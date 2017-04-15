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Киев сходит с ума: то ли Крым вернуть, то ли от СССР отречься?

17:55. 15 апреля 2017 Просмотров - 632 Нет комментариев Опубликовал:

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Желание избавиться от советского прошлого снова взяло верх над разумом. Кабмин Украины решил пойти ва-банк и разом отменить все действующие в стране нормативные акты СССР и УССР, не понимая, что этим решением в буквальном смысле «выстрелит себе в ногу».

Проект закона о признании утратившими силу советских нормативных актов уже подготовлен, одобрен и направлен в Верховную Раду на рассмотрение. Виктор Медведчук, лидер общественной организации «Украинский выбор» просто в ужасе от глупости чиновников.

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Медведчук считает, что после таких манипуляций Украина может навсегда попрощаться с Крымом! Отмена абсолютно всех советских законов не поможет декоммунизации и десоветизации страны, но якобы лишит Киев законного права претендовать и далее на полуостров. Не стоит забывать, что данными территориями Украина «приросла» лишь благодаря закону от 1954 года, когда Крымская область была внесена в Конституцию Украины.

Автор законопроекта – глава Минюста Украины Павел Петренко, вероятно, плохо учил в школе историю, а в ВУЗе право изучал. В противном случае он бы понял, что, после принятия нововведений Кабмином, будет поставлена жирная точка в крымском вопросе. Хотя… в любом случае Россия своими территориями не торгует и не разбрасывается, так что пора уже украинским политикам забыть про Крым. Люди свой выбор сделали: назад, в Россию!

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Но лично мне по душе глупость и агрессивность политиканов. В своем стремлении подгадить соседу, чиновники даже собственную руку отгрызть готовы. И страдания Медведчука по Крыму тоже сочувствия не вызывают. Заигрались ребята в вершителей судеб, впрочем, как и советское руководство, находящееся в то время у власти в стране.

Нарезка территорий и передача русских земель кому попало – вот где истоки возникшего спора. После распада Союза следовало оставаться при своих, а не хапать чужие земли. Передача Крыма Украине, к тому же, была осуществлена без наличия законных оснований и неправомочным органом. Территория РСФСР не могла изменяться без ее согласия, а внесение поздним числом (через 2 месяца) изменений в конституцию РСФСР дела не меняет.

Как ни посмотри, но Украина пытается вернуть себе изначально чужие территории, которые сохраняла в своем составе до 2014 года не на законных основаниях, но чисто из дружественных отношений с Россией. Не хотели просто эту муть поднимать да разборки устраивать.

Но Киев успел все порушить, и ладно бы причины стоящие были, так нет же – мифические надежды о лучшей жизни для простого народа и реальное обогащение для олигархов. Теперь Украина опять стоит перед выбором: отречься от советского прошлого и претендовать на Крым и дальше, либо перечеркнуть свои прежние старания одним росчерком пера.

Лично я желаю им последнего. Надоели, притомили нелепыми претензиями на пустом месте и черной неблагодарностью. Крымчане выбор сделали, заявив в очередной раз о своем желании вернуться в Россию, как и в 90-е годы прошлого века. Так что, отменяйте советские законы, они и, правда, Вам больше не понадобятся. Начинайте жизнь с чистого листа и ждите, когда остальные Ваши территории примут решение о возвращении на родину. СССР больше нет, а Россия защищать Вас не станет. Незачем…

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Метки: власти Украины, выбор, закон, крым, ссср, хрущев
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