могут понести организаторы Евровидения в Киеве из-за неучастия России в конкурсе и отказа российского Первого канала транслировать мероприятие.

«Финансовые взаимоотношения между EBU и его членами являются конфиденциальными», — сообщили в союзе, отвечая на вопрос, какие убытки могут понести организаторы конкурса в сложившейся ситуации.

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Омбудсмен Украины назвала одну из главных проблем страны

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская оценила качество защиты прав человека в своей стране на двойку. Об этом пишет Лайф со ссылкой на «5-ый канал».

«На двоечку. Много работы», — заявила Лутковская.

Помимо этого она отметила увеличение количества детского насилия на Украине в последнее время.

«Одна из главных проблем Украины — защита социально-экономических прав жителей страны», — заключила Лутковская.

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Украинский омбудсмен направила России список заключенных россиян

Список из более чем 300 заключенных на Украине россиян направлен российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, заявила уполномоченная украинской Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Она также выразила желание посетить украинских заключенных в России. Лутковская отметила, что ответ от Москальковой пока не пришел, так как прошло «не так много времени», передает РИА «Новости».

«У меня есть надежда, что российский омбудсмен откликнется на мое предложение, потому что я отправила список из более чем 300 граждан РФ, которые сегодня находятся в местах лишения свободы на территории Украины», – заявила украинский омбудсмен, отметив, что попросила российскую коллегу о визите к 12 заключенным в России украинцам.

В марте Татьяна Москалькова заявляла, что Валерия Лутковская представила список из 400 россиян, которые находятся в украинских исправительных учреждениях. Тогда Москалькова также сообщила о проведении неформальной встречи с Лутковской.

В ходе встречи двух омбудсменов обсуждалось перемещение заключенных из Крыма на Украину.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Польская стратегия обескровливания Украины

Выдающийся русский учёный в области познания человеческого мозга, академик Владимир Михайлович Бехтерев говорил, что счастье умереть, не растеряв на жизненном пути разум, будет дано лишь 20% людей. Поэтому в современных условиях, государства, которые думают о будущем, уделяют должное внимание укреплению своего национального интеллектуального ядра. Чтобы, используя аналогию Бехтерева, войти в число той, условно говоря, «пятой части» населения Земли, которая сможет выжить и продолжить развитие по итогам решающего глобального конфликта. Мечтает вытащить счастливый билетик в будущее и Польша. Но она сама постоянно «теряет мозги», утекающие в страны «золотого миллиарда», и поэтому главным источником поставок интеллектуального сырья для собственных нужд видит Украину и другие страны постсоветского пространства. И в этом нет ничего удивительного. Благоприятную среду для разбазаривания научного капитала «независимые от ума» украинцы создали собственными руками. Казалось бы, для жителей Украины получение высшего образования стало настоящим семейным фетишем, ради достижения которого они готовы отдавать последние копейки. Но количество и качество «дипломированных» специалистов, которых с 1991 года начали штамповать «ВУЗы» чуть ли не в каждом районном центре, не соответствовало реальным потребностям деградирующего рынка труда. И толпы «жовто-блакитних» воротничков оказались ненужным балластом в экономике самого примитивного уровня передела. Окончательно усугубила ситуацию революция «гидности», благодаря которой страна добровольно сорвалась в пропасть нищеты и социальной безысходности. «Каждый день украинцев становится на 500 человек меньше. К сожалению, украинская нация вымирает. В 1993 году нас было 52 миллиона. Сейчас — 42. По данным ООН, Украина занимает 172 место в мире по темпам рождаемости. За последние три года картина только ухудшилась. 75% украинских семей живёт за чертой бедности. Люди не верят в будущее», — честно признает народный депутат Украины Андрей Шипко. Из-за недостатка финансирования идет катастрофический отток кадров из украинских научных учреждений. «За годы независимости Украины число лиц, работающих в научных учреждениях, сократилась более чем втрое. Если по данным ЮНЕСКО число людей в науке во всем мире за 25 лет увеличилось на 20%, то у нас за два последних года сокращение составило более 16%. В ВУЗах Западной Украины — вообще катастрофа. Поляки выметают всех талантливых студентов, магистратуру и аспирантуру», — констатирует председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков. Естественно, в этой ситуации, украинская студенческая молодёжь имеет весьма узкий коридор возможностей для самореализации на своей родине. Как в профессиональном плане, так и в контексте личностного развития. Социальные лифты не просто сломаны. На их месте работает мощная центрифуга, которая выбрасывает за борт практически всех молодых людей, желающих активно и достойно жить в Украине. Традиционно, самые близкие пути для украинца, желающего заработать или начать новую жизнь за границей, пролегают в Россию или Польшу. В этом материале мы рассматриваем польский путь жителей Украины, делающих «европейский выбор». И поэтому нам важно понять, какую пользу пытается извлечь Варшава в когорте других западных «трансплантологов», стоящих в очереди за ещё тёплыми органами умирающей Украины. Сегодня собирательный портрет украинского мигранта в Польше неуклонно меняется в лучшую (для поляков!) сторону. Ранее, это был мужчина 43-летнего возраста без притязаний на высококвалифицированную работу. Сегодня средний возраст украинцев, ищущих счастья в Польше, помолодел на 10 лет. При этом, 47% «пришельцев с Востока» имеют высшее образование. Изменилась и география миграции. До начала войны в Донбассе большинство «заробитчан» составляли выходцы из Львовской и Тернопольской областей. Сегодня в общем потоке украинских граждан, которые пытаются устроить свой быт в Польше, 28% — выходцы из Восточной Украины. Но, главное — неуклонно расчёт число молодых людей, желающих получить в Польше образование и в дальнейшем связать свою жизнь и карьеру с этой страной. А попросту, во втором-третьем поколении превратиться в самых обыкновенных поляков. Ассимиляция, как говорится, дело не сложное. Ведь не секрет, что наиболее свирепо с повстанцами Богдана Хмельницкого расправлялся Иеремия Вишневецкий — этнический украинец, принявший католицизм и давший клятву на верность ценностям Полонии. Как же в этой ситуации поступает Польша? Поступает, классически и последовательно воплощая в жизнь свои национальные интересы. Во-первых, тщательно анализирует социально-экономические и демографические процессы в Украине. Во-вторых, постепенно усиливает влияние мягкой дипломатии и специальных «демократических» институтов с целью культурного проникновения в систему ценностей украинского обывателя. В-третьих, создаёт максимально благоприятные возможности для привлечения наиболее талантливых и амбициозных студентов и молодых учёных из Украины, Белоруссии и других постсоветских стран. Касательно первой позиции. Ещё в 2010 году польские чиновники и дипломаты в неофициальных беседах отмечали, что не боятся экономической конкуренции со стороны Украины, отстающей от Польши в своём развитии примерно на 20 лет. После «схлопывания» украинской экономики более чем в три раза за прошедшее время польские аналитики воспринимают Украину исключительно в роли страны-донора и потенциального источника опасности (техногенной, экологической, террористической, притока беженцев и т. п.). Пример польской активности на втором направлении неплохо иллюстрирует деятельность типичной в этом плане организации «Образовательный фонд для демократии» («Fundacja Educacijna dla Demokracii»). Фонд ставит своей целью поддержку демократических и гражданских изменений на пространстве бывшего СССР, особенно там, где «ограничен доступ к образованию, рынку труда и возможности влияния гражданина на собственную судьбу». Очень «приятно», что такой территорией создатели фонда считают современную Украину. Среди своих достижений организация, в частности, отмечает, что «220 человек в 36 местных общинах на Украине составили диагноз для своего региона, а 170 таджичек прошло курсы по созданию Женских клубов». Что ж, жители некогда одной из самых мощных стран мира — Советского Союза — сами добились высокого статуса «аборигенов» в глазах «просвещённых» поляков. Кого в этом винить, кроме самих себя? В «мягком» направлении работают также Международный Вышеградский фонд, Польско-Американский фонд свободы, Польско-американская комиссия Фулбрайта, Программа малых грантов Посольства Польши, а также целый ряд более мощных структур, калибра фондов Конрада Аденауэра или имени Фридриха Эберта. При всей благообразности их целей, лейтмотивом психологической обработки целевой аудитории является трансплантация западного мировоззрения в систему ценностных установок славянской молодёжи. Работа на третьем направлении не требует особых иезуитских ухищрений. Возможно насильно заставить иностранцев приехать на учёбу в свою страну? Нет, конечно. Надо попросту создать для неизбалованной государственным вниманием украинской молодёжи привлекательные и соблазнительные условия для реализации своих планов в польских учебных заведениях. Тем более, в академической среде Польши отсутствует так хорошо знакомая нашим студентам коррупционная составляющая учебного процесса. Финансовые санкции за пересдачу экзаменов применяются к неуспевающим ученикам на вполне легальной основе. После открытия для поляков рынка труда в ЕС в мае 2005 года, в Варшаве не на шутку обеспокоились тем, что Польша может окончательно превратиться в страну «свечей, лампадок и рюкзаков» — непременных атрибутов различных маршей католической молодёжи. Этого, конечно, не произошло. Но отток квалифицированной, образованной рабочей силы на Запад естественно усилился. До 2020 года Польша рискует лишиться дополнительно до 10% активной молодёжи, которая выезжает учиться и работать за рубеж. И надеется пополнить эти потери свежей кровью с Востока. Примерно с того же времени (2004—2005 гг.) польские высшие учебные заведения начали проводить планомерную активную рекламную кампанию в Украине, устанавливать двусторонние связи с украинскими визави, которые сидят на голодном пайке и жадно ищут поддержку любых польских/европейских фондов и грантов. Уже длительное время украинцы составляют примерно половину (белорусы, к слову, 4,5%) от общего числа иностранных студентов, учащихся в РП. Их количество приближается к 30 тысячам. Наиболее популярными специальностями для наших соотечественников являются бизнес, администрация и право, а также общественные науки, журналистика и информация. Показательно, что в последнее время растёт число украинских соискателей высшего образования в аграрных академиях РП. Абитуриенты, имеющие Карту поляка, могут учиться в университетах Польши на тех же условиях, что и польские студенты, то есть бесплатно или получить значительную скидку на обучение. Они также могут рассчитывать на разного рода стипендии (за хорошие результаты в учёбе; достижения в спорте; на проживание и питание; социальную помощь). Год назад польские университеты значительно снизили стоимость обучения для иностранцев. Причём речь шла не только о частных, но и о государственных вузах. Например, Лодзинский политехнический университет снизил цены абсолютно на все специальности в два раза. Вдвое снизил цены на все специальности Краковский педагогический университет. Для украинцев создаются реальные возможности поступить в польский университет, имея только украинский аттестат, и заплатить за обучение меньше, чем за учёбу в некоторых престижных украинских ВУЗах. Сегодня также насчитывается более двадцати программ, позволяющих получить бесплатное образование в Польше. Большинство этих программ касаются магистров, однако, студентов-бакалавров тоже. В 2016 году в польских университетских структурах училось более 57 тысяч иностранцев (в 2015 — более 46 тыс.). Однако, Польша по-прежнему «пасёт задних» среди стран ОЭСР по количеству студентов из-за рубежа. Средний процент иностранных студентов в развитых странах составляет около 6% (в Люксембурге — более 40%). В то же время среди польской студенческой и академической молодёжи этот показатель составляет 4,1%. Польша и далее будет приветствовать приезд к себе интеллигентной молодёжи из стран бывшего СССР. И разрушенная Украина будет лидировать в этом процессе. Поляки понимают, что для большого количества наших земляков учёба и научная работа в Польше станет лишь стартовой площадкой для дальнейшего транзита в более богатые страны. Кто-то, возможно, и вернётся с «модным» европейским дипломом домой. Но значительная часть свяжет свою страну с «новой польской родиной». И в какой-то мере это, в перспективе, компенсирует полякам собственные потери в борьбе за умы, которые аккумулируются вокруг глобальных финансовых центров. И речь даже не в том, что Польша планирует бороться за лидирующие мировые позиции в прикладной и фундаментальной науке. Цель — сберечь собственное интеллектуальное ядро и, будем откровенны, способствовать максимальной деградации украинского научного и гуманитарного материала. В этом нет никакого польского «ноу-хау». И стареющая Европа и пресловутый американский «плавильный котел» постоянно модернизируют механизмы ассимиляции свежей крови в своих национальных проектах. Но эта работа требует особой осторожности. «Афроамериканский» Париж и «стена Трампа» красноречиво об этом свидетельствуют. Не говоря уже об особых формах «мусульманской толерантности» в виде регулярных террористических актов. В случае украинско-польских отношений сдерживающим фактором ускорения ассимиляции, как ни странно, является разгул самых диких форм «бандеровщины» и национализма в «майданутой» Украине. Но стратегические интересы Польши по отношению к постсоветским ресурсам как раз и объясняют более чем сдержанную реакцию официальной Варшавы на форменное свинство украинских нацистов. Показательным в этом плане является заявление польского посла в Украине Яна Пекло по поводу скорого введения долгожданного для раненой майданом страны «безвиза»: «Мы не знаем точно, останется ли Польша основной страной въезда и транзита для украинцев. Возможно, ваши граждане будут ехать дальше — в Германию или Францию, в Италию, Испанию или Португалию. Хотя Шенгенские туристические визы не дают возможность легальной работы. А Польша выдаёт украинцам визы, которые дают разрешение на работу в Польше». Что ж. Украина сделала свой выбор. Она и дальше будет выполнять «историческую миссию» поставки сырья и человеческих органов на европейские рынки. Последнее «серое вещество» украинцев транспортируется в польские вузы практически даром. Что придётся делать с «диким полем», которое останется от Украины в итоге, польские прогнозисты пока предпочитают не задумываться. А зря. Читайте также: Зрада: Крым никогда не был украинским, — Бжезинский Войцех Михальски

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Зрада: Украина увеличила импорт российских товаров почти на 80%

Украина в январе–феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт товаров из России на 78,8% — до $1,016 млрд, что составляет 15,2% от общего объёма украинского импорта. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Экспорт в Россию за этот же период времени увеличился на 54,4% — до $576,6 млн. В свою очередь, экспорт товаров украинского производства в страны ЕС вырос лишь на 16,2% — до $2,437 млрд. Импорт из Евросоюза увеличился на 13,4% — до $2,79 млрд. Читайте также: Зрада: Крым никогда не был украинским, — Бжезинский

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Мат в три хода

Докажите, что русский мир хороший, я согласен



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