Лев прыгнул, но рядом оказался медведь

Хищник, он и есть хищник. Разве можно приручить льва? Можно, если только посадить его в клетку и лишить свободы. Тогда его можно будет даже заставить, например, ходить кругами по арене цирка. Лев превосходит в своей силе, практически, весь остальной мир, кроме одного, равного ему по силе, животного. Он просто обычный, как мы его называем, «царь зверей» и не более того. Всё же, животный мир существует довольно гармонично, где каждому животному отведено своё место и своя пищевая цепочка.

Почему мы заговорили о льве? Дело в том, что этот «царь зверей» даже не помышляет о создании какой-то там наднациональной элиты на планете. Откуда же у людей вдруг появилась эта наднациональная элита, которой в животном мире явно не просматривается? Довольно трудно представить себе такую наднациональную элиту в животном мире, которая бы мечтала о покорении всей планеты. Значит, она ему не принадлежит или это есть ни что иное, как новое веяние нашей ментальной эволюции?

Вряд ли. Скорее всего, наша цивилизация всё ещё находится на животном уровне развития: это высшее разумное животное образование, которое к истинному Человеку пока никакого отношения не имеет. Мы ещё до истинного Человека не доросли и до сих пор являемся переходным видом между животными и Человеком. Вся наша цивилизация ещё находится на животном уровне развития и на человеческий уровень она ещё не перешла.

Получается, что наднациональная элита, всё же, принадлежит животному миру и поэтому можно уверенно утверждать, что всем миром пытаются править высшие «животные» в человеческом обличии. Доказать это очень легко: мы до сих пор используем животное тело, которое не может, в полной мере, обладать человеческим разумом: какое тело – такой и разум; процесс размножения – так же животный; пищевой – ничем от животного не отличается, кроме как приготовления пищи и т.д. Мы пока в своём животном теле имеем только зачатки ума и не более того. Благодаря ему мы стали переходным видом разумного человека-животного и пока от животного далеко не ушли. Все наши технологии сегодня принадлежат высшему животному разуму, который у нас сильно развит. Но даже наш высший животный разум ещё до конца не созрел, раз мир находится в таком ужасном негармоническом состоянии, которого на низших животных уровнях нет. Там всё гармонично, что говорит об окончании их эволюции и достижения ими своего уровня совершенства.

Это вступление было необходимо сделать для того, чтобы понять, что происходит с нашей «животной» цивилизацией сегодня и какие законы в ней работают? Если нам ясен уровень развития её разума, то понятно и то, что он всё ещё подчиняется животным законам существования, хотя уже и высшим, с начальным уровнем ума. Исходя из этого, давайте проведём анализ современной ситуации в мире с этой позиции животного уровня. Мы опишем её символически, через образы животных. Уж очень не хочется снова в статье называть имена и фамилии лидеров цивилизации, которые постоянно многократно повторяются в СМИ и уже начинают вызывают неприязнь. Мы обойдёмся без них и скроем их за образами животных.

Итак, сегодня лев оказался во главе стаи голодных воинствующих шакалов, не обладающих достаточным умом, а только животным хищническим разумом. Ему пришлось искать для них добычу. Как он этому не противился, но ему пришлось это сделать, а иначе они съедят его сами. Но даже сам лев оказался слишком импульсивным и сильно поддающемуся влиянию близких к нему хищников. Он поискал и, по его мнению, нашёл самую лёгкую добычу, которую более нигде так быстро получить не может. Здесь же он сможет показать во всей красе свою силу. Вот он и нанёс удар по некоторой, не принадлежащей ему, чужой территории, направив туда своих шакалов. Они ударили, но …

Лев промахнулся и почему-то не принял во внимание того медведя, который уже обосновался на ней. Тот помогал на ней своему «раненному партнёру» и отгонял от него, как раз, эти стаи шакалов. Лев сделал попытку, через своих шакалов, броситься на эту добычу. Эта попытка льва была какая-то совершенно бездумная. Явно она предназначалась только тем шакалам, которые были рядом с ним, а не медведю. Только она явно разозлила медведя, но он только печально смотрел на льва и не издавал ни звука. Ему было этого льва, как-то, даже жаль, ибо тот нарвался на него по полной программе.

Лев, видя это, никак не мог понять: за что же тот так на него рассердился, хотя должен бы был за льва порадоваться? Льву хотелось, чтобы медведь поделился с ним добычей, отдавая на съедение своего «раненного партнёра» его мировым шакалам. Он совершенно не ожидал от него в свой ответ такого полного пренебрежения и молчания. Медведь своим медвежьим взглядом в упор смотрел на льва и лишь небольшие его шевеления, указывали на то, что тот готовится к битве.

Видя опасность со стороны медведя, лев никак не мог понять, что ему делать далее? Но его шакалы уже раззадорились и хотели ещё большей крови. После первого нападения они уже почувствовали её запах. Им её хотелось всё больше и больше. Она их только зацепила, но до конца не удовлетворила. Лев теперь оказался в ещё более тяжком положении, чем был до нападения. Шакалы ещё выше подняли его на пьедестал, раздув его как воздушный шарик, и захотели ещё большей добычи и новой крови. Тогда льву пришлось отправить часть шакалов через море на другую территорию, где медведя уже не было. Он знал, что эту территорию тот защищать не будет. Она должна была стать более лёгкой добычей, только её придётся будет зачистить полностью и сделать пустыней, а то можно будет получить сдачи.

Медведю эта ситуация с нападением льва была до боли знакома. Это мировое шакальё уже неоднократно нападало на него, но он каждый раз отбивался от них, очень далеко отбрасывая их от себя. Но шакалы – есть шакалы, а тем более во главе со львом. Им всегда мало того, что они уже имеют: им была нужна вся планета и без медведя. Они пытались его уничтожить ранее, но у них ничего не получилось. Сегодня снова они пытаются захватить всю её территорию и снова на их пути оказывается этот самый медведь. Это случилось и в этот раз.

Вы даже не представляете себе, как мировые шакалы ненавидят этого медведя! Только он один стоит на их пути к мировому животному господству, и они веками никак не могут его одолеть. Вроде бы, вот всё, медведь повержен, а нет, он снова возрождается «из пепла, как птица Феникс». Кого только лев не натравливал на этого медведя, пытаясь его уничтожить. В прошлом веке ему казалось, что медведь уже стал слабым и немощным, что он его уничтожил при помощи его же ближайших партнёров-шакалов, но то, что он увидел сегодня, его сильно поразило: сила медведя сильно возросла и его собственные шакалы его одолеть уже не могут. Да, и внешние, мировые ему в этом уже не помогут. Они все были сильно раздуты, как мыльные пузыри и могли быстро сдуться.

Но что-то льву нужно было делать. И вот снова шакалы ходят по кругу вокруг медведя, чтобы к нему подойти ближе и уничтожить. Сегодня они опять, по своей наглости, стали сужать этот круг, зажимая медведя со всех сторон. Круг уже значительно сузился и лев понял, что настало время последней битвы, ибо шакалы его съедят самого, если он им не даст новой добычи и наконец-то не уничтожит этого медведя. Ему ничего не остаётся, как в эту битву влезть самому, ибо ранее он наблюдал за ней только со своего царского постамента, находящегося за морем, и пользовался только её плодами.

Льву очень не хотелось слезать с него. Вот он, чтобы сузить круг, снова заставил прыгнуть на медведя своих шакалов, метавших в его сторону «топоры». Только они промахнулись и показали своё бессилье перед ним. Более половины «топоров» не долетело, а остальные просто промазали. Только, этот промах привёл шакалов в бешенство, ибо реакция медведя для них была совершенно непонятной. Они и рычали на него и делали вид что нападают, но тот никак на это не реагировал. Сегодня уже все шакалы мира, чтобы снова расправиться с медведем, уже объединились вокруг льва, а тому всё нипочём. Даже внутренние шакалы медведя были на его стороне, но лев всё никак не мог решится на последнюю схватку.

Да и как льву на неё решиться! Ему тогда придётся оставить пьедестал и самому драться с медведем. А чем закончиться эта битва для него и для планеты? Если он победит медведя, то тогда его ослабленного всё равно съедят его же шакалы; если медведь победит, то всё будет зависеть от того, насколько он ослабнет после битвы: ему далее придётся драться с мировыми шакалами, и он может их победить уже по одному, ибо объединять их тогда уже будет некому и тогда мир будет принадлежать медведю; если медведь ослабнет настолько, что и его шакалы уничтожат, то что тогда станет с миром, ибо шакалы потом уничтожат и себя, и его. Тогда это будет действительно конец цивилизации и виновником в этом будет лев. Получается, что эта битва льву совершенно ничего не даёт. И для мира она в двух случаях может стать последней. Здесь может никто не выиграть.

Только, в отличие от льва, медведю было не в первый раз «шататься» по планете: то по Варшаве, то по Берлину, то по Парижу, то по Константинополю, не говоря о других её уголках. Только до пьедестала льва он пока так и не добрался. Видимо настала очередь и его. Ему уже, наверное, пришла пора побывать и в Лондоне, а уже потом, и в Вашингтоне, или наоборот.

Только зачем они ему нужны?

Медведь, конечно, ничего и никого не боится. Он стал достаточно силён и успел набраться силы. Он уже стал потихоньку давать «затрещины» своим внутренним шакалам, чтобы они ему не мешали её набираться. Он не заметил и прозевал то, как они пробрались в его окружение. С ними нужно было что-то делать и срочно заменить на … Медведь оглянулся вокруг себя и более, кроме них, никого не увидел. Они всех других «умных зверей» от него отогнали и близко к нему не подпускали. Ему ничего не оставалось делать, как заставить этих шакалов работать на себя.

Медведь должен был готовиться к последней битве. Пока его главной силой было полное молчание и совершенное равновесие, ведь это единственное животное, которое не имеет мимики и тем самым не выдаёт своего внутреннего состояния. Нельзя понять, когда он нападёт, но если это случится, то медведь в один миг разорвёт своего врага на части и тогда всё быстро закончится. Сегодня медведь уже понимает, что не просто настала пора сбросить льва с пьедестала, уж очень сильно стали доставать его шакалы, а это необходимо сделать для светлого будущего планеты. Захочет лев этого или нет, это его совершенно не интересовало и не волновало.

Спасти льва может только его полное объединение с медведем. Только тогда они, вдвоём, смогут одолеть эту, сильно расплодившуюся, мировую стаю шакалов и уничтожить их, чтобы они не претендовали более на своё главенство на планете. Льву, в любом случае, придётся сойти с пьедестала или самому, или его оттуда сбросит медведь и тогда уже он единолично будет править планетой, уничтожая на ней оставшихся шакалов или обращая их.

Всё идёт в нашем «зверином» мире именно к этому.

Скоро лев обязательно слетит с пьедестала. Для этого медведю своей силой придётся льва постоянно «стегать плёткой». Только боль может согнать его оттуда. Для медведя нет другого пути в этой битве со львом и не будет. Шакалам верить никак нельзя: они обязательно обманут и добычу захватят себе. В этом мы уже убедились, пройдя через многие века, и сколько ещё медведю нужно «подзатыльников», чтобы это понять?

В животном мире, даже в его высшей фазе эволюции, пока действует только непреложный закон силы и нет здесь, «в зверином мире», другого закона. Со зверьём нужно действовать только при помощи силы и задействовать при этом ум.