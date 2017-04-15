Константин Никифоров: Самая большая бомба

В четверг американская авиация впервые применила в Афганистане десятитонную авиабомбу GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb).

http://www.golos-ameriki.ru/a/moab-kills-36-in-afghanistan/3809993.html

“Несколько источников в Пентагоне сообщили, что боеприпас был сброшен в 19.00 по местному времени в районе Ачин, провинция Нангархар, неподалеку от пакистанской границы. Целью авиаудара стали объекты боевиков ДАИШ в регионе.

В ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил факт использования самого мощного неядерного боезаряда, который он охарактеризовал как «большое, сильное и высокоточное» оружие.

«Соединенные Штаты очень серьезно относятся к борьбе с ДАИШ», – подчеркнул Спайсер, не ставший отвечать на вопросы журналистов о том, почему именно было принято решение о применении этого оружия” (конец цитаты).

Не прояснил ситуации и командующий американскими силами в Афганистане генерал Джон Николсон

https://ria.ru/world/20170414/1492299420.html

«На вопрос о том, насколько оправданным было применение столь мощного оружия, ответил:. “С тактической точки зрения бомба была использована в правильный момент против правильной цели”, сообщает CNN ответ генерала» (конец цитаты).

Это очень хороший вопрос: зачем применять такое дорогое оружие, чтобы уничтожить такое мизерное количество боевиков? Кстати, как они их посчитали?

Сразу появилась основная версия.

https://ria.ru/world/20170414/1492245306.html “Применение Соединенными Штатами в Афганистане мощного авиационного боеприпаса, называемого “матерью всех бомб”, направлено на устрашение Ирана и Северной Кореи; эта акция несет мало практической пользы в борьбе с терроризмом, считают опрошенные РИА Новости в пятницу военные эксперты” (конец цитаты).

Подозреваю, основная цель бомбежки- Россия, посыл отправлен ей. После удара американцев крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в Сирии стало очевидно, что Россия попытается вернуть должок. Самое удобное место- Афганистан. Позиции наших партнеров из- за лужи здесь наиболее слабые. Кремль особо и не скрывает, что сотрудничает с талибами, но только в деле борьбы с ДАИШ. Талибы, по сути единственная сила, реально противостоящая халифату в Афганистане, несмотря на то, что в России все они считаются террористами. Напрашивается вывод: если устранить ДАИШ, то мотивов поддерживать талибов у России не станет. А если продолжат, то русские помогают террористам в их войне с законно избранным правительством Афганистана.

Отсюда и истерика в местных СМИ. Оказывается, россияне уже в стране!

http://afghanistantoday.ru/hovosti/organy-bezopasnosti-uruzgana-my

“Начальник полиции Урузгана Гулам Фарук Сангари в среду сказал «Салам Ватандар», что среди боевиков талибов видели группу русских – 11 человек, в том числе двоих женщин, которые были одеты, как медицинский персонал. Это произошло в районе Таринкота, а также в районе Сорхаб уезда Гизаб этой же провинции. По его словам, группу русских охраняли четверо боевиков талибов.

Он добавил, что о деятельности этой группы уже было доложено центральным афганским властям, а также представители американского военного командования в провинции.

По словам начальника полиции, то обстоятельство, что русские оказывают помощь талибам, ни для кого не является секретом.

Гулам Фарук Сангари также сказал, что по их данным русские также помогают талибам вербовать новых бойцов, обучают их, а также учат ставить противопехотные мины.

Эти сведения вызвали тревогу среди представителей местного гражданского общества Урузгана. По их словам, правительство должно как можно скорее принять меры против этой группы, в противном случае продолжение ее деятельности угрожает безопасности жителей Урузгана. По мнению активистов гражданского общества, если эта информация подтвердится, она может коснуться и других провинций – Кандагара, 3абуля, Дайкунди и Гильменда” (конец цитаты).

Или вот еще

http://afghanistantoday.ru/hovosti/muhammad-nazir-ahmadzay-0

“Второй заместитель спикера Вулеси джирги Мухаммад Назир Ахмадзай сообщил радио «Свобода», что некоторые российские дипломаты ведут всякие разговоры с членами Национального совета, со старейшинами племен и с молодежью, и проводят среди них антиправительственную агитацию в поддержку талибов.

По его словам, дипломаты якобы рассказывают людям, что талибы никому никакого ущерба и вреда не причиняют, и основная опасность исходит от правительства, а не от талибов.

По мнению депутата, таким образом, российские дипломаты, используя такой подход, хотят подорвать моральный дух народа.

В каких именно районах Афганистана ведется подобного рода агитация, с кем персонально ведутся беседы и кем именно – депутат не сообщил. Никаких других подробностей от него также не было” (конец цитаты).

Бомбардировка прошла накануне проведения в Москве многосторонних консультаций по Афганистану с участием представителей более десяти государств. Встреча проводится на уровне заместителей министров, спецпредставителей и представителей МИД. Предлагалось пригласить талибов в качестве наблюдателей. Что наверняка было бы преподнесено СМИ как сотрудничество России с террористами. Короче, талибы отказались от участия.

http://afghanistantoday.ru/hovosti/taliby-vyskazalis-protiv

“Группировка заявила, что запланированная на пятницу встреча является одним из многих обсуждений афганского вопроса, которые не приносят никаких результатов.

«Мы не можем назвать эти переговоры (в Москве) диалогом по восстановлению мира в Афганистане, – сообщил корреспонденту «Голоса Америки» представитель группировки Забихулла Муджахид. – Эта встреча служит политическим целям ее организаторов. К нам она не имеет никакого отношения, и мы ее не поддерживаем».

Забихулла вновь озвучил традиционное требование группировки, о том, что возглавляемая США военная коалиция должна покинуть страну до начала каких-либо переговоров по разрешению афганского конфликта” (конец цитаты).

В ДАИШ тем временем сообразили, что началась игра с возрастающими ставками.

https://ria.ru/world/20170414/1492287255.html

” В распоряжении агентства Франс Пресс оказалось заявление террористической группировки ДАИШ, в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения американцами в Афганистане своей самой мощной неядерной бомбы.

В сообщении указано, что потерь не было “ни убитыми, ни ранеными”(конец цитаты).

Надо понимать, теперь пойдет торг за то, чтобы ДАИШ на время исчезло, “не отсвечивало”, Что готовы предложить американцы за “победу над ними?

http://www.interfax.ru/world/558565

” 15 апреля. INTERFAX.RU - Более 90 боевиков террористической группировки “Исламское государство” (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в результате американского удара по позициям группировки в Афганистане, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на данные местных властей.

По информации главы уезда Ачин провинции Нангархар Исмаила Шинвари, в ходе удара были уничтожены не менее 92 боевиков.

Накануне террористы из этой группировки заявили, что не понесли потерь в результате удара США. В то же время, власти Афганистана сообщали о том, что удар привел к гибели не менее 36 экстремистов” (конец цитаты).

Если так дело пойдет и дальше, к вечеру можем узнать, что погибли в результате бомбежки командиры ДАИШ, а завтра- что с организацией покончено. Остатки в других провинциях примкнут к талибам, значит, между ними нет разницы. А Россия поддерживает террористов.

[Т. В. – Сотрудничество России с талибами в борьбе с ИГИЛ (ДАИШ) заставило спонсоров ИГИЛ на время, а, возможно, и навсегда отложить планы по продвижению ИГИЛ в страны Средней Азии через территорию Афганистана.

Неожиданно для наших заокеанских партнеров, вместо того, чтобы пропадать поодиночке, лидеры стран бывшей советской Средней Азии, России и Белоруссии объединились для обеспечения собственной безопасности, под угрозой приближения ИГИЛ к их границам.

https://news.tj/ru/news/tajikistan/politics/20170414/emomali-rahmon-viletel-v-bishkek-na-neformalnii-sammit-odkb

Сегодня в столице Кыргызстана состоятся саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальная встреча лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российские СМИ сообщают, что в них примет участие Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также вылетел в Бишкек, сообщает пресс-служба президента РТ. Он примет участие в неформальной встрече лидеров ОДКБ.

Вероятно, в саммите ЕАЭС, в который Таджикистан не входит, он участия не примет.

https://www.1tv.ru/news/2017-04-14/323520-voprosy_ekonomicheskogo_sotrudnichestva_i_regionalnoy_bezopasnosti_obsuzhdayut_na_sammite_odkb_v_bishkeke

Интеграционные процессы сработали для стран Евразийского экономического союза, как подушка безопасности. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на саммите ЕАЭС, который прошел в Бишкеке. Лидеры России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении обсудили вопросы углубления сотрудничества. По итогам было подписано 11 документов. Кроме того, был сделан первый шаг к расширению Союза. Статус наблюдателя в организации сегодня получила Молдавия. А в эти минуты в Бишкеке начинается саммит ОДКБ.

ИГИЛ необходим «антитеррористической коалиции» в Афганистане, чтобы после вывода войск НАТО, определенные круги могли сохранить контроль над наркоторговлей и наркотранзитом.

После зачистки территории Афганистана от «Талибана» силами НАТО, ИГИЛ мог бы снова стать коммерчески окупаемым предприятием и перестать сидеть на шее у спонсоров. Недостатка в кадрах нет — высвобождается много бойцов ИГИЛ на территориях Ирака и Сирии, территория Афганистана позволила бы бойцам ИГИЛ «кормиться» за счет наркоторговли. Замена выходящих сил НАТО на прибывающих бойцов ИГИЛ в Афганистане осложняется противодействием «Талибана».

Если студентов медресе блок НАТО рассчитывал еще как-нибудь одолеть, то теперь на стороне «Талибана» в конфликт могут влезть русские… Чем это чревато, «борцы с террористами» знают по результатам войны в Сирии.

Самая большая бомба, как подтверждение администрацией Д. Трампа следованию достигнутым в Москве договоренностям: «Мы боремся с ИГИЛ! Слово держим! Салют участникам саммита ОДКБ в Бишкеке!»