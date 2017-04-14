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Настоящее обучение. Тибет, Беловодье

15:08. 14 апреля 2017 Просмотров - 259 Нет комментариев Опубликовал:



В диалогах всегда интереснее разворачивается мысль, ведь уже идет сотрудничество. Вот один из них, живой.


Надежда:

Дмитрий, рада быть знакомой. Многие из твоих мыслей мне созвучны тоже.

Дарья приглашала меня в школу прогрессоров. Интересный проект. Для меня, особенно как для коуча. Сейчас запускаю два своих проекта. А чем ты занимаешься еще, когда свободен от походов и прогрессорства?

Дмитрий Раевский:

Рад созвучному человеку) 

Готовлюсь к походу в Тибет, в Беловодье.

Два раза уже там был, в этом году всё будет еще серьезнее.


Надежда:

Да, я прочитала пост в ЖЖ. Не думала, что там случается столько удивительных вещей.

Дмитрий Раевский:

Дальше больше и еще удивительнее. У них есть планы сделать свои филиалы в мире.

Раньше эти филиалы существовали, а затем были закрыты в начале 20 века.
Сейчас время снова их открывать.
То есть врата Беловодья были закрыты от мира, а теперь открываются.


Надежда:

Про филиалы не совсем поняла. Это физические филиалы или не совсем?


Дмитрий Раевский:

Физические, да.


Надежда:

А все же, этот Учитель - как он проявлялся? Только голосом?

Они для всех так открываются?


Дмитрий Раевский:

Учитель - по всякому. В том числе и видим, и голосом, и яркой мыслью, пронзающей мозг, и вмешательством в обстоятельства.


Надежда:
А почему именно там? Во время медитации такого не бывает?


Дмитрий Раевский:

Медитация, мысленное общение, обучение во снах, знаки и т.д. - это не всё.
Есть такое понятие как "атака пуруши". Еще называют "из уст в уста". Еще "брахмавидья", "атмавидья".

Это то, что происходит в виде перетекания, только при личном присутствии. 

Без этого вместо развития лишь тень.  

_________________________
P.S. Каждый год я езжу в Тибет и прохожу обучение. Чему я там обучаюсь, и как это меняет мою жизнь к лучшему, вы можете узнать на бесплатных 4-х недельных онлайн курсах. Подробнее тут. Записаться можно здесь.

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315038.html

Метки: беловодье, тибет, шамбала, школа раевского
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