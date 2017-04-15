Как убедить США, что ядерный мир лучше, чем ядерный апокалипсис

Начиная с 9 апреля я периодически поглядывал, как развивается ситуация между Соединёнными Штатами и КНДР. Многие аналитики уверяют, что всё обойдётся, а я всё равно тревожусь. Не охота, знаете ли, застать начало Последней мировой войны и ядерный апокалипсис. Ядерный мир поприятнее будет.

Когда Трамп отправлял армаду с полутора сотнями "Томагавков" к Корейскому полуострову, он не мог не знать, что у вспыльчивого малыша Кима это вызовет соответствующую реакцию. И если знал, но всё равно решил нарываться на конфликт, тогда его политика не укладывается в мои понятия об адекватности.

Разумеется, в Северной Корее ясно дали понять, что если американские любители атомного бомбометания лишний раз чихнут не в тут сторону, а тем более если пойдут на военные провокации, то моментально получат "сиссетричный ответ". "Если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну ударом ядерным оружием в нашем стиле противостояния", - заявили в рководстве КНДР.

Подозреваю, что формулировка "вынуждены были нанести ответный удар" в данном случае окажется неуместна - корейцы нанесут ответный удар с радостью и упоением. Столько лет ждали повода, ёлки-палки!

Одновременно с этим вышла новость о том, что в администрации Трампа решили отказаться от политики военного вмешательства в пользу политики "максимального давления". При этом, как ни парадоксально, США рассчитывают на поддержку со стороны России и Китая. По крайней мере, в вопросе введения санкций против КНДР. По справедливости говоря, я бы ввёл санкции против самих США, потому что они на моей памяти разбомбили гораздо больше городов и селений "во славное имя демократии", чем пресловутая КНДР. Та хоть и щерится, и тявкает, а не кусается.

Сам ли Трамп осознал, или какой-нибудь толковый советник посоветовал "не нарывайся, подумай", а мне стало чуть спокойнее. Может пронесёт и глобальный... конец начнётся как-нибудь без меня.

Андрей Шаповалов