Настоящее обучение. Тибет, Беловодье





В диалогах всегда интереснее разворачивается мысль, ведь уже идет сотрудничество. Вот один из них, живой.





Надежда:



Дмитрий, рада быть знакомой. Многие из твоих мыслей мне созвучны тоже.



Дарья приглашала меня в школу прогрессоров. Интересный проект. Для меня, особенно как для коуча. Сейчас запускаю два своих проекта. А чем ты занимаешься еще, когда свободен от походов и прогрессорства?



Дмитрий Раевский:



Рад созвучному человеку)



Готовлюсь к походу в Тибет, в Беловодье.



Два раза уже там был, в этом году всё будет еще серьезнее.





Надежда:



Да, я прочитала пост в ЖЖ. Не думала, что там случается столько удивительных вещей.



Дмитрий Раевский:



Дальше больше и еще удивительнее. У них есть планы сделать свои филиалы в мире.



Раньше эти филиалы существовали, а затем были закрыты в начале 20 века.

Сейчас время снова их открывать.

То есть врата Беловодья были закрыты от мира, а теперь открываются.





Надежда:



Про филиалы не совсем поняла. Это физические филиалы или не совсем?





Дмитрий Раевский:



Физические, да.





Надежда:



А все же, этот Учитель - как он проявлялся? Только голосом?



Они для всех так открываются?





Дмитрий Раевский:



Учитель - по всякому. В том числе и видим, и голосом, и яркой мыслью, пронзающей мозг, и вмешательством в обстоятельства.





Надежда:

А почему именно там? Во время медитации такого не бывает?





Дмитрий Раевский:



Медитация, мысленное общение, обучение во снах, знаки и т.д. - это не всё.

Есть такое понятие как "атака пуруши". Еще называют "из уст в уста". Еще "брахмавидья", "атмавидья".



Это то, что происходит в виде перетекания, только при личном присутствии.



Без этого вместо развития лишь тень.



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P.S. Каждый год я езжу в Тибет и прохожу обучение. Чему я там обучаюсь, и как это меняет мою жизнь к лучшему, вы можете узнать на бесплатных 4-х недельных онлайн курсах. Подробнее тут. Записаться можно здесь.

Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315038.html