Про детей, гаджеты и тех, кто их покупает – 10 основных тезисов

10 основных тезисов на данную тему. Пишу не столько как психолог, сколько как мама единственного первоклассника в школе, не имеющего мобильного телефона, и мама подростка, не имеющего ни одного гаджета, кроме мобильного телефона – так что на собственном опыте.

1) Зависимость от гаджетов – это реальная помеха живым отношениям в семьях. И касается она и детей, и родителей. Начинать, как и всегда, нужно с себя. Здесь как с курением: толку от грозно запрещающего курить курильщика-родителя мало.

2) Зависимость от гаджетов – это реальная, но не единственная помеха живым отношениям. Большая помеха, чем гаджеты, – сравнение ребенка с кем-то, постоянная критика, унижения, обвинения, наши собственные страхи, тревоги и обиды, которые мы вешаем на ребенка (“На таких не женятся”, “Ты должен был отличником, иначе будешь работать дворником”, “А я в твоем возрасте” и пр. и пр.). Если альтернативой виртуальному общению вы предлагаете ребенку “живую” авторитарность, поучение и бесконечные требования, каким ему быть – ничего хорошего не выйдет: он обязательно улизнет в свою компьютерную нору. А если ребенку с вами хорошо, то никуда он улизнуть (до подросткового возраста) не хочет.

3) Большинство родителей дают своим детям двойные послания: с одной стороны покупают гаджеты, с другой – с ними воюют. Определитесь. Вы переживаете, что ваш ребенок сидит в компьютере множество часов подряд? Кто купил этот компьютер? Кто купил новый смартфон? Зачем?

4) Любопытство – базисное качество, важно его не убить. Дети изначально живые, любознательные, стремящиеся к общению существа (вспомните, как малышами они требовали вашего внимания), как получилось так, что вдруг он предпочел сидеть в гаджете? Кто его этому научил? Если ребенку скучно, то нет задачи всегда развлекать его (тем же гаджетом) – не убивайте креативность, он поскучает-поскучает, да найдет, чем себя развлечь. Главное, чтобы в большинстве случаев вы были отзывчивы и проводили с ним время. Вообще-то человеку важно научиться занимать себя самому. Кстати, а как вы себя занимаете?

5) Развивающих функций у компьютеров/смартфонов для детей нет. Никакие преимущества гаджетов для детей не перекрывает “выхлопов” от них. Моторика, внимание, мышление, речь – все это прекрасно развивается без “чудо-развивающих” компьютерных игр. Более того, гаджеты снижают познавательные способности (не миф, а результаты исследований), а развитию эмоционального интеллекта (который из виду чаще всего упускается вовсе) и физической активности виртуальность совершенно противопоказана. Давайте не будем строить иллюзий. И время, проводимое ребенком за компьютером, нужно ограничивать. Как? Вы же как-то не даете ему есть килограммы конфет, пить литры колы. Договоритесь о допустимом времени заранее и держите границы. По опыту, если требования и свои решения не менять, то дети спокойно их принимают. Например, моим детям всегда разрешался один мультфильм в день (хоть в кино, хоть дома, хоть в гостях). Они даже не подвергают сомнению: “Один так один. Так положено, как зубы чистить”.

6) Чаще всего за подсовыванием ребенку планшета стоит не желание его развить, но а) желание родителя его чем-то занять/отвлечь (чтоб отстал и не мешал); б) желание компенсировать собственную неуверенность в себе модной игрушкой, которая доступна даже ребенку (ого-го, мы богаты); в) автоматизм “все покупают и я покупаю” (сначала купил, потом осознал).

7) Идея, что если ребенок в 5 (7, 10, 12) лет не научится обращаться с компьютерами, то в современном мире он пропадет (читай: вырастет дЭбилом), абсурдна. Обучаемость простым действиям на компьютере (даже для предпенсионного возраста родителя) равна нескольким часам, более сложным – несколько дней. Умение строить отношения, договариваться, любить требует намного большего времени – лучше заранее позаботиться именно об этом.

8) Если вы хотите, чтобы ребенок оставил компьютер – подумайте заранее об альтернативных и достойных вариантах. Общение с собой, например (вам смешно?), конечно, при этом вам нужно быть “конкурентноспособным”, быть интереснее, чем компьютер. Вы интереснее, чем компьютер? Необходимо интересоваться ребенком (а не тем, почему он получил два, почему не убрал комнату, почему вас никогда не слушает), стремиться понять, что он чувствует, чем живет, быть с ним, играть, дурачиться, фантазировать, а не поучать, требовать, удовлетворять собственные потребности, а не его. Говорить о том, что интересно именно ему, что его волнует.

9) Если вы хотите, чтобы ребенок оставил компьютер – будьте готовы уделять ему время. А если “все уже произошло и запущено”, то вам понадобится еще вагон и маленькая тележка терпения, собственной жизненности, оптимизма и любви к нему. Вы же помните – больше всего дети нуждаются в нашей любви тогда, когда меньше всего ее заслуживают.

10) Дети не учатся у того, кого они не любят (кого любить мешают обида/злость/боль). Если вы хотите, чтобы ребенок услышал вас, то позаботьтесь сначала о любви к нему как о константе (том, что неизменно. Вас может огорчать его поведение, но любовь от этого не пропадает, и ребенок должен об этом знать). Безусловной проявленной (а не абстрактной) любви и доброжелательности в словах поощрения, теплом взгляде, улыбке, вопреки чему бы то ни было, даже гаджетам.

Евгения Карлин

Источник: Правильные отношения

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Источник: feedproxy.google.com