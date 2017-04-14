Ракетный блеф американцев и крах китайской геополитики. Жёсткая логика новой англосаксонской партии

Мы являемся свидетелями великолепного и удачного блефа англосаксаксов в рамках их новой геополитической линии.

Азиатское направление — Китай, как вторая цель атаки.

Удар был нанесён ДЕМОНСТРАТИВНО во время официального дипломатического визита Си Цзиньпиня в США. Безусловно это было грубым нарушением протокола, причём если Россию предупредили об ударе заблаговременно, то китайцев известили о произошедшем ПОСТФАКТУМ в качестве "подарка от шеф-повара" к шоколадному тортику… Основными темами переговоров в ходе визита были торговый дефицит США в торговле с Китаем и ситуация с ядерным оружием на Корейском полуострове.

Если по торговле были достигнуты некие соглашения и торговая война отложена на сто дней, то по ситуации с ядерной программой КНДР на Китай было оказано жесточайшее давление. Уверен, что ракетный удар по Сирии и отправка авианосной группировки к берегам Кореи, только видимая часть айсберга … и Си Цзиньпинь "поплыл от удара". В обмен на торговые соглашения он сдал не только Корею, но как выяснилось дистанцировался и от нас:

1. Китай потребовал немедленной отправки в порты дислокации всех корейских сухогрузов из своих портов;

2. Пригрозил прекратить закупки корейского угля, а это без малого треть всех валютных доходов КНДР;

3. Заявил о рассмотрении вопроса о прекращении пограничного сотрудничества и высылке граждан КНДР на Родину, а это также немалые поступления в корейский бюджет;

4. Развернул на границе с КНДР 130 000 группировку своих войск;

5. В ходе голосования в Совете Безопасности ООН воздержался, не поддержав нашу позиции по Сирии. "Решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, предложенной Вашингтоном, Лондоном и Парижем, является "огромной победой" президента США Дональда Трампа" — официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Для понимания происходящего, надо разъяснить специфику китайского мировоззрения, тогда станет понятнее, почему Путин жестко защитил нашего союзника, сумев укрепить свои позиции, а Китай сдал.

Китай традиционно ощущает себя "Срединной империей", фактически осознавая себя, как единственное полноценное государство в море варваров. Это не удивительно, тк он столетиями, вплоть до конца 18, начала 19 веков фактически находился в этой ситуации. Страну, в представлении китайцев, окружали варвары разной степени цивилизованности, т.е. вовлеченности в китайскую цивилизацию. Они все находились в разной степени зависимости от китайского императора. Опиумные войны и последующие гражданские войны, плавно перетёкшие в агрессию Японии, обрушили это государство.

Однако менталитет, формирующийся тысячелетиями, не изменяется за сто лет. Кстати именно в силу этого китайцы, в отличие от японцев, так и не научились играть на межимпериалистических противоречиях, сохраняя суверенитет. У них нет опыта полноценных дипломатических отношений, т.к. они предполагают общение с потенциально равным противником/союзником. У них не может быть союзников в нашем понимании слова, т.к. они не умеют учитывать долгосрочные интересы других государств и последствия своих действий в связи с этим…

Для Китая время играет на его стороне, он "ждёт у реки, когда проплывут трупы врагов". Для них главное: оттянуть время прямого противостояния с США, выиграть ещё пару десятилетий мирного развития. Более высокая эффективность социалистического уклада экономики, обеспечивает более высокие темпы роста экономики и гарантирует в среднесрочной перспективе безусловное экономическое, а значить и военное превосходство КНР над США. Именно это обеспечивала китайская дипломатия это ОСНОВА их геополитики.

На этой их слабости англосаксы великолепно сыграли! Результат для Китая катастрофичен.

1. Никто из вменяемых политиков и не сомневается в том, что КНДР не собирается нападать на Японию и США. Все понимают, что находящаяся под постоянным американским давлением Северная Корея, вынужденно развивает ядерную программу, как гарантию обеспечения своего суверенитета. Корея воспринимается китайцами, как часть их мира, тк эта страна столетиями находилась от них в вассальной зависимости. Более того, само нынешнее существование КНДР, как независимого государства было обеспечено, в том числе участием миллиона китайских "добровольцев" в ходе войны 1950-53 гг..

Массами народа это воспринимается, как беспримерный подвиг народно-освободительной армии Китая (НОАК) и корейских коммунистов. Более близкого народа и государства у Китая нет! Однако в обмен на экономические преференции и оттягивание прямого противостояния они пошли на сговор с США. Помимо негативного внешнеполитического эффекта это неизбежно вызовет и недовольство в китайском обществе, что ослабит позиции Си Цзиньпиня.

2. Россия это естественный союзник КНР в грядущем противостоянии с США. Снабжение ресурсами быстрорастущей экономики Китая возможно или через растянутые морские коммуникации, находящиеся под постоянной угрозой американского флота или с территории континентальной России. Дистанцирование Китая от нас, неизбежно вызовет охлаждение в отношениях, что поставит под вопрос среднесрочные планы развития страны.

Однако международный аспект произошедшего для Китая просто катастрофичен. Очень многими странами Китай воспринимался, как один из центров силы на который можно опереться в противостоянии с гегемонизмом США. Пакистан, Филлипины и многие другие, выстраивали свою политику исходя из этого "непреложного" факта. Теперь международный авторитет Китая резко упадёт.

Если ранее КНР противостояла США в группе стран, стремящихся гарантировать свой суверенитет, то теперь на неопределённую перспективу он остался в "гордом" одиночестве…

Целью нынешнего Корейского кризиса, является не ядерное разоружение КНДР, а геополитическое поражение Китая, в результате потери потенциальных союзников!

Всё остальное БЛЕФ!!!!!

Источник: nnm.me