7 важных факторов, влияющих на наш вес

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На носу лето, а тренировки почему-то не приносят нужного результата. Знакомо, правда? Все дело в том, что вы пытаетесь заполучить заветные кубики пресса наобум, даже не представляя, как в точности работает ваше тело. Как ускорить метаболизм и сбросить лишний вес без серьезных усилий?Мы все живем в состоянии перманентного стресса. Это основная причина появления лишнего веса, а вовсе не пиво. Дело в том, что стресс приводит к замедлению метаболизма: организм считает опасность реальной и пытается как может сэкономить ресурсы. Медитируйте, успокаивайтесь и худеть будет намного проще.Речь идет о недостатке железа. Именно этот элемент несет ответственность за поставку кислорода к мышцам. Меньше кислорода — меньше энергии — замедленный метаболизм — прощай, пресс кубиками. Бросайте курить и включите в рацион печень, гречку и бобовые.Проблемы со щитовидной железой также касаются большинства россиян: сказывается недостаток йода. А пониженная функция щитовидки негативно сказывается на скорости метаболизма, поэтому морепродукты и яйца должны быть на вашем столе в обязательном порядке.Конечно, зимой меньше всего на свете хочется открывать двери и окна. Однако, сделать это придется: врачи-диетологи советуют не только проветривать помещение, но и спать при пониженной температуре. Дело в том, что холод заставляет работать подкожно-жировую клетчатку, от которой зависит скорость сжигания калорий.Совет от капитана Очевидность: прекратите перекусывать жирными снэками и обманчиво легкими сладкими йогуртами. Мы просто вынуждены включить этот пункт в список — элементарный способ ускорить метаболизм отчего-то игнорируют чаще прочих. Попробуйте брать с собой на работу смесь орехов кешью, грецких и миндаля. Полиненасыщенные кислоты в них помогут повысить скорость жиросжигания.Тот строен и строг. Солнце действительно способно упорядочить весь наш дневной ритм, можете и сами проверить это на личном опыте. Проснитесь пораньше и почувствуете, что и перекусывать сладким перехотелось (организму больше не нужна подпитка глюкозой) и энергии стало как-то побольше.Лежа на диване метаболизм не разогнать, хоть что придумывай. Силовая тренировка ускорит метаболизм на следующие двое суток (поэтому, в том числе, стандартная программа тренировок подразумевает работу день через день), а мышечная масса будет сжигать больше калорий, чем жировые отложения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com