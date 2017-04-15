NI: русский «папа» поменьше, но посильнее американской «мамы» будет

Хотя многие называют GBU-43/B, или же «мать всех бомб», которую американские ВВС сбросили на афганских боевиков, самой большой неядерной бомбой в мире, это не совсем так, отмечает The National Interest. У России есть свой ответ — авиационная вакуумная бомба, которая, несмотря на меньший размер, в четыре раза мощнее американской, за что и получила прозвище «отец всех бомб».

Американские ВВС сбросили одну из своих мощнейших неядерных бомб на сеть туннелей и пещер в Афганистане, которую использовали боевики «Исламского государства»*, пишет The National Interest.

Бомба имеет модификацию GBU-43/B MOAB, а её неофициальное название, которое она получила за свою внушительную мощность, — «мать всех бомб».

Пентагон не разглашал детальную информацию о своём недавнем авиаударе. Однако, как отмечает издание, использование такой бомбы предполагает, что территория была очень большая. Бомба GBU-43/B весит 10,3 тонны, из которых 8,5 тонны составляет взрывчатое вещество. Устройство оснащено системами инерциальной и спутниковой навигации.

Когда «мать всех бомб» только была разработана, она была мощнейшей неядерной бомбой в истории, но сегодня уже многие вооружения её превзошли, отмечает издание. GBU-43/B не является оружием проникающего действия, поэтому её чаще всего используют в ограниченных пространствах вроде пещер или ущелий. «Другими словами, идеально, чтобы использовать против больших скоплений боевиков в Афганистане», — комментирует The National Interest.

И хотя многие СМИ упорно называют GBU-43/B самой большой неядерной бомбой, это не совсем так. У американской армии на вооружении также есть противобункерная авиационная бомба GBU-57A/B — она тяжелее «матери всех бомб», но взрывчатого вещества в ней меньше. Однако сейчас данному устройству готовят более действенную замену.

Тем временем в этой сфере России тоже есть чем похвастаться. Несмотря на то что её авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) уступает в размерах GBU-43/B, она намного мощнее, поэтому получила прозвище «отец всех бомб». Мощность взрыва от российской бомбы составит 44 тонны в тротиловом эквиваленте, что в четыре раза мощнее, чем у американской «матери». Соответственно, радиус поражения для АВБПМ в два раза больше.

Впрочем, ни «отец», ни «мать всех бомб» не могут сравниться с ядерным оружием — даже с «самой примитивной» атомной бомбой, которая в 1945 году была сброшена американскими ВВС на японский город Хиросима, заключает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).

оригинал nationalinterest.org/blog/t…

справка

Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) и MOAB

Источник: nnm.me