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Казахстан: чем опасен переход на латиницу

15:14. 15 апреля 2017 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:

Заявление президента Казахстана о переходе с 2025 года на латинский алфавит, мало кого оставило равнодушным. Мало кого, … кроме российских либералов. Радио «Говорит Москва» пригласила меня обсудить эту новость, полемизируя с «классическим» российским либералом Константином Боровым. Дискуссия получилась прелюбопытнейшая. И хоть говорили «казалось бы» «всего лишь» об алфавите, на самом деле речь шла о самом фундаментальном…

Хронометраж:

0:04 — О заявлении Назарбаева про переход на латиницу в Казахстане

7:43 — Состоится ли переход на самом деле и каковы будут его последствия?

10:50 — Причины доминирования какого-либо языка

12:15 — Казахстан пытаются «отколоть» от Русской цивилизации

14:50 — Почему Казахстан – часть Русской цивилизация

18:12 — Почему в Казахстане не появится своя «Новороссия»

21:42 — Русскоязычных притесняют в Средней Азии?

22:34 — Притеснение русских  на постсоветском пространстве следствие уничтожения СССР

25:03 — Куда движется Казахстан

28:44 — Как сформировалась письменность у казахов

29:32 -Почем Назарбаев принял решение о переходе на латиницу

29:57 – Почему страны переходят на латиницу, если население все равно говорит на русском

33:30 – Что является гарантией сохранения казахской культуры

38:30 – Какое отношение к России имеет переход Казахстана на латиницу

41:03 – Смогут ли казахи адаптироваться к нововведению

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 651 513
    Игорь 15 апреля 2017 в 15:47 Ссылка Пометить
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    Назарбаев еще тот русофоб…! Только причем здесь латынь? Где восток, а где латиняне? Охренеть.. я понимаю турков – перешли на латынь шоб в Европу попасть, ну а истинные муслимы…? Тысячелетия боролись с нашествием латинизма на восток, а тут добровольно и сразу… Непойму!

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