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Кузькина племянница

08:15. 15 апреля 2017 Просмотров - 347 Нет комментариев Опубликовал:


Утром КНДР провела военный парад, где показала различные баллистические ракеты, в том числе и морского базирования. Так сказать, показали "кузькину племянницу", ибо на полноценную "кузькину мать" пока маловато будет.
Помимо этого прогнали массу войск, показали различные противокорабельные и зенитные ракеты и т.п. На самом параде так же было озвучено, что КНДР обязательно ответит ядерным ударом на атаку со стороны США.
Но в принципе и этого хватило. Вкупе с угрозами нанести удары по Японии и Южной Корее, младший Ким масштабно поиграл военными мускулами не уступив американским угрозам, которые сменились вбросами на тему того, что США в общем то и не собирались бомбить КНДР, а будут проводить политику в духе прошлой администрации. Впрочем, Ким тоже пока еще испытаний ракет или ядерных бомб сегодня не проводил, так что стороны пока что формально при своих.
Американцев это врядли испугает (дальность северокорейских ракет по-прежнему делает проблематичным заброс ядерной боеголовки до территории США), а вот соседи КНДР врядли обрадуются ракетно-ядерной дубинке Кима, который создает ее поплевывая на санкции и угрозы из Вашингтона.

Куда как более примечательной новостью стало требование Китая к США и Южной Корее, чтобы они по быстрому вывели с территории Южной Кореи американскую систему ПРО (THAAD) https://news.rambler.ru/asia/36626248-kitay-prizval-vyvesti-pro-ssha-iz-yuzhnoy-korei/, иначе Китай предпримет необходимые меры. Видимо рассказы американской прессы про то, что председатель Си прогнулся под Трампа весьма далеки от реальности. Китайцам война у себя под боком точно не нужна, а именно ее провоцируют своими действиями американцы. Китай несколько дней пытался увещевать стороны прекратить заниматься тем, чем они занимаются, но все же ему пришлось снизойти со своей горделивой высоты и озвучить американцам достаточно жесткие требования.


































Военный парад в Пхеньяне. По ряду оценок, парад стал крупнейшим в истории КНДР,
Показ техники начинается примерно с 1-23.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, ким чен ын, Китай, кндр, омп, северная корея, США, фотографии, южная корея, ядерное оружие
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