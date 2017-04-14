Главная » Славянские традиции

Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект-2

10:23. 14 апреля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Прошедший эфир является дополнением к предшествующей передаче «Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект- часть 1», состоявшейся 22 марта.

Нынешний эфир позволяет понять скрытое значение слов и как взаимодействуют понятия РАСА, РОД, НАРОД и ГОСУДАРСТВО. Так же мы рассмотрели принципы работы государства, как машины.

30 марта 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект- часть 2″. Автор– писатель Вадим Мосин

Наш официальный сайт
< ![CDATA[]]>http://slavmir.org/< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект.
... слов и как взаимодействуют понятия РАСА, РОД, НАРОД и ГОСУДАРСТВО. Так же мы рассмотрим... принципы работы государства, как машины. Если эта тема...
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
... (Хороброго) из рода Рюриковичей одержала сокрушительную ... ненависти"; "Россия есть государство русского народа!" Мы говорим вам:... Ротшильдов изничтожают белую расу с расовым ростовщическим ...из оккультных, эзотерических и метафизических учений, практик и ...
БЕЗСРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1.
... (Хороброго) из рода Рюриковичей одержала сокрушительную ... ненависти"; "Россия есть государство русского народа!" Мы говорим вам:... Ротшильдов изничтожают белую расу с расовым ростовщическим ...из оккультных, эзотерических и метафизических учений, практик и ...
А.И. Фурсов «Психоисторическая война». Часть I
...): информационный, концептуальный и метафизический (смысловой). Информационная война в...противоречия между капиталом и государством, наднациональным экономическим и...и решать задачи подобного рода, т.е. обладающей... ее от остальных рас и народов, и в этом...
Почему запрещают Славяно-Арийские Веды
... пороки, не щадит современные автору государство и церковь. Уи́льям О... помимо этого не обладают никакой метафизической сущностью. Считается одним из отцов... вместо того, что бы каждый род, народ, раса могли жить достойно, совершенствоваться и...
ОБРЕЗАННАЯ ОТ РАЗУМА ВОЛЯ НАРОДА – 3 часть
...метафизическом уровне – с «воротами его сознания», и горе тому народу...правильно говорить о народе в женском роде –как о ...из греко-римских рабовладельческих государств. Таким образом, при ... «жертвоприношения» белой славянской расы по миллиону человек в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>