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«Внукам своим легализуй»: Евгений Ройзман резко раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках

10:58. 14 апреля 2017 Просмотров - 307 9 коммент. Опубликовал:

Слова Владимира Познера о том, что он поддерживает легализацию наркотиков, нашли отклик в Екатеринбурге. В частности, с резкой критикой телеведущего выступил мэр уральской столицы Евгений Ройзман, который раньше возглавлял фонд «Город без наркотиков».

- Познер признался, что он употреблял марихуану, даже выращивал и что её надо легализовать. Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка, заодно ещё научи их пальцы в розетку засовывать». А потом подумал, что старый лис ничего просто так не пролает, – написал глава Екатеринбурга на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Ройзмана, подобное заявление – это «вброс», через который власть пытается наладить контакт с молодежью.

- Через меня прошли тысячи героиновых наркоманов. Каждый из них начинал с курения марихуаны, и ни одному из них не приходило в голову, что со временем он подсядет, перейдёт на героин и превратится в животное, – добавил Ройзман.

Напомним, 4 апреля Владимир Познер провел творческую встречу в Воронеже. Там он рассказал о своем опыте употребления наркотиков и поделился мнением по поводу их легализации.

– В тот момент, когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, криминал кончается, – отметил Познер. – Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будет тех, кто пытается вашим детям продавать наркотики, чтобы нажиться. В этом не будет интереса. Это как в ситуации с сухим законом – когда из-за запрета на спиртное развился криминал и в Америке, и у нас.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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9 коммент.»

  • 12471 7889
    Вьеха 14 апреля 2017 в 11:27 Ссылка Пометить
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    ГАД!

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  • 818 115
    nikolay 14 апреля 2017 в 11:31 Ссылка Пометить
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    Два еврея, один за, другой против.

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  • 5704 4902
    Олег Козлов 14 апреля 2017 в 11:32 Ссылка Пометить
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    Дайте семейству Познера вагон конопли и посадите всех под домашний арест. Пока всю не искурят, на волю не выпускать. После спросим его мнение о других наркотиках, алкоголе, ацетоне, “крокодиле” и прочем.

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  • 530 488
    Борис 14 апреля 2017 в 11:45 Ссылка Пометить
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    Предатель – к стенке и в расход.
    Вместе с распространителями наркотиков.

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      Сергей Борис 14 апреля 2017 в 12:51 Ссылка Пометить
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      Он -не предатель, просто представляет интересы ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА! Со второй частью Вашего поста полностью согласен.

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  • 2833 1893
    serjoza 14 апреля 2017 в 11:52 Ссылка Пометить
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    Что такое наркозависимость?…Нет определения точного..Все это выдумка.Значит продавать коноплю нельзя,а вот алкашку с пивом и сигаретами можно.Это лицемерия .Дайет людям цель и смысл жизни-люди не будут принимать наркотики.Гройзман и подобные либерасты не способны это дать людям.И их как негодяев пора оставить со службы.Но они понимают это,но сами нет.не уходят.Тёплое место,денежное.я что то не встречал ни одного чиновника-чтобы сказал..я буду получать зарплату среднюю по региону..Ни одного.а значит они оба врут.

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  • 14505 5103
    Люся 14 апреля 2017 в 12:00 Ссылка Пометить
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    Не в президенты ли наметился Ройзман?И на РБК против Путина выступил в дебатах по алкоголизации,радетель за русский народ,боролся он против наркотиков.Влез в организацию А.Кабанова,которая боролась и в мэры на этой волне,как радетель,а теперь на волне борьбы с алкоголизацией в президенты нацелился?Прямо прёт в компанию по выборам.А что,из Ельцин-центра в Москву,чем не цель паразита,организовавшего в Екатеринбурге оплот либерастов.

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  • 151 137
    александр 14 апреля 2017 в 12:07 Ссылка Пометить
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    Познер здесь деньги зарабатывает. Ему плевать на наших детей наркоманов. Он американец.

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  • 97 87
    Мефодий 14 апреля 2017 в 13:32 Ссылка Пометить
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    а почему он до сих пор не сидит на нарах?
    это что ,либерализм такой?

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