Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Как убедить США, что ядерный мир лучше, чем ядерный апокалипсис

14:45. 15 апреля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Начиная с 9 апреля я периодически поглядывал, как развивается ситуация между Соединёнными Штатами и КНДР. Многие аналитики уверяют, что всё обойдётся, а я всё равно тревожусь. Не охота, знаете ли, застать начало Последней мировой войны и ядерный апокалипсис. Ядерный мир поприятнее будет.

Когда Трамп отправлял армаду с полутора сотнями "Томагавков" к Корейскому полуострову, он не мог не знать, что у вспыльчивого малыша Кима это вызовет соответствующую реакцию. И если знал, но всё равно решил нарываться на конфликт, тогда его политика не укладывается в мои понятия об адекватности.

Разумеется, в Северной Корее ясно дали понять, что если американские любители атомного бомбометания лишний раз чихнут не в тут сторону, а тем более если пойдут на военные провокации, то моментально получат "сиссетричный ответ". "Если США безрассудно пойдут на провокации, революционные силы нанесут уничтожающий удар, на тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну ударом ядерным оружием в нашем стиле противостояния", - заявили в рководстве КНДР.

Подозреваю, что формулировка "вынуждены были нанести ответный удар" в данном случае окажется неуместна - корейцы нанесут ответный удар с радостью и упоением. Столько лет ждали повода, ёлки-палки!

Одновременно с этим вышла новость о том, что в администрации Трампа решили отказаться от политики военного вмешательства в пользу политики "максимального давления". При этом, как ни парадоксально, США рассчитывают на поддержку со стороны России и Китая. По крайней мере, в вопросе введения санкций против КНДР. По справедливости говоря, я бы ввёл санкции против самих США, потому что они на моей памяти разбомбили гораздо больше городов и селений "во славное имя демократии", чем пресловутая КНДР. Та хоть и щерится, и тявкает, а не кусается.

Сам ли Трамп осознал, или какой-нибудь толковый советник посоветовал "не нарывайся, подумай", а мне стало чуть спокойнее. Может пронесёт и глобальный... конец начнётся как-нибудь без меня.

Андрей Шаповалов

Метки: кндр, США, ядерная угроза, ядерный апокалипсис, ядерный мир
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Такого про США ещё никто не писал
... по всему «свободному миру». – Уродства они ...лучше иметь лишний год, чем его не иметь. Чем лучше ... экономическую реальность. Как это происходит нам... сознавая свое военное (ядерный арсенал) и экономическое (...планы, надо было убедить США, что Россия не будет...
Богачи надеются, что выживут в элитных убежищах, если наступит конец света
... классового расслоения США, Антонио Гарсия... – это лучшее вложение денег, чем 401(k...что мы какие-то гиганты, обладающие превосходством, способные изменить мир, и, что... Тебе нужно убедиться, что о семье ... ураганов, импровизированных ядерных бомб, землетрясений и......
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
...нечто новое, что могло бы убедить чиновников из Департамента...Что есть портативные ядерные заряды, известные в СССР также как «ядерные чемоданчики», «ядерные... духовно: Наши идеи лучше, чем ваши.”» Я не ... США. Статья вызвала наиболее серьёзный переполох в мире.......
Цену на нефть убил холодный ядерный синтез [Свободная Энергия]
...чем при сгорании бензина такой же массы. Мир...как низкоэнергетический ядерный синтез (low-energy nuclear reactions, LENR), тем более, что... - корифеями ядерной физики. «Лучшим доказательством моей ...убедиться в этом: Теплогенератор Андреа Росси продан в США...
Психологическая война США против СССР: рассекреченные документы ЦРУ и Госдепа
... к удовлетворительному миру. Таким образом, ядерная война выходит ...необходимость убедить советских людей в том, что такого ...утверждается, что всем-то живется не многим лучше, чем при... того, что США решили попытаться создать Украину как независимое государство......
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
...западные военные эксперты убедили политиков, что война с таким... ответного ядерного удара, так как считалось, что нападение США должно...выжить, просто нет лучшего решения, чем сотрудничать с Россией,... с карты мира, разрушалась изнутри. США - империя всех...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>