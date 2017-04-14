Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект-2

Прошедший эфир является дополнением к предшествующей передаче «Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект- часть 1», состоявшейся 22 марта.

Нынешний эфир позволяет понять скрытое значение слов и как взаимодействуют понятия РАСА, РОД, НАРОД и ГОСУДАРСТВО. Так же мы рассмотрели принципы работы государства, как машины.

30 марта 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Раса, род, народ, государство. Метафизический аспект- часть 2″. Автор– писатель Вадим Мосин