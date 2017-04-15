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БОЛЬНОЕ ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

23:21. 15 апреля 2017 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:
на Родители стыдливо молчат,
пока развращают их детей
15.04.2017, опубликовал: Серый
 

Как было хорошо (правильно) в СССР - у нас секса не было. Была любовь в рамках простых человечных межчеловеческих отношений, из которых  на взаимоуважении  складывалась основная ячейка общества - семья (вспомните Энгельса Ф.).

Сегодня общество поражено американской проказой - сросшиеся долларизм и сексизм. Они стали содержанием, образом жизни.

Взрослых уже не вернуть на путь божий - мозги закостенели, окрепли. Но если начать с молодого поколения, у которых образ жизни ещё не установился - через смену поколений можно ожидать и новых, непроказных, взрослых...

Трудное это дело, когда перед глазами и в ушах нет праведных примеров и слов, но начинать с чего - то надо.  Тут - надо начинать, - я согласен с автором.

Только думаю, что её хвалёные заимствованные программы вредно направлены к слишком молодому возрасту. Биологически созревших 12 -13 летних надо всячески, прежде всего - молча , - ограждать от просвещения, до их морально - нравственного взросления !

А просвещать - в предвыпускном и выпускном классах по - этапно, начиная с этических проблем и только после того вставляя общие обзорно-технические детали. Как продвинутые уроки биологии человечества. 

Ханжество в меру (исключая лицемерие) - правильно, сохранит души.  Вырастающая из техники распущенность - опасна, загубит всё дело воспитания готовящихся в семью молодых.

Ещё ни одна законно - легализованная проституция, наркомания, гомосексуальность не остановили порок, только способствовали разложению обществ и их сползанию в животное состояние.

 
Метки: молодое поколение, половое воспитание, половой возраст, распущенность, семья, ханжество, человечность
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