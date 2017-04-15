7 важных факторов, влияющих на наш вес
22:03. 15 апреля 2017 Просмотров - 316 5 коммент. Опубликовал: brahman
На носу лето, а тренировки почему-то не приносят нужного результата. Знакомо, правда? Все дело в том, что вы пытаетесь заполучить заветные кубики пресса наобум, даже не представляя, как в точности работает ваше тело. Как ускорить метаболизм и сбросить лишний вес без серьезных усилий?
Устраняем стресс
Мы все живем в состоянии перманентного стресса. Это основная причина появления лишнего веса, а вовсе не пиво. Дело в том, что стресс приводит к замедлению метаболизма: организм считает опасность реальной и пытается как может сэкономить ресурсы. Медитируйте, успокаивайтесь и худеть будет намного проще.
Стальные мышцы
Речь идет о недостатке железа. Именно этот элемент несет ответственность за поставку кислорода к мышцам. Меньше кислорода — меньше энергии — замедленный метаболизм — прощай, пресс кубиками. Бросайте курить и включите в рацион печень, гречку и бобовые.
Проблемы со щитовидкой
Проблемы со щитовидной железой также касаются большинства россиян: сказывается недостаток йода. А пониженная функция щитовидки негативно сказывается на скорости метаболизма, поэтому морепродукты и яйца должны быть на вашем столе в обязательном порядке.
Тепло и толсто
Конечно, зимой меньше всего на свете хочется открывать двери и окна. Однако, сделать это придется: врачи-диетологи советуют не только проветривать помещение, но и спать при пониженной температуре. Дело в том, что холод заставляет работать подкожно-жировую клетчатку, от которой зависит скорость сжигания калорий.
Снэки
Совет от капитана Очевидность: прекратите перекусывать жирными снэками и обманчиво легкими сладкими йогуртами. Мы просто вынуждены включить этот пункт в список — элементарный способ ускорить метаболизм отчего-то игнорируют чаще прочих. Попробуйте брать с собой на работу смесь орехов кешью, грецких и миндаля. Полиненасыщенные кислоты в них помогут повысить скорость жиросжигания.
Кто рано встает
Тот строен и строг. Солнце действительно способно упорядочить весь наш дневной ритм, можете и сами проверить это на личном опыте. Проснитесь пораньше и почувствуете, что и перекусывать сладким перехотелось (организму больше не нужна подпитка глюкозой) и энергии стало как-то побольше.
Спорт
Лежа на диване метаболизм не разогнать, хоть что придумывай. Силовая тренировка ускорит метаболизм на следующие двое суток (поэтому, в том числе, стандартная программа тренировок подразумевает работу день через день), а мышечная масса будет сжигать больше калорий, чем жировые отложения.
© Don't Panic
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Жир это вода. Больше потейте от работы и не будете жирными. Меньше телевизора больше движения и воздуха. В здоровом теле здоровый Дух!
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Медитируйте люди…:).Это сбросит вес.Медитация-это сиденье в определенной позе с закрытыми глазами. Каллории сжигаются мгновенно…Не нужно ничего делать физически…Вы же-долб…бы.Жир сжигает мысль.Можно жрать котлеты,и мыслить….смысл спортзала утерян.Эффекта-нет.,но все правильно.Поэтому и рожаете в 500 лет одного детеныша,ибо тупы безмерно,изначально сделав аборты из “пославших нах”.Любая самка качает бедра ради самца.Но….мужик видит….Печать “бля.и”-это не тайна.С такой семью не сделаешь.Только молодой попадется(у молодого есть мама…:).Жирная тварь-разная.Болезнь…-не предъявишь…Все ждут и хотят болезни:).Мир наизнанку….
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вот ты анаболик фанатичный. сила есть ума не надо. это точно про тебя.
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Ну твердотопливный ты сноб.)Тебя ушиб кто то жирный,а ты пугач дома забыл.)Ну что ж,бывает,и все стописот лет по фаусту как один миг.Можно жрать катлеты не думая,а можно думать как котлеты опустошают твой любимый кашелек.)))Да ты хений муся,я вот их уже стока зьел,а не знал что кто то открыл потенциальную зависимость-..спортзал,катлеты,детеныши,жирная тварь,болезни и мир в драбаданку.)Надеюсь ничего не пропустил из твоего смыслового ряда.)))Жир сжигает мыслю,он огнеопасный,..да ты хений ишшо раз,потому как происходящее в укропии точно соответствует твоей хформуле прямо пропорциональной зависимости жира от мысли,и паделенной на огнеопасность.Срочно беги регистрировать в гаи,а то английские мученые тебя оперделят.)))
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Из книги Сергея Соболенко-Рецепт от безумия, твёрдым знакам посвящается….
Инь – это обволакивающее, вбирающее в себя, увеличивающее.
Ян – это сжатое, стремящееся вперёд, выталкивающее.
Много ли сейчас осталось болезней, при которых, суставы, ткани, уменьшаются? Всё переходит только в плюс-ткань, в женское. Сколько болезней, где процесс идёт на уменьшение, сжатие и тому подобное?
Бывает, когда после длительного воспаления или увеличения органы высыхают, но это уже другое.
Чем страдает человечество? Увеличением суставов, увеличением сердца, печени, почек, плюс-ткани, то есть раковыми заболеваниями, ожирением, язвами, увеличивающимися, захватывающими всё большие и большие объёмы. Увеличением веса. Человечество растёт, рыхлеет, дряблеет, гниёт.
Вот вам и Инь – натуральный и искусственный. Человечество погрязло в Инь. Так получилось. Всё придуманное, всё искусственное, начиная от зловонного чёрного дыма, заканчивая обработанными продуктами, – всё это Инь.
Всё просто. Нужно только хорошо понимать, где Инь, а где Ян. И тогда не трудно всё расставить по местам. Только, конечно, если этого захочет сам человек (больной). Трудится это тоже состояние Ян. Легче лежать на кровати. Но даже в движении можно окутать себя состоянием Инь, превратиться в разрастающийся, неправильно развивающийся зародыш, который вырастет не во что-то нормальное, а в дряблое и никчемное создание!
А чтобы было понятно, я скажу об Инь и Ян стороны человеческой природы. В двух словах.
Инь и Ян имеют огромное количество значений, но вот главное и простое. Земля и семя. Женщина и мужчина. Женское – это влагалище. Более женского, наверное уже не придумаешь. Оно вбирает в себя, обволакивает, в себе взращивает и увеличивает. А что может быть более мужским, чем фаллос? Он стремиться вперёд, проталкивая и выталкивая на своём пути.
Но понятнее всего о женском и мужском могу рассказать на примере своей жены. Татьяна работала на заводе, в насквозь продуваемых цехах. И заработала воспаление тройничного нерва. А это значит – невероятные боли, и правая сторона лица в два раза больше, чем левая; опухоль твёрдая, как камень. У этих больных практически никогда не возвращается первоначальный облик. Не буду долго говорить, как я испугался и малодушно повёл жену к врачам. Они так долго рассуждали, что повергли меня в панику. Инфекционное это или ещё что-то? А один добрый врач, молодой мужчина, посоветовал разводиться и бежать.
Инь-Ян. Один из самых сильных Ян – зелёный чай с морской солью. Самый сильный Инь – имбирь. Я решил воспользоваться законом природы. Кормил жену мало на протяжении двадцати пяти дней почти исключительно рисом и морковкой, немного подсолнечного масла. Это значит, в организме присутствовал в основном Ян. Из концентрированной настойки имбиря на правую сторону лица ставил примочки. Женское расширяющее разжижило, как бы растопило отвердевший гной, а постоянное употребление супер-Ян в виде зелёного чая с морской солью выталкивало гной, который должен был разъесть, как объяснили мудрые врачи, всё на своём пути и войти в мозг. Значит, Инь размягчил, Ян вытолкнул! И из маленькой дырочки в углу глаза начал выходить толщиной со спичку столб гноя. Потом на правой щеке открылись две дырочки, из них тоже пошел размягчённый, но всё-таки твёрдый гной. Вот самый классический пример женского и мужского для спасения человеческой жизни.
Если хорошо вдуматься, вместо того чтобы пробивать дыры в лёгких и выкачивать гной через катетер, подобным способом, то есть правильным сочетанием Инь-Ян, можно беспрепятственно выгнать слизь из лёгких через естественные отверстия в организме.
«Обмен веществ – самый непонятный термин, существующий в медицине. Что ж, попробую объяснить. Мы от начала до конца состоим из крошечных кирпичиков под названием клетка. Клетка имеет подвижную мембрану. В бездействующем состоянии мембрана закрыта, как крышка. Человек принял пищу, организм начал усваивать её. Мембраны клеток раскрылись, принимая нужное количество калорий для жизни, а из них сложено всё в человеке. Приняв необходимое количество, мембраны закрываются. Ненужное идёт в унитаз».
«Да – почесал я затылок, – простенькое понимание такого сложного. А в. впрочем, – махнул я рукой, ведь это моё понимание спасло уже шесть раковых. Пусть смеются!» – подумал я. И, махнув рукой, продолжал дальше:
«Но такая работа клетки – мечта. Толстый человек, бывает, ест мало, – а толстый! Хотя ничего ниоткуда не берётся, но всё же так происходит потому, что мембрана клетки не закрывается. И усваивается абсолютно всё. Худой человек-мембрана закрыта, и калории не могут пробиться сквозь неё. А худой иногда так ест, что толстому и не снилось! Всё уходит в унитаз. В общем, как говорят в народе, «переводняк». Это – обмен веществ, то есть его нарушение.
Если худого или толстого перевести на правильное питание, янистое, и дать попить янистые сборы, то есть пополнить огромную нехватку этой энергии в организме, то вне зависимости от того, какой человек, – он выздоровеет, придёт в норму. Толстый похудеет без всяких жиросжигателей и не обвиснет, как слон после родов, и не наберёт снова вес, потому что всю жизнь не будешь голодать или сидеть на диете, а тем более – на жиросжигателях! При таких методах вес возвращается, но только в ещё большем количестве. Вот такая расплата перед центральной нервной системой, которая снова требует своего! Я называю это мёртвыми методами, и не приносящими ничего, кроме хлопот и расстройства здоровья.
РАК
Мы потребляем такое количество калорий, что для их отработки каждому необходимо в день копать как минимум яму длиной метров пять. Так едят наши мужчины, женщины и дети. Никто не отрабатывает, но едят все : нахимизированное, пастеризованное, обработанное антибиотиками – чтобы не завонялось раньше времени! Замученная клетка просто не выдерживает. Нервная система мечется, не зная, куда сбросить всё лишнее, непережённое. И находит места. Чаще всего это женская грудь, да и вообще половые органы, которые лежат мёртвым грузом, практически не выполняя должной функции. Рыхлый, ослабленный человек не пользуется своими половыми органами в должной мере. Но страдают не только они.
Лишние калории начинают сжигать клетку. Клетка не умирает – она становиться другой, она перестаёт выполнять свои функции, а лишь усиленно размножается, заставляя другие клетки становиться похожими на неё.
Сколько я слышал, как наши жалостлевые врачи говорят родственникам больного, что его нужно жалеть, ему нужны лучшие прродукты, калорийная икра, свежее мясо. Этим, конечно же, приближая больного к концу, закармлмвая и без того объевшуюся раковую клетку, которая с ещё большей силой начинает жить и развиваться. Медики придумали кобальтовую пушку. Это не панацея, не от всякого рака спасает. Но всё же… Идея проста: кобальтовая пушка, специфическая радиация. Если бы у человека был идеальный обмен веществ, как написано выше, то он – дитя Космоса – не боялся бы никакой радиации, потому что клетка способна пропускать её.
Обгорающий на солнце – это человек, клетка которого не пропускает радиактивные лучи солнца. Они обжигают клетку, что является показателем слабого здоровья и нарушенного обмена веществ.
Раковая клетка, повторяю, не выполняет функции здоровой клетки, поэтому при обстреле кобальтом разрушается, отторгаясь. Но очень часто бывает, что вместе с ней разрушается и здоровая клетка. И тут бессильны уже все.
Почему обжигается здоровая клетка вместе с больной? А как же эта клетка может не обжигаться, если человек на кобальтовую пушку идёт, конечно же, наевшись, и клетка работает изо всех сил. Но он идёт ещё напряжённый и испуганный, ведь в голове-то паника. Он должен сидеть напряжёнными мышцами и, стиснув зубы, молиться, чтобы кобальт помог».
Я на мгновение представил, насколько человек должен быть напряжён, и удивился, как не понимал этого раньше. Да , здоровый больного не поймёт так же, как сытый – голодного. Странно, как вообще этот кобальт помогал в таком состоянии.
Значит, проблема кобальта решена!
«Несколько дней больной должен не есть, попивая водичку. Уже клетка да и нервная система загружены не так. Придя в кабинет, он должен встретиться с гипнотизёром, который вводит больного в очень лёгкое гипнотическое состояние, мозг расслабляется, и напряжение снимается полностью. Клетка освобождается. В этом состоянии она обязана пропустить кобальт. А рак… Он будет уничтожен».
«Рак. Самая инистая болезнь. Плюс-ткань. Опухоль, которая иногда растёт с потрясающей скоростью. Мы живём в определённой среде. И и самое нормальное – когда лечимся тем, что эта среда создаёт. Мы живём в умеренном климате есть своя сила, но мы не ценим своего и вечно кидаемся на не нужное для нас чужое. Трава – это очень большая сила. Но трава, вбитая в таблетки, запрессованная в гранулы, склеенная непонятно чем и обработанная, – это уже совсем не трава. И тем более – трава аптечная, лежащая годами на складах и скошенная косами жестоких пионеров. Бабушек всегда гоняли. Им не давали собирать травы – единственным, которые в этом разбираются.
Бабушка и трава. Как бы то ни было, но это сочетание мы с молоком матери. С громкими песнями в сырые и жаркие дни, в полнолуние и новолуние, да когда угодно, когда в голову стрельнет, толпы пионеров в нашей стране заготавливали травы, рвали как хотели и когда хотели. С тем же успехом можно отломать кусок от старого полированного стола и заварить. Эффект тот же! Продуктов Ян во всём мире очень мало, и они бесценны, как драгоценные камни.
Продукты Ян
Мясо: Баранина, индюшатина, дичь.
Рыба: Судак, сельдь, карп. Кальмары.
Фрукты: яблоки.
Ягоды: шелковица, клубника.
Крупы: рис, пшено, гречка, пшеница.
Овощи: лук, морковь, редис, тыква.
Зелень: петрушка, укроп.
Самые сильные, Ян – продукты –
Оплодотворённые яйца
Морская соль (наличие йода и химическая формула)
Зелёный чай (чай обычный, снятый с куста и высушенный, без прожарки с выделением кофеина – вот и всё отличие)
Кому-то покажется, что очень мало этих продуктов, но они не являются диетой, так как на фоне диеты их очень даже много. И если смертельно больные будут пользоваться ими, то будут жить долго.
Травы Ян.
Ромашка, шалфей, полынь,чабрец.
Трав ещё меньше. И если вы пользуетесь толстыми тетрадками бабушкиных рецептов, где написано, как лечить тысячи болезней, то это одна из ваших сильных ошибок. Сто лет назад совсем не было автомобилей, по крайней мере в таком количестве, не было промышленных отходов. Всего лишь сто лет назад заводы ещё не закрасили наше небо. Реки были чистыми.
Травы имеют свойство сильно аккумулировать в себе окружающее. Трав Ян именно такое количество, которое мы записали. Все остальные – Инь. А Инь, как вы помните, впитывает в себя, вбирает. И поэтому ничего не стоит на месте, всё развивается. Так почему медицина должна оставаться на уровне столетней давности? Просто тогда люди больше интересовались окружающим. В России был великий Бадмаев, тибетский лама, и вся Россия постепенно переходила на лечение травами и дыханием. Весь царский дворец усиленно дышал. Дышали даже мужики, приходящие на приём. Россия набирала силу во всём и особенно в лечении своего народа. Этому мешали, но Бадмаев был при дворе. А что произошло потом, знает каждый. Ещё позже технический прогресс начал сводить на нет даже работы не имеющего последователей Бадмаева. Они не развивались вместе с техническим прогрессом. Вот так и было уничтожено Октябрьской революцией великое медицинское движение, которое ещё тогда начало зарождаться в нашей стране. Может, сейчас наконец что-то и получиться.
Если человек будет правильно сочетать продукты, а именно: рыбу, упомянутую в списке, есть только с овощами, не смешивая с крупами, а крупы варить в пяти-шести частях воды, то уже с этого начнётся правильное питание. Крупы ни в коем случае нельзя есть с рыбой, зато можно с любыми овощами. Между тем, что не сочетается, необходимы четыре часа перерыва. После еды – два часа не пить! Фрукты и ягоды – как отдельный приём пищи. Каждое утро выпить сто пятьдесят граммов зелёного чая с половиной чайной ложечки морской соли, за сорок минут до еды. Со всеми продуктами лавировать, составляя рецепты, но так, чтобы не смешивать не совместимые, потому что в сочетании они вызывают брожение и гниение, которое помогает развиваться плюс-ткани. И ещё: если три раза в день, за сорок минут до еды, заваривать только янистые травы (а такой сбор янистых трав на Востоке называется “«драконов чай”) и пить, то это является полной победой над раком. Но не следует забывать, что это – рецепт только от рака и ни от чего более. Для других болезней всё это совершенно не подходит.
Ещё я хочу рассказать об очистке крови. Её можно чистить естественным путём, без мучений в больницах. Такая очистка будет не менее эффективна, если не более. Очистка крови ускорит выздоровление, но не каждый, особенно очень ослабленный раковый больной, может её сделать. Хотя абсолютно всё зависит от человека. Я глубоко сомневаюсь, что всё написанное кого-то убедит. Как доказать что это не бред, не знаю. Но вот она чистка.
У человека существует вход и выход. Вход – он сверху, выход – снизу, так определила природа, и по-другому быть не может. Через кишечник за десять дней проходит вся кровь. Желудок переваривает, печень расщепляет и так далее. Но только кишечник с уже обработанной пищей отдаёт крови всё, что ей нужно. В кишечнике есть реснички – это знают даже школьники. И когда пища попадает в него, реснички выделяют капельки крови. Кровь уходит в пищу, берёт из неё необходимое, а реснички снова забирают кровь обратно. Это тот момент, когда мы можем естественным путём поймать всю нашу кровь, до капельки, за десять дней. В кишечнике можно поставить естественный фильтр, который может настолько изменить нашу кровь, что после этой работы необходимо снова проверить её группу. Как это не парадоксально, она может измениться. Но не у всех и не всегда. Если не изменилась, ничего страшного не произошло. Всё равно ваша кровь чиста.
Чистка крови.
Любая крупа должна быть прокалена на сковородке! В течение десяти дней есть рис или пшеничную крупу, желательно, чтобы у вас была гарантия качества и чистоты этих двух круп. Крупу варить в пяти – семи частях воды с морской солью. В день можно съедать только одну столовую ложку подсолнечного масла. Можно добавлять свежий укроп и петрушку. И больше ничего.
Жидкость. В сутки выпивать шестьсот граммов зелённого чая, не больше (на пол-литра воды – три столовых ложки чая). Триста граммов можно выпить со щепоткой морской соли, а триста – несолёного.
Если кому-то это покажется сложным, значит, вы не больны!
Таким образом если больной правильно будет питаться, не нарушая совмещений, употребляя растительное масло с прожаренным на нём луком (лук, кстати, тоже Ян ), то количество калорий будет более чем достаточно. Из всего перечисленного не-Ян – только растительное масло. Но его в сочетании употреблять можно.