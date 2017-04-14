«Внукам своим легализуй»: Евгений Ройзман резко раскритиковал Познера за его высказывание о наркотиках

Слова Владимира Познера о том, что он поддерживает легализацию наркотиков, нашли отклик в Екатеринбурге. В частности, с резкой критикой телеведущего выступил мэр уральской столицы Евгений Ройзман, который раньше возглавлял фонд «Город без наркотиков».

- Познер признался, что он употреблял марихуану, даже выращивал и что её надо легализовать. Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка, заодно ещё научи их пальцы в розетку засовывать». А потом подумал, что старый лис ничего просто так не пролает, – написал глава Екатеринбурга на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Ройзмана, подобное заявление – это «вброс», через который власть пытается наладить контакт с молодежью.

- Через меня прошли тысячи героиновых наркоманов. Каждый из них начинал с курения марихуаны, и ни одному из них не приходило в голову, что со временем он подсядет, перейдёт на героин и превратится в животное, – добавил Ройзман.

Напомним, 4 апреля Владимир Познер провел творческую встречу в Воронеже. Там он рассказал о своем опыте употребления наркотиков и поделился мнением по поводу их легализации.

– В тот момент, когда наркотик становится легальным, то есть продается в аптеке, криминал кончается, – отметил Познер. – Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будет тех, кто пытается вашим детям продавать наркотики, чтобы нажиться. В этом не будет интереса. Это как в ситуации с сухим законом – когда из-за запрета на спиртное развился криминал и в Америке, и у нас.

Источник: nashaplaneta.su