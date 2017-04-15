Казахстан: чем опасен переход на латиницу
Заявление президента Казахстана о переходе с 2025 года на латинский алфавит, мало кого оставило равнодушным. Мало кого, … кроме российских либералов. Радио «Говорит Москва» пригласила меня обсудить эту новость, полемизируя с «классическим» российским либералом Константином Боровым. Дискуссия получилась прелюбопытнейшая. И хоть говорили «казалось бы» «всего лишь» об алфавите, на самом деле речь шла о самом фундаментальном…
Хронометраж:
0:04 — О заявлении Назарбаева про переход на латиницу в Казахстане
7:43 — Состоится ли переход на самом деле и каковы будут его последствия?
10:50 — Причины доминирования какого-либо языка
12:15 — Казахстан пытаются «отколоть» от Русской цивилизации
14:50 — Почему Казахстан – часть Русской цивилизация
18:12 — Почему в Казахстане не появится своя «Новороссия»
21:42 — Русскоязычных притесняют в Средней Азии?
22:34 — Притеснение русских на постсоветском пространстве следствие уничтожения СССР
25:03 — Куда движется Казахстан
28:44 — Как сформировалась письменность у казахов
29:32 -Почем Назарбаев принял решение о переходе на латиницу
29:57 – Почему страны переходят на латиницу, если население все равно говорит на русском
33:30 – Что является гарантией сохранения казахской культуры
38:30 – Какое отношение к России имеет переход Казахстана на латиницу
41:03 – Смогут ли казахи адаптироваться к нововведению
Источник: nstarikov.ru
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Назарбаев еще тот русофоб…! Только причем здесь латынь? Где восток, а где латиняне? Охренеть.. я понимаю турков – перешли на латынь шоб в Европу попасть, ну а истинные муслимы…? Тысячелетия боролись с нашествием латинизма на восток, а тут добровольно и сразу… Непойму!