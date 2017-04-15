NI: русский «папа» поменьше, но посильнее американской «мамы» будет
Хотя многие называют GBU-43/B, или же «мать всех бомб», которую американские ВВС сбросили на афганских боевиков, самой большой неядерной бомбой в мире, это не совсем так, отмечает The National Interest. У России есть свой ответ — авиационная вакуумная бомба, которая, несмотря на меньший размер, в четыре раза мощнее американской, за что и получила прозвище «отец всех бомб».
Американские ВВС сбросили одну из своих мощнейших неядерных бомб на сеть туннелей и пещер в Афганистане, которую использовали боевики «Исламского государства»*, пишет The National Interest.
Бомба имеет модификацию GBU-43/B MOAB, а её неофициальное название, которое она получила за свою внушительную мощность, — «мать всех бомб».
Пентагон не разглашал детальную информацию о своём недавнем авиаударе. Однако, как отмечает издание, использование такой бомбы предполагает, что территория была очень большая. Бомба GBU-43/B весит 10,3 тонны, из которых 8,5 тонны составляет взрывчатое вещество. Устройство оснащено системами инерциальной и спутниковой навигации.
Когда «мать всех бомб» только была разработана, она была мощнейшей неядерной бомбой в истории, но сегодня уже многие вооружения её превзошли, отмечает издание. GBU-43/B не является оружием проникающего действия, поэтому её чаще всего используют в ограниченных пространствах вроде пещер или ущелий. «Другими словами, идеально, чтобы использовать против больших скоплений боевиков в Афганистане», — комментирует The National Interest.
И хотя многие СМИ упорно называют GBU-43/B самой большой неядерной бомбой, это не совсем так. У американской армии на вооружении также есть противобункерная авиационная бомба GBU-57A/B — она тяжелее «матери всех бомб», но взрывчатого вещества в ней меньше. Однако сейчас данному устройству готовят более действенную замену.
Тем временем в этой сфере России тоже есть чем похвастаться. Несмотря на то что её авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) уступает в размерах GBU-43/B, она намного мощнее, поэтому получила прозвище «отец всех бомб». Мощность взрыва от российской бомбы составит 44 тонны в тротиловом эквиваленте, что в четыре раза мощнее, чем у американской «матери». Соответственно, радиус поражения для АВБПМ в два раза больше.
Впрочем, ни «отец», ни «мать всех бомб» не могут сравниться с ядерным оружием — даже с «самой примитивной» атомной бомбой, которая в 1945 году была сброшена американскими ВВС на японский город Хиросима, заключает издание.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).
оригинал nationalinterest.org/blog/t…
справка
Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ) и MOAB
Источник: nnm.me
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Дядя Трамп является одним из владельцев компаний по производству “Томагавков””Trump owns shares in company firing missiles into Syria, making $1.5b in one day for Raytheon http://www.hangthebankers.com/trump-owns-shares-company-syria-raytheon/ , и слегка заработал, йобнув по Сирии. Долетели эти какашки по назначению или нет, пофик, бабосики-то капают! А мошт, и “мама” тоже Трампу принадлежит?.. А то чота валялась-валялась, а тут вдруг полетела…
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Цитата:
как отмечает издание, использование такой бомбы предполагает, что территория была очень большая.
Вопрос:
Что имело ввиду издание говоря о большой территории? Территория чего?
Цитата:
GBU-43/B не является оружием проникающего действия, поэтому её чаще всего используют в ограниченных пространствах вроде пещер или ущелий. «Другими словами, идеально, чтобы использовать против больших скоплений боевиков в Афганистане», — комментирует The National Interest.
Вопрос:
Под оружием проникающего действия, издание имеет ввиду бетонобойные свойства? Иначе как можно применять бомбу против пещер в скальных породах?
С другой стороны,поскольку эта мать, все таки уходит вглубь скальной породы ( если я не ошибаюсь до 30 м), то как ее можно использовать против больших скоплений боевиков? Разве только натолкать их в пещеру как кильку в банку.
Далее- говорят что ее чаще всего используют … . Если ее так часто используют, то почему все так переполошились после очередной рядовой операции?
Ну и наконец хотелось бы спросить? Как можно сравнивать несравнимое? Это как кто сильнее слон или кит? Наша бомба вакуумная а амерская обычная. Т.е. принцип действия у них разный и задачи у них тоже разные
.