Не спешите сетовать на несчастья

Два ангела под видом путников остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и уложила пришедших на ночлег в холодном подвале. Перед сном старший ангел увидел дыру в стене и заделал её.Младший ангел спросил, для чего он это сделал. Старший ответил:— Вещи не такие, какими кажутся.На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и уложили ангелов на свои кровати, а сами легли на полу.Утром ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой спасало семью от голода, лежала мёртвая в хлеве.Младший ангел спросил старшего:— Как это могло случиться? Первые, скряги, плохо обошлись с нами, а ты им помог. Другие, бедняки, поделились с нами всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?— Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел. — Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришёл ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всё. Имеющий веру, знает: всё, что приходит, есть в его пользу. Вчера — это история. Завтра — тайна. Настоящее — это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим!

Источник: nashaplaneta.su