Не спешите сетовать на несчастья
10:54. 15 апреля 2017 Просмотров - 476 2 коммент. Опубликовал: brahman
Часто мы воспринимаем как несправедливость мелкие и средние “обломы”, которые происходят с нами. В такие минуты нелишне вспомнить притчу, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Логика жизни непостижима, и то, что сегодня воспринимается как катастрофа, завтра может обернуться даром.
Два ангела под видом путников остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и уложила пришедших на ночлег в холодном подвале. Перед сном старший ангел увидел дыру в стене и заделал её.
Младший ангел спросил, для чего он это сделал. Старший ответил:
— Вещи не такие, какими кажутся.
На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и уложили ангелов на свои кровати, а сами легли на полу.
Утром ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой спасало семью от голода, лежала мёртвая в хлеве.
Младший ангел спросил старшего:
— Как это могло случиться? Первые, скряги, плохо обошлись с нами, а ты им помог. Другие, бедняки, поделились с нами всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?
— Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел. — Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришёл ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всё. Имеющий веру, знает: всё, что приходит, есть в его пользу. Вчера — это история. Завтра — тайна. Настоящее — это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим!
Источник: nashaplaneta.su
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Действительно, вещи кажутся не такими, какие они есть. Только вера тут ни при чём. Дело в знании. Например, нам кажется, что в стране всё хреново. А почему нам так кажется?.. а потому, что нам об этом сказали, а мы поверили! у самих у нас вроде как не всё так плохо, не голодаем, крыша над головой есть, без штанов не ходим… Однако, некоторые мудозвоны убеждают нас в том, что это не так, и даже приводят в доказательство какие-то “массовые протесты”, “статистику” и прочее фуфло. И опять нам кажется, что эти ораторы такие же люди, как и мы, и мы не знаем, что почти все они одной специфической национальности и получают деньги за своё мудозвонство совсем не от России. Мы смотрим на них и в упор ничего этого не видим. Мы верим, что “во всём хреновом виноват Путин”, потому что жыдоораторы нас в этом убедили, дуя нам в уши каждый день годами не переставая, и не задумываемся, а почему этот, который одновременно “всё может” и “во всём виноват”, не заткнёт этим нерусским ораторам их поганые хохотальники?.. И действительно, зачем нам задумываться?.. проще иметь уже готового виноватого, чем понять, что мы сами виноваты в том, что разные черняво-шнобелястые ботаники и их прихлебатели из гойских ДЛБ, чувствуют себя так легко и свободно… Зато потом, когда скинем “во всём виноватого”, вот тогда заживём, как за границей, и заграница нам в этом поможет!.. Что?.. естессно, за границей зашибись, мы это точно знаем!
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“Логика жизни непостижима, и то, что сегодня воспринимается как катастрофа, завтра может обернуться даром.”
А если не обернется? И если кто-то что-то не понимает, то нечего навязывать свое непонимание другим. Логика жизни вполне понятна с позиции аксиоматической теории социокультурных трансформаций для здравомыслящих. Соотношение у меня карма/известность показывает, что стена невежества и отторжения теории не является монолитной. И это обнадеживает.