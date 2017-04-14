Причины массовых протестов. Владислав Жуковский [2017, Паразитическая Система]

Беседа Владислава Жуковского и Максима Калашникова о временах, когда экономика полностью уходит в виртуал, когда государству впору раздавать народу «дурь» и о том, что будет после «выборов» 2018 года. Телевизор проиграл холодильнику: причины массовых протестов. Источник: http://roytv.ru

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В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский

Экономист Владислав Жуковский: Сегодня в России из 140 млн человек около 65-70 млн живут в нищете. Это, примерно 45-50%. При сохранении текущих темпов обнищания, в 2016 году за чертой бедности окажется 85% россиян!

В сравнении с СССР, население сейчас в два раза меньше, чем было в СССР, но, при этом, нищих – в два раза больше.

В России идет беспрецедентное уничтожение среднего класса, появляются признаки феодального и рабовладельческого строя.

90% российских производителей считают политику государства удушением малого и среднего бизнеса.

Россия стоит на пороге коллапса.

Источник: http://roytv.ru