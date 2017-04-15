Битва на Кушке — триумф России в первой «холодной войне»

Концептуал СМИ 132 года назад русские солдаты «порвали на британский флаг» войска англо-афганской коалиции

Фото: perevodika.ru

Словосочетание «холодная война» у нас прочно ассоциируется с противостоянием СССР и стран соцлагеря с государствами НАТО после завершения Второй мировой войны. И далеко не все сегодня знают, что в дореволюционные времена свою «холодную войну» вела против Российской империи Британия…

«Первую холодную» многие историки называют «Большой игрой». В 1840 году этот термин впервые использовал офицер на службе Ост-Индской компании Артур Конолли, а в 1901 году популяризовал Редьярд Киплинг, посвятивший «Большой игре» один из своих лучших романов — «Ким».

Предпосылки для противостояния Англии и России возникли еще в начале XVIII века. К этому времени британцы уже освоились в Индии, а русские начали понемногу укреплять свои позиции на Кавказе и в Средней Азии. Первоочередные мотивы у обеих стран были разными. Британцев интересовали барыши, а наших предков — оборона своих южных рубежей и защита союзников.

Ближе к концу XVIII столетия владения империй начали понемногу приближаться друг к другу. Британия к этому времени зарекомендовала себя как постоянный провокатор, регулярно натравливающий на Россию другие страны.

Император Павел I в 1801 году поддержал создание русско-французского союза, в рамках которого планировалось осуществить совместный поход в Индию и выбить оттуда англичан, однако сменивший Павла на царском троне Александр I от реализации этого замысла отказался и отозвал назад казаков, отправленных уже на южные границы.

Несмотря на то, что Россия практически неприкрыто саботировала «континентальную блокаду» Великобритании, организованную Наполеоном, а сам Бонапарт уже в 1811 году не скрывал своего намерения напасть на Россию, официальный Лондон в начале 1812 года нанес России жестокий удар в спину, натравив на наших предков Персию. В марте 1812-го между Британской и Персидской империей был заключен антироссийский договор, предусматривающий захват Грузии и Дагестана, а в июне, когда уже полным ходом шла война России с Наполеоном, англичане поставили своим союзникам 30 тысяч ружей, 12 пушек, военное снаряжение и перечислили крупную сумму денег. Кроме того, в Персию был отправлен отряд британских военных советников. Несмотря на то, что в июле между Лондоном и Санкт-Петербургом был подписан мирный договор, в августе союзники Британии персы атаковали южные границы России. Из персидской армии была отозвана лишь часть военных советников. Два офицера и тридцать унтер-офицеров остались в персидском лагере инструктировать персов. Россия была вынуждена вести войну на два фронта.

В октябре 1812 года 2-тысячный русский отряд под командованием Петра Котляревского наголову разгромил 30-тысячную персидскую армию, потеряв всего 28 человек убитыми против 1200 у противника. Русским досталась практически все артиллерия, переданная англичанами персам. Персия была вынуждена пойти на серьезные территориальные и торговые уступки России. Британия была посрамлена. 14 лет спустя официальный Лондон подобьет персов еще на одну войну против России, которую они снова проиграют. В итоге, благодаря английским антироссийским провокациям в Персии, Россия смогла закрепиться на Кавказе и в Закавказье. Британцы также пытались поддерживать воюющих с Россией кавказских горцев, но это предприятие, как известно, также не увенчалось успехом.

Среднеазиатский театр: хочешь мира — готовься к войне

После провала кавказских авантюр, официальный Лондон переключился на тайную войну с Россией в историческом Туркестане. Британцы планировали захватить Среднюю Азию и дестабилизировать южные границы Российской империи. Премьер-министр Великобритании Дизраэли собирался «сбросить московитов в Каспийское море». Несмотря на то, что после Крымской войны между Лондоном и Санкт-Петербургом официально был установлен мир, англичане начали активную заброску в Среднюю Азию своих разведчиков и подготовку плацдарма для агрессии против России в подконтрольном себе Афганистане. Своего пика противостояние двух великих держав достигло в 1885 году, когда оно могло вылиться в новую полномасштабную войну.

В 1883—1884 гг. по результатам переговоров между российской военной администрацией и местным населением к России был присоединен Мерв (контролировавший южную часть современного Туркменистана). Воинственные туркменские народности под влиянием Санкт-Петербурга перестали осуществлять превентивные военные походы в Афганистан, возложив всю ответственность за свою безопасность на русских.

Тем временем между Россией и Британией шли активные переговоры по размежеванию границ между Афганистаном и южным российскими провинциями. Англичане предложили своим вассалам афганцам воспользоваться вынужденным миролюбием туркменов и захватить некоторые пограничные территории. Лондон рассчитывал расширить подконтрольные себе земли, создать новый плацдарм против России и подорвать веру населения Средней Азии в способности русского царя их защитить. В северные районы Афганистана был направлен отряд военных советников, кроме того, британцы передали афганской армии артиллерийскую батарею. Опираясь на поддержку англичан, афганцы захватили принадлежавший ранее Мерву оазис Пандждех.

Представители российской военной администрации принялись убеждать центральные власти в том, что у проблемы есть только военное решение. Однако у военных был мощный аппаратный противник — Министерство иностранных дел с отчаянным упорством настаивало на том, что все вопросы с Лондоном нужно решать исключительно на переговорах. Англичане над позицией российского МИДа откровенно потешались и активно использовали позицию дипломатов для того, чтобы безнаказанно теснить русских. Афганистан только наращивал численность своего корпуса в районе Панджеха, создавая угрозу для других регионов российской Средней Азии. Афганские силы теснили небольшие отряды российской армии и туркменской милиции, их предводители грозили пойти на Мерв.

Битва на Кушке

Происходящего не смог стерпеть начальник Закаспийской области генерал Александр Комаров. Он учел то, что российское правительство обещало британцам не атаковать афганские войска, пока те сами не начнут боевых действия. Комаров выдвинул афганцам ультиматум, потребовав от них покинуть российскую территорию, а когда те проигнорировали его требования, отдал 18 марта (30 марта по новому стилю) команду российским войскам выдвинуться на захваченную соседями территорию, не открывая огня без команды. Расчет генерала себя полностью оправдал. Завидев просто идущих в их сторону солдат, афганцы открыли в направлении русских ружейный огонь. Первые же пули попали в шашку одного из офицеров и ранили казацкую лошадь. Тогда приказ открыть огонь был отдан и российским войскам.

Нужно сказать, что русские наступали на афганцев относительно малыми силами. Против 4-тысячного отряда эмирских войск (состоящего из 2,5 тыс. кавалерии и полутора тысяч пехоты) выдвинулись 1840 российских военных (четыре пехотных батальона, казаки и бойцы местной милиции). Но если афганцы были вооружены преимущественно пистонными и старыми кремневыми ружьями, то русские — значительно более совершенными винтовками Бердана.

После первых же залпов афганские войска были обращены в бегство. Перед эмирской конницей сначала спасовала только туркменская милиция, однако и она вскоре перешла в контрнаступление. Удерживать позиции попытался лишь небольшой отряд фанатиков, однако он был быстро уничтожен.

Российские войска потеряли 9 человек убитыми. 22 солдата и офицера были ранены, 23 — контужены.

Потери афганцев был просто огромны. В бою погибли до полутора тысяч человек. Из спасшихся бегством примерно половина была ранена — большая часть из них погибнет при отступлении от потери крови, голода и зноя. В строю из 4-тысячного отряда осталось не более тысячи человек… Уже словно по привычке русские войска взяли в качестве трофея переданную британцами своим союзникам артиллерию. Из англо-афганских пушек солдаты устроили салют в честь Пасхи.

Итоги сражения

После шокирующего поражения своих вассалов англичане рассчитывали на то, что Россия даст им повод для большой войны, вторгнувшись в ходе преследования на афганские территории. Афганские же власти ожидали поводов для разжигания ненависти к русским — издевательских посланий, неисполнимых условий или пыток пленных. Однако ничего подобного не произошло. Раненным афганцам была оказана медицинская помощь, пленных отпустили восвояси, дав им еды и денег на дорогу. Российское командование даже отправило афганским властям учтивое послание, в котором пообещало ограничиться освобождением своих территорий и границу не пересекать.

В европейской прессе из битвы на реке Кушка попытались раздуть «casus belli», однако из этого ничего не получилось. Сами афганские власти, которые были пристыжены произошедшим, начали доказывать британцам, что инцидент яйца выеденного не стоил. Хотя испуганные британские военные советники попытались бежать после боя подальше от спорных территорий, российское командование сделало вид, что «ничего не произошло» и даже отправило англичанам конвой для обеспечения их безопасности. По свидетельствам очевидцев, британские офицеры после этого не нашли, что ответить русским, предложившим им свою помощь.

С учетом того, что англичане в сложившейся ситуации выглядели не слишком хорошо, Лондону пришлось все-таки пойти на переговоры об установлении границы и признать за Россией право на возвращенные генералов Комаровым территории.

В память о победе один из русских офицеров написал песню, которая заканчивалась словами:

«18-е марта

Будет помнить враг всегда,

Англичане и афганцы не забудут никогда,

А мы тоже не забудем,

Это дело помнить будем,

Как разбили мы врага

И утешили Царя!»

Победа в этом сражении первой «холодной войны» осталась за Россией. Санкт-Петербург сумел развить стратегическое преимущество в Средней Азии и в ходе последовавшего за Афганским, Памирского кризиса. Жестоко отомстить России за свой позор (причем, несколько раз подряд) англичане смогли только в ХХ веке.

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