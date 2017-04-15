Главная » Мировоззрение, Психология

Не спешите сетовать на несчастья

10:54. 15 апреля 2017 Просмотров - 476 2 коммент. Опубликовал:



Часто мы воспринимаем как несправедливость мелкие и средние “обломы”, которые происходят с нами. В такие минуты нелишне вспомнить притчу, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Логика жизни непостижима, и то, что сегодня воспринимается как катастрофа, завтра может обернуться даром.

Два ангела под видом путников остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и уложила пришедших на ночлег в холодном подвале. Перед сном старший ангел увидел дыру в стене и заделал её.

Младший ангел спросил, для чего он это сделал. Старший ответил:

— Вещи не такие, какими кажутся.

На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и уложили ангелов на свои кровати, а сами легли на полу.

Утром ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой спасало семью от голода, лежала мёртвая в хлеве.

Младший ангел спросил старшего:

— Как это могло случиться? Первые, скряги, плохо обошлись с нами, а ты им помог. Другие, бедняки, поделились с нами всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?

— Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел. — Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришёл ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всё. Имеющий веру, знает: всё, что приходит, есть в его пользу. Вчера — это история. Завтра — тайна. Настоящее — это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим!

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
...Н., 1828-1910 В несчастье судьба всегда оставляет дверцу ...замечает из-за страха – спешит навстречу несчастью, которое, может быть, ему.... Весёлой рыбою плыву, как сети, водоросли рву. Под стрекозиной ...Весёлой рыбой я плыву, как сети, все печали рву. Владимир ...
Сводки от ополчения Новороссии 15 октября 2015
..., но проверять их никто не спешит, сетует автор статьи. Тем более не..., Там, где мой народ, к несчастью, был» И выжив, пережив, на...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... спеши сомкнуться, загоняя человека в угол. Вместо поздней лысины несчастье ...день тянется слишком долго, сетуют, что жизнь чересчур коротка.... что рок нам ставит сети, Ибо тела нашего основа:...Окинуть взором детства двор, сеть паутины снять. Ладонью отвести...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
..., 1754-1824 Мы сетуем с утра и жизнь спешим проклясть: разуверением чревата...., «Синий огонь» В сравнении таится несчастье. Сравнение – добровольная пытка, враг покоя... нередко способность видеть в чужих несчастиях свои собственные, это – предчувствие бедствий...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...разделяют все? Почему же столько несчастья? Каждый понимает «справедливо», «...в его конце.Если чересчур спешить, то упустишь цель, ... тебе нечаянно плывёт. В сетях запуталась, блистая огнём дрожащим... надувается. Он вольно жить спешит, ничем не связанный, но...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... нарушенными. Ваше присутствие приносило мне несчастье, милорд. — Конечно, против моей ... ваших, досточтимые собратья, и спешу успокоить вас. Пока ещё опасность..., который окружает намеченные жертвы целой сетью “руководителей”, верней “совратителей”. Незаметно...

2 коммент.»

  • 1769 861
    Maleos 15 апреля 2017 в 14:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Действительно, вещи кажутся не такими, какие они есть. Только вера тут ни при чём. Дело в знании. Например, нам кажется, что в стране всё хреново. А почему нам так кажется?.. а потому, что нам об этом сказали, а мы поверили! у самих у нас вроде как не всё так плохо, не голодаем, крыша над головой есть, без штанов не ходим… Однако, некоторые мудозвоны убеждают нас в том, что это не так, и даже приводят в доказательство какие-то “массовые протесты”, “статистику” и прочее фуфло. И опять нам кажется, что эти ораторы такие же люди, как и мы, и мы не знаем, что почти все они одной специфической национальности и получают деньги за своё мудозвонство совсем не от России. Мы смотрим на них и в упор ничего этого не видим. Мы верим, что “во всём хреновом виноват Путин”, потому что жыдоораторы нас в этом убедили, дуя нам в уши каждый день годами не переставая, и не задумываемся, а почему этот, который одновременно “всё может” и “во всём виноват”, не заткнёт этим нерусским ораторам их поганые хохотальники?.. И действительно, зачем нам задумываться?.. проще иметь уже готового виноватого, чем понять, что мы сами виноваты в том, что разные черняво-шнобелястые ботаники и их прихлебатели из гойских ДЛБ, чувствуют себя так легко и свободно… Зато потом, когда скинем “во всём виноватого”, вот тогда заживём, как за границей, и заграница нам в этом поможет!.. Что?.. естессно, за границей зашибись, мы это точно знаем!

    Ответить
  • 1032 503
    Всеволод 15 апреля 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Логика жизни непостижима, и то, что сегодня воспринимается как катастрофа, завтра может обернуться даром.”

    А если не обернется? И если кто-то что-то не понимает, то нечего навязывать свое непонимание другим. Логика жизни вполне понятна с позиции аксиоматической теории социокультурных трансформаций для здравомыслящих. Соотношение у меня карма/известность показывает, что стена невежества и отторжения теории не является монолитной. И это обнадеживает.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>