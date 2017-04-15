Американца впечатлил фильм «Они сражались за Родину».американский профессор посмотрел «самый великий фильм о войне»

Я прекрасно понимаю, что мало кто из зрителей за океаном видел фильм "Они сражались за Родину" – советские фильмы о войне не особо популярны в Штатах. Тем интереснее мнение тех не многих, кто всё же посмотрел этот фильм. По совету или случайно, не важно. Вот перевод некоторых комментариев американских зрителей

Author: dbborroughs from Glen Cove, New York

Великий фильм о группе солдат, пытающихся предотвратить наступление нацистов вглубь советской территории

1942 год. Война в России складывается ужасно для русских. Они медленно отступают под натиском нацистов. Это – история полка, число бойцов в котором всё уменьшается и уменьшается, а выжившие пытаются сохранить оптимизм, во время боёв, не пускающих врага к Сталинграду.

Это – великий фильм о войне. Как и всё, что снимал Сергей Бондарчук, этот фильм заставляет Вас думать и чувствовать, показывает Вам что может сделать один человек в чрезвычайной ситуации. Нам показывают что думают различные персонажи, будучи в бою. Очень хороши батальные сцены, российские солдаты просто пытаются выжить под обстрелом, бомбардировкой и пытаются удержать немцев достаточно далеко, не дать им шанса убить их.

Чем-то этот фильм напомнил мне "Тонкую красную линию" Терренса Малика, где время от времени использовались подобные методы (например, субъективная камера, манипуляция саундтреком, несвязанный ретроспективный кадр). На самом деле этот фильм напомнил мне о нескольких других военных фильмах, вышедших после его выхода, мне интересно, кинорежиссеры, такие как Фрэнсис Форд Коппола и другие, изучали ли копии этого фильма, они не могли не видеть этот фильм, когда снимали такие вещи, как "Апокалипсис сегодня"

Фильм хорош, но он не идеален. Он может показаться местами слишком уж «Ура-Ура» за Россию-матушку, хотя, в конечном счете, больше рассказывает о защите своей Родины. Фильм также немного размазан во второй половине, показывая незначительные сюжеты; потом опять, как второе дыхание, очень сильные образы с молодой медсестрой, пытающейся вытащить раненого из воронки или возвращение солдата из госпиталя в полк

Посмотрите этот фильм. Это великое кино о великой войне

Author: drystyx from United States

Я не понимаю, почему я никогда не слышал об этом фильме раньше. Мне попался он случайно, и решил дать ему шанс.

И Вау! Я думаю, можно написать роман о том, что делает этот фильм великим. Но это было бы слишком много для комментария, поэтому я остановлюсь на общих чертах.

Это военный фильм о русских, воюющих против немцев во Второй Мировой войне. Со стороны, это очень похоже на старые американские фильмы о Второй Мировой войне, где уделяется внимание небольшой группе солдат в одном отряде.

Режиссер сделал столько, что я даже не знаю с чего начать.

Фильм показывает нам реалии войны, в том числе и время в перерыве между боями, когда солдаты подшучивают друг над другом.

Но зрителю некогда скучать, даже когда экшен сменяется драмой. Причина в том, что сценарий написан так хорошо, что я даже должен поблагодарить того, кто перевёл это на английский для меня, потому что этим диалогам позавидует любой американский писатель.

Одна из самых умных вещей, то, что сценарист-режиссёр показывает реальность с самого начала, не давая нам знать, кто выживет, и кто будет центральным персонажем.

Два персонажа доминируют в истории, бабник и повар. Однако и другие персонажи также впечатляют.

Что действительно делает этот фильм, так это юмор, чёрный юмор, он реально заставляет вас смеяться и плакать одновременно. Когда один старый ветеран рассказывает о своей окопной болезни, вы смеётесь вместе с другими солдатами. Это одна из тех историй, которая кажется адом, когда вы переживаете это, но она смешна, когда вы рассказываете про неё после войны.

Для меня это просто такая магия, что я не могу рассказать без спойлера.

Операторская работа – удивительна. Драматическая составляющая – удивительна. Актёрская работа – удивительна. Ладно, в нём всё удивительно!

Author: Michael A. Martinez (aylmer666@juno.com) from Los Angeles

В фильме Бондарчука о второй мировой войне есть отличные декорации (как обычно) и завораживающе отполированные пиротехнические эффекты. Две большие батальные сцены, где много крутых взрывов и макет танка Panzer IV, но дефицит акцентов, драмы и реализма. Немецкие солдаты не кажутся мотивироваными. Первая батальная сцена особенно разочаровывает – немецкие танки легко взрываются всего с одного винтовочного выстрела и немцы слишком быстро отступают. Между тем среди хороших российских борцов за свободу никто не пострадал.

В середине фильма есть огромная батальная сцена с полным уничтожением города, в том числе очень крутое крушение самолета и взрыв. В течение следующих 10 минут в фильме нет ничего плохого – сам Бондарчук играет большую роль контуженного солдата во время штыковой контратаки на немцев, в то время как артиллерия обстреливает всё вокруг него. Очень круто! Проблема в том, после этого момента все катится вниз, хотя фильм идёт еще целый час! Этот последний час действительно идёт без особых действий – просто куча скучной болтовни.

Кроме того, одна из камер, что используется в большой батальной сцене, имела самый грязный объектив, который я когда-либо видел в высокобюджетных фильмах. Это очень отвлекает и портит всё лучшее в классических батальных сценах. Что случилось?

А вот ещё интересное видео с мнением американца об этом фильме

Источник: nashaplaneta.su