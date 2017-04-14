Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 апреля 2017

Телеканал «Звезда» вместе с благотворительным фондом собирает деньги на лечение девочки из Сирии

Родители маленькой Марии из Сирии ищут деньги на лечение сложного заболевания. У девочки – ретинобластома, опухоль сетчатки глаз. Телеканал «Звезда» и благотворительный фонд «Настенька» обращаются ко всем с просьбой: не быть равнодушными, ведь жизнь маленькой Марии в руках каждого из нас.



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Сирия ответила Трампу: Если вы сами животное, не надо думать про всех так же

В МИД Сирии ответили на оскорбительные слова президента США Дональда Трампа, который назвал президента САР Башара Асада «животным».

«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп», — заявил помощник главы МИД САР Айман Суссан.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным» и подчеркнул, что еще администрация Обамы должна была принять решение о нанесении ракетных ударов по Сирии.

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Минобороны: все «доказательства» Пентагона — надуманные

Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Пентагон использует псевдодоказательства, чтобы прикрыть свою военную агрессию.

«Согласно сложившейся традиции, каждое нарушение международного права, особенно военная агрессия со стороны США против суверенных государств, покрывается Пентагоном наличием некоторых «бесспорных» свидетельств зверств. И чем более надуманные эти псевдодоказательства, тем они более «секретные», — цитирует Конашенкова RT.

Он также добавил, что если Соединённые Штаты не смогут обнародовать в ближайшее время конкретные свидетельства, которые, по их словам, подтверждают предполагаемое использование химического оружия в сирийском Идлибе, то это будет означать, что у них нет никаких улик по этому поводу.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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Пентагон обнародовал кадры мощнейшего удара «супербомбой» в Афганистане (ВИДЕО)

Военно-воздушные силы США опубликовали кадры с испытанием самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Кадры датированы 2003 годом, но показаны были только после удара мощнейшей неядерной бомбой 13 апреля по объектам ИГИЛ* в Афганистане, где с самолета MC-130 был сброшен заряд массой 9,5 тонны. Дональд Трамп уже успел назвать эту операцию «очень удачной миссией». Читайте также: Применение США «супербомбы» в Афганистане грозит гонкой вооружений Эксперты полагают, что всего на вооружении у США состоит 15 таких бомб. Читайте также: США нанесли удар «супербомбой» по Афганистану * Запрещенная в РФ террористическая организация

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В Сирии воюют 5000 боевиков из ЕС

Пять тысяч боевиков из ЕС воюют в Сирии, если они вернутся, в Европе будет катастрофа, заявил РИА Новости помощник главы МИД САР Айман Суссан. «У нас есть статистика, согласно которой около пяти тысяч террористов, находящихся у нас, приехали из стран Европейского союза. Представьте себе, что эти пять тысяч террористов вернутся в Европу — они могут это сделать… Это будет катастрофа для безопасности и стабильности европейских стран и населения», — заявил Суссан. Он также напомнил, что лишь горстке террористов уже удалось посеять хаос и страх в Брюсселе и Париже. Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Читайте также: Спецназ США и курды понесли тяжелые потери в Сирии

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Сирийская армия продолжает теснить позиции ИГ в районе Пальмиры

Армия Сирии при поддержке ополчения отбила у террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20-километровый участок стратегически важного шоссе Пальмира-Дамаск.

Сообщается, что под контроль правительственных сил перешёл участок шоссе вплоть до населённого пункта Ас-Савана. Войска приблизились к нефтяному месторождению Арак.

Ранее сирийские войска вернули контроль над горой Аль-Абтар и рядом других высот в 30 километрах к югу от Пальмиры. Таким образом, были заняты выгодные позиции, которые позволили военным сдерживать перемещения террористов между Сирийской пустыней и регионом Восточный Калямун.

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

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Авиаудар похоронил под землей сирийскую банду — эксклюзив «Русской Весны» (ВИДЕО)

В распоряжении «Русской Весны» оказались кадры операции по уничтожению полевого штаба террористов в Сирии. «Беспилотник вел долгое наблюдение за укрепрайоном группировки “Хайят Тахрир аль-Шам”*, в процессе был обнаружен подземный штаб операций НВФ, в который время от времени входили боевики», — рассказал «Русской Весне» военный источник. «Удар был нанесен в тот момент, когда большая группа террористов сконцентрировалась в подземном убежище», — добавил собеседник РВ. Спецоперация проводилась в провинции Хама, где большие силы террористов во главе с «Аль-Каидой»* месяц назад перешли в наступление на подконтрольные правительству города. С тех пор здесь продолжаются бои. Российская военная авиация оказывает воздушную поддержку наземным силам Сирийской армии. Читайте также: СРОЧНО: Нанесен удар по складу ИГИЛ с химоружием, — генштаб Сирии *«Джебхат ан-Нусра», сирийское крыло «Аль-Каиды», запрещенная в РФ террористическая организация.

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