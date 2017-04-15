Казахстан: чем опасен переход на латиницу

Заявление президента Казахстана о переходе с 2025 года на латинский алфавит, мало кого оставило равнодушным. Мало кого, … кроме российских либералов. Радио «Говорит Москва» пригласила меня обсудить эту новость, полемизируя с «классическим» российским либералом Константином Боровым. Дискуссия получилась прелюбопытнейшая. И хоть говорили «казалось бы» «всего лишь» об алфавите, на самом деле речь шла о самом фундаментальном…



Хронометраж:

0:04 — О заявлении Назарбаева про переход на латиницу в Казахстане

7:43 — Состоится ли переход на самом деле и каковы будут его последствия?

10:50 — Причины доминирования какого-либо языка

12:15 — Казахстан пытаются «отколоть» от Русской цивилизации

14:50 — Почему Казахстан – часть Русской цивилизация

18:12 — Почему в Казахстане не появится своя «Новороссия»

21:42 — Русскоязычных притесняют в Средней Азии?

22:34 — Притеснение русских на постсоветском пространстве следствие уничтожения СССР

25:03 — Куда движется Казахстан

28:44 — Как сформировалась письменность у казахов

29:32 -Почем Назарбаев принял решение о переходе на латиницу

29:57 – Почему страны переходят на латиницу, если население все равно говорит на русском

33:30 – Что является гарантией сохранения казахской культуры

38:30 – Какое отношение к России имеет переход Казахстана на латиницу

41:03 – Смогут ли казахи адаптироваться к нововведению

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Источник: nstarikov.ru