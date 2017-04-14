«Внукам своим легализуй»: Евгений Ройзман резко раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках
Слова Владимира Познера о том, что он поддерживает легализацию наркотиков, нашли отклик в Екатеринбурге. В частности, с резкой критикой телеведущего выступил мэр уральской столицы Евгений Ройзман, который раньше возглавлял фонд «Город без наркотиков».
- Познер признался, что он употреблял марихуану, даже выращивал и что её надо легализовать. Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка, заодно ещё научи их пальцы в розетку засовывать». А потом подумал, что старый лис ничего просто так не пролает, – написал глава Екатеринбурга на своей странице в соцсети Facebook.
По мнению Ройзмана, подобное заявление – это «вброс», через который власть пытается наладить контакт с молодежью.
- Через меня прошли тысячи героиновых наркоманов. Каждый из них начинал с курения марихуаны, и ни одному из них не приходило в голову, что со временем он подсядет, перейдёт на героин и превратится в животное, – добавил Ройзман.
Напомним, 4 апреля Владимир Познер провел творческую встречу в Воронеже. Там он рассказал о своем опыте употребления наркотиков и поделился мнением по поводу их легализации.
– В тот момент, когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, криминал кончается, – отметил Познер. – Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будет тех, кто пытается вашим детям продавать наркотики, чтобы нажиться. В этом не будет интереса. Это как в ситуации с сухим законом – когда из-за запрета на спиртное развился криминал и в Америке, и у нас.
Источник: nashaplaneta.su
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ГАД!
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Два еврея, один за, другой против.
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Дайте семейству Познера вагон конопли и посадите всех под домашний арест. Пока всю не искурят, на волю не выпускать. После спросим его мнение о других наркотиках, алкоголе, ацетоне, “крокодиле” и прочем.
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Предатель – к стенке и в расход.
Вместе с распространителями наркотиков.
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Он -не предатель, просто представляет интересы ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА! Со второй частью Вашего поста полностью согласен.
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Что такое наркозависимость?…Нет определения точного..Все это выдумка.Значит продавать коноплю нельзя,а вот алкашку с пивом и сигаретами можно.Это лицемерия .Дайет людям цель и смысл жизни-люди не будут принимать наркотики.Гройзман и подобные либерасты не способны это дать людям.И их как негодяев пора оставить со службы.Но они понимают это,но сами нет.не уходят.Тёплое место,денежное.я что то не встречал ни одного чиновника-чтобы сказал..я буду получать зарплату среднюю по региону..Ни одного.а значит они оба врут.
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Не в президенты ли наметился Ройзман?И на РБК против Путина выступил в дебатах по алкоголизации,радетель за русский народ,боролся он против наркотиков.Влез в организацию А.Кабанова,которая боролась и в мэры на этой волне,как радетель,а теперь на волне борьбы с алкоголизацией в президенты нацелился?Прямо прёт в компанию по выборам.А что,из Ельцин-центра в Москву,чем не цель паразита,организовавшего в Екатеринбурге оплот либерастов.
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Познер здесь деньги зарабатывает. Ему плевать на наших детей наркоманов. Он американец.
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а почему он до сих пор не сидит на нарах?
это что ,либерализм такой?