Настоящее обучение. Тибет, Беловодье
В диалогах всегда интереснее разворачивается мысль, ведь уже идет сотрудничество. Вот один из них, живой.
Надежда:
Дмитрий, рада быть знакомой. Многие из твоих мыслей мне созвучны тоже.
Дарья приглашала меня в школу прогрессоров. Интересный проект. Для меня, особенно как для коуча. Сейчас запускаю два своих проекта. А чем ты занимаешься еще, когда свободен от походов и прогрессорства?
Дмитрий Раевский:
Рад созвучному человеку)
Готовлюсь к походу в Тибет, в Беловодье.
Два раза уже там был, в этом году всё будет еще серьезнее.
Надежда:
Да, я прочитала пост в ЖЖ. Не думала, что там случается столько удивительных вещей.
Дмитрий Раевский:
Дальше больше и еще удивительнее. У них есть планы сделать свои филиалы в мире.
Раньше эти филиалы существовали, а затем были закрыты в начале 20 века.
Сейчас время снова их открывать.
То есть врата Беловодья были закрыты от мира, а теперь открываются.
Надежда:
Про филиалы не совсем поняла. Это физические филиалы или не совсем?
Дмитрий Раевский:
Физические, да.
Надежда:
А все же, этот Учитель - как он проявлялся? Только голосом?
Они для всех так открываются?
Дмитрий Раевский:
Учитель - по всякому. В том числе и видим, и голосом, и яркой мыслью, пронзающей мозг, и вмешательством в обстоятельства.
Надежда:
А почему именно там? Во время медитации такого не бывает?
Дмитрий Раевский:
Медитация, мысленное общение, обучение во снах, знаки и т.д. - это не всё.
Есть такое понятие как "атака пуруши". Еще называют "из уст в уста". Еще "брахмавидья", "атмавидья".
Это то, что происходит в виде перетекания, только при личном присутствии.
Без этого вместо развития лишь тень.
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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315038.html