В глаза смотри!

... глаз, а глаза все смотрят. Отрезал поп семь аршин. Опять то же: глаза смотрят да смотрят.... «Что за притча?» — говорит поп. «Да ты покойнику глаза-то..., а все-таки вытащила. Смотрит и будто глазам своим не верит: старик...