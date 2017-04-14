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Открытым текстом 13.04.2017

17:08. 14 апреля 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:


Впервые за долгое время слово «война» повторяют все чаще и уже без малейшей иронии! Причем говорят, к сожалению, не о борьбе с террором и даже не о каком-нибудь локальном конфликте. Всю прошедшую неделю обсуждали возможное столкновение двух великих держав — Соединенных Государств Америки с Российской Федерацией. Но обошлось.

Попытка нас поссорить сорвалась. Кому выгодно противостояние Вашингтона и Москвы, как через семью глобалисты влияют на решения Трампа и что нам со всем этим делать — расскажу открытым текстом.
В ночь на 7 апреля два эскадренных миноносца СГА выпустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат, принадлежащей законной сирийской власти. Разрушены 6 самолетов, находившихся на ремонте, один из складов, столовая, радиолокационная станция. Взлетная полоса и рулежные дорожки вовсе не пострадали. Официальный повод для американского удара — применение химического оружия при ударе сирийской авиации 4 апреля по складу боеприпасов в городе Хан-Шейхун оккупированной террористами провинции Идлиб.

Что приказ бомбить Сирию выполнен, Трамп узнал во время совместного обеда с лидером Китая. Как раз, когда подавали десерт. Доклад об окончательном повороте мировой политики в острую фазу, об очередном приступе холодной войны с нами пришелся вишенкой на громадном американском геополитическом торте, чьи слои последовательно городили, начиная с развала Союза. Югославию, Ирак, Судан, Мали бомбили без разрешения ООН. Потому что хотели. И вот теперь — Сирия.
Как сообщили позже, решение о нападении на независимое государство Трамп принял, помимо прочего, по совету дочери Иванки. Ее, мол, очень впечатлили фотографии детей, отравленных газом.

Открытым текстом напоминаю: еще в 2013 году Сирия по просьбе Российской Федерации присоединилась к договору о запрещении химического оружия. Организация, наблюдающая за соблюдением договора, даже получила по этому поводу Нобелевскую премию мира. С территории, контролируемой народом и законной властью Сирии, давно вывезены все боевые отравляющие вещества. Зато антисирийские террористы многократно уличены в применении ядовитых боеприпасов — и самодельных, и несомненно закупленных за рубежом. А уж источник, разместивший в Интернете сведения о химическом ударе, заслуживает полного недоверия.

Организация «Шведские врачи за права человека» нашла в видеозаписях нескольких химических атак в Сирии множество признаков подделки и даже сознательного убийства детей ради создания эффектной картинки. Так называемая спасательная группа «Белые каски», опубликовавшая эти записи, уже не раз уличена в инсценировках. Например, одни и те же люди по нескольку раз играли там роли жертв.
Специалисты давно открытым текстом сказали: «Белые каски» — пропагандистское отделение террористов из «Джабхат ан-Нусры». Их цель понятна. Но когда я думаю, что глава самой влиятельной и — на секундочку — ядерной державы может дать приказ о начале войны, не имея ни весомых доказательств, ни результатов хотя бы самого простого расследования — кстати, до сих пор не начатого — становится страшно. А роль дочери Трампа Иванки в этом деле не так уж невинна и безобидна. Открытым текстом объясняю: ее муж Джаред Чарлзович Кушнер из семьи финансовых глобалистов, тех самых, с кем Трамп всего два месяца назад собирался бороться. Говорят, именно Кушнер посодействовал появлению ястребов в команде Трампа и объяснил президенту, что удар по Сирии спасет его от импичмента.

Перед ударом по сирийской авиабазе рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня: его поддерживали менее 4/10 граждан СГА. Такой малой поддержки через два с небольшим месяца после вступления в должность не имел ни один из президентов. Зато после удара поддержка превысила половину населения страны.

Открытым текстом возмущаюсь: если народ так радуется, когда его страна ведет себя не по закону и даже не по понятиям, это страшно.
Трамп оказался в ловушке. С одной стороны, ссориться с единственной державой, способной уничтожить вооруженные силы СГА, он не хочет. И понимает, что из Сирии наш контингент не уйдет. А на любое давление или ультиматумы Москва отвечает жестко. Именно поэтому нас — а значит и сирийцев — за два часа предупредили о намеченном ударе. Но теперь сдавать назад Трампу тоже нельзя. И всего за одну неделю на карте появилась еще одна горячая точка.
К берегам Корейской народно-демократической республики направлена ударная группа с авианосцем «Карл Винсент». СГА пообещали ударить по КНДР при попытке запуска ею ракет в честь дня рождения создателя республики Ким Ир Сена. Япония, не раз объявлявшая такие запуски угрозой для себя, на сей раз попросила СГА воздержаться от силовых мер.

Открытым текстом напоминаю: «держите меня семеро» кричит тот, кто хочет казаться опасным, но не рискует угодить в реальную драку. Не думаю, что Трамп продолжит накачивать агрессию: он уже добился нужного ему впечатления внутри страны. Хотя и с перегибом.

Президент Трамп назвал президента Асада животным, нападающим на свой народ. Официальный представитель Белого дома Спайсер заявил, что Асад хуже Гитлера, поскольку тот не применял химического оружия. Спайсера тут же уличили в невежестве, и ему пришлось извиняться.

Открытым текстом сообщаю: в Интернете тот, кто сравнит кого-то с Гитлером, считается проигравшим спор.
Американцы, увидев последовательно, что Путина не пугают ни угрозы санкций, ни пресловутые ультиматумы, что после предложения «сдать Асада» он просто принимает доклад министра обороны о готовности наших ядерных сил, послали в Москву своего министра иностранных дел Тиллерсона. Поговорить.
12 апреля в Москве прошли пятичасовые переговоры Лаврова с Тиллерсоном. Затем оба министра два часа беседовали с президентом РФ. На пресс-конференции министры указали на сохранившиеся разногласия по Сирии, но согласились, что перемены там должны проходить на основе переговоров всех политических сил, включая действующую власть.

То, что наш президент пригласил к себе формально ответственного за внешнюю политику СГА, — настоящая сенсация! Открытым текстом предполагаю: Лавров вел с Тиллерсоном не просто переговоры, а собеседование. Если бы министры ни в чем не согласились, Владимиру Владимировичу не о чем было бы говорить с Америкой. Понятно, серьезные результаты нам станут известны еще не скоро. Пока обе стороны держат лицо. Америка обвиняет Асада, но мы добились согласия на расследование химической атаки, а подготовленную заранее обвинительную резолюцию мы заблокировали в Совете безопасности ООН. Но прорыв в отношениях явно произошел. Вопреки желаниям глобалистов мы начали прямые переговоры и, судя по всему, успешные. А те, кто мечтательно закатывал глаза и предвкушал, как Америка, попавшаяся на наживку химической атаки, наконец раздавит Россию, все эти требовавшие немедленных санкций против Москвы и продолжения ударов по Дамаску Джонсоны и МакКейны теперь закатывают губу. Рано радовались, ребята!
Источник — http://ren.tv/blog/183758

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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