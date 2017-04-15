Кто-то должен уступить
00:38. 15 апреля 2017 Просмотров - 400 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Воздушная обстановка вокруг КНДР к 15 апреля. Сегодня (ориентировочно рано утром) должны пройти либо ракетные, либо ядерные испытания + парад в Пхеньяне.
Вечером 14 апреля Генштаб КНДР заявил, что основными целями в случае атаки на Северную Корею станут базы США в Южной Корее и Японии и президентский дворец в Сеуле. Так же будет атакована АУГ "Карла Винсона". Испытания и праздник по заверениям корейцев пройдут по плану. Никаких, даже минимальных подвижек в позиции КНДР не наблюдается – корейцы считают себя в своеv праве и готовы отстаивать свое видение ситуациии и свой образ жизни силой оружия, в том числе и ОМП.
В США произошла еще одна утечка, опять же с ссылкой на анонимный военный источник.
Американские военные в настоящее время не планируют наносить удары по КНДР в случае, если эта страна проведет новое ядерное или испытание ракет, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на военный источник в США. При этом собеседник агентства подчеркнул, что планы могут измениться, если Северная Корея попытается запустить ракеты по территории Южной Кореи, Японии или США. Власти США надеются, что Москва и Пекин выступят в поддержку дополнительных санкций против КНДР, если эта страна проведет очередное испытание ядерного оружия, сообщает в пятницуAssociated Press со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.
"Официальные лица (в США – ИФ) надеются, что Китай и Россия согласятся на более жесткие санкции ООН против КНДР, если эта страна проведет еще одно испытание ядерного оружия", – отмечает агентство.
http://www.interfax.ru/world/558543 – цинк
С одной стороны, это может быть банальная дезинформация, чтобы скрыть свои истинные намерения, так как вполне очевидно, что если на КНДР не давить, то она никого из соседей атаковать конечно же не будет, благо в отличие от США, КНДР с 1953 года ни с кем не воевала. С другой стороны, риск неуправляемой войны в регионе должен все же удержать Белый Дом от очевидной военной авантюры с непредсказуемыми последствиями.
Проблема в том, что если все будет так, укаказывает "неназванный источник", то КНДР уже завтра будет говорить о том, что лишь ее решительная позиция остановила агрессора, а позиции Кима внутри страны очень сильно укрепятся. Ну а Трамп будет выглядит человеком, который занес дубинку, но не ударил. Как это часто происходило с Обамой. Но второй вариант все же лучше чем первый, где Генштаб КНДР получит возможность на практике реализовать свои угрозы. Бывший глава Пентагона Леон Панетта призвал Трампа не делать глупости.
В конечном итоге, кому то придется уступить и проявить слабину. Ждать осталось недолго.
Ну а корейцев можно поздравить со 105-м днем рождения Ким Ир Сена.
Ким Ир Сен и Ким Чен Сук.
А это их сын, будущий руководитель КНДР Ким Чен Ир.
А это сын и внук Ким Ир Сена. Внуку сегодня предстоит пройти через один из самых серьезных кризисов в новейшей истории КНДР.
https://coollib.com/b/2145/read – по ссылке много фотографий посвященных Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
Источник: colonelcassad.livejournal.com