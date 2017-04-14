Комплексы «Калибр» и Tomahawk. Заочное противостояние

В октябре 2015 года корабли российского военно-морского флота впервые использовали в реальной боевой операции крылатые ракеты «Калибр». Этот удар по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии вызвал настоящий фурор, а также показал, что и у России теперь есть ракетные комплексы с высочайшими характеристиками.

Несколько дней назад о своем ракетном потенциале напомнили Соединенные Штаты, атаковавшие сирийскую авиабазу Шайрат с использованием крылатых ракет Tomahawk. Вполне естественно, что специалисты и любители военного дела вновь пытаются сравнить российское и американское оружие, а также сделать определенные выводы.

Последние факты боевого применения крылатых ракет российского и американского производства наглядно показывают, что у оружия двух стран есть определенные общие черты. Обе ракеты способны поражать надводные и наземные цели на большом расстоянии и доставлять к указанному объекту боевые части сравнительно большой мощности. Также есть основания полагать, что оба ракетных комплекса имеют определенный потенциал в деле прорыва противовоздушной обороны противника. В целом, системы Tomahawk и «Калибр» относятся к одному и тому же классу ракетного вооружения, что позволяет прямо сравнивать их.

Следует отметить, что на результатах сравнения определенным образом может сказаться разница в возрасте рассматриваемых образцов. Ракеты семейства «Томагавк» были приняты на вооружение США еще в начале восьмидесятых годов, тогда как эксплуатация российских «Калибров» началась лишь несколько лет назад. Тем не менее, не следует забывать, что за прошедшие десятилетия американское оружие неоднократно модернизировалось с получением новых возможностей и повышением основных характеристик. Кроме того, изделия Tomahawk и «Калибр» в настоящее время являются основным оружием своего класса в вооруженных силах двух стран. Поэтому сравнение двух ракет вряд ли столкнется с проблемой их принадлежности к разным поколениям.

Обе рассматриваемые ракеты имеют массу общих черт. Так, они предназначаются для использования надводными кораблями и подводными лодками. Целью такого оружия является доставка боевых частей к объектам противника, расположенным на тактической стратегической глубине. Эти возможности могут быть использованы как для уничтожения тех или иных важных объектов, так и для подавления существующей противовоздушной обороны перед вступлением в бой ударной авиации.

Ракеты Tomahawk

В рамках семейства «Томагавк» американской военной промышленностью было создано несколько ракет различного назначения с отличающимися характеристиками. К настоящему времени в арсеналах военно-морских сил США остаются ракеты нескольких типов. Для атаки наземных целей предлагаются изделия модификаций BGM-109C/UGM-109C и BGM-109D/UGM-109D, как базовых версий, так и прошедшие модернизацию. Такие ракеты могут применяться как надводными кораблями, так и подводными лодками.

Изделие Tomahawk представляет собой крылатую ракету длиной 6,25 м со складным крылом размахом 2,6 м. Стартовый вес, в зависимости от модификации, достигает 1,5 т. Ракета комплектуется маршевым турбореактивным двигателем. Также используется твердотопливный стартовый двигатель, необходимый для прохождения стартового участка траектории. В зависимости от модификации, ракета оснащается инерциальной, спутниковой или радиолокационной системой самонаведения. Ракета несет фугасную или кассетную боевую часть массой 120 кг. Ранее на вооружении состояли «морские» ракеты со специальным боезарядом, но, по имеющимся данным, несколько лет назад от такого оснащения отказались.

Корабельная модификация «Томагавка» может использоваться с пусковыми установками нескольких типов. Ракета хранится и запускается при помощи установки Mk 143 с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами или при использовании универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41, каждая ячейка которой принимает по одной ракете. Подводные лодки могут применять такое вооружение, используя стандартные 533-мм торпедные аппараты или отдельные вертикальные пусковые установки типа Mk 45.

Методики стрельбы ракетами разных модификаций различными носителями немного отличаются, но общие принципы схожи. После программирования систем наведения производится выброс ракеты из пусковой установки, затем стартовый двигатель осуществляет первоначальный разгон изделия и выводит его на требуемую траекторию. Затем ракета сбрасывает все лишние элементы и включает маршевый двигатель.

По имеющимся данным, последние морские модификации ракеты Tomahawk имеют дальность полета до 1700 км. Ракеты некоторых предыдущих версий могли доставлять боевую часть на дальность до 2500 км. Скорость полета достигает 890-900 км/ч. Важной особенностью последних модификаций оружия является возможность барражирования в заданном районе и наведения на другую цель после старта. Подобные функции в определенной мере повышают боевой потенциал и гибкость применения ракет.

Крылатые ракеты Tomahawk состоят на вооружении с восьмидесятых годов, и за прошедшие десятилетия успели стать важнейшим элементом американских арсеналов. По имеющимся данным, к настоящему времени было изготовлено и поставлено вооруженным силам более 4 тыс. подобных ракет. Около половины изделий было использовано в ходе учений или реальных боевых операций. С этой точки зрения ракеты семейства удерживают безусловный рекорд в своем классе, который вряд ли когда-либо будет побит.

Впервые «Томагавки» были использованы не на полигоне в 1991 году, во время войны в Персидском заливе. В общей сложности американские военно-морские силы использовали 288 таких ракет (276 были выпущены кораблями и 12 – подлодками). Большинство изделий долетело до своих целей, однако часть ракет была потеряна по техническим причинам либо сбита ПВО противника. В двух операциях 1993 года ВМС США вновь атаковали иракские цели, использовав почти семь десятков ракет. В 1995 году состоялся первый запуск Tomahawk по целям на территории Югославии.

Впоследствии крылатые ракеты использовались кораблями, подлодками и самолетами для уничтожения целей в Югославии, на Ближнем Востоке, в Афганистане и т.д. Последняя на данный момент ракетная атака была проведена 6 апреля. Два американских корабля отправили к сирийской авиабазе 59 ракет. Как вскоре стало известно, только 23 ракеты долетели до своих целей. Оставшиеся, по разным данным, либо упали в море, не долетев до берегов Сирии, либо были сбиты зенитными комплексами.

Из официальных сообщений последнего времени следует, что Пентагон намерен продолжать развитие и модернизацию крылатых ракет семейства Tomahawk. Это оружие, проходя обновление и получая новые возможности, будет оставаться в строю в течение длительного времени. Конкретные планы по замене подобных ракет более новыми образцами пока отсутствуют.

Ракеты «Калибр»

Работы по созданию перспективного ракетного комплекса, результатом которых стало появление семейства «Калибр», стартовали еще в середине семидесятых годов. В течение нескольких следующих лет требования к комплексу изменялись, а кроме того, на ходе разработки сказались некоторые факторы экономического и политического характера. Окончательный облик нового комплекса был сформирован только в начале девяностых годов, и вскоре макеты новых ракет показали широкой публике.

Последующие годы прошли без особых успехов, поскольку российская промышленность попросту не имела возможности полноценно развивать имеющиеся проекты. Ситуация изменилась только в двухтысячных годах, когда было завершено проектирование новых систем и появилась возможность начать испытания. К концу десятилетия была завершена разработка целого ряда ракет различного назначения и комплексов, предназначенных для их использования. В дальнейшем комплексы и ракеты новых типов были включены в состав вооружения новых кораблей и подлодок. Для надводных кораблей предназначается комплекс «Калибр-НК» с пусковой установкой 3С14, для субмарин – «Калибр-ПЛ», использующий штатные торпедные аппараты.

Для атаки наземных целей в комплексах семейства «Калибр» используются крылатые ракеты 3М-14. Такая ракета имеет длину 6,2 м и складное крыло. При сложенном крыле максимальный диаметр изделия составляет 533 мм, что позволяет использовать его вместе со стандартными торпедными аппаратами. Ракета оснащается маршевым турбореактивным двигателем и твердотопливным стартовым. По имеющимся данным, используется система самонаведения, в состав которой входят инерциальная и спутниковая навигационная аппаратура. Поражение цели производится при помощи фугасной боевой части массой до 400 кг.

До определенного времени летные характеристики ракет «Калибр» оставались неизвестными. В рекламных материалах по этому проекту указывалась максимальная дальность на уровне 300 км, однако такие числа были прямо связаны с существующими экспортными ограничениями. Реальная дальность стрельбы оставалась тайной. Осенью 2015 года российские корабли из состава Каспийской флотилии произвели запуск большого числа ракет по целям на территории Сирии. Для достижения указанных целей ракетам пришлось преодолеть около 1500 км. Вскоре появились предположения о более высокой дальности полета, вплоть до 2-2,5 тыс. км. По понятным причинам, официальные лица воздерживаются от комментариев на эту тему.

Видеозаписи, сделанные российскими беспилотниками в ходе контроля результатов применения ракетного вооружения, показали высокую точность комплекса «Калибр». В большинстве случаев ракета подрывает боевую часть либо при столкновении с намеченной целью, либо с минимальным отклонением от нее. В сочетании с большой массой боезаряда это позволяет повысить эффективность уничтожения целей.

Носителями ракет семейства «Калибр» стали почти все новейшие надводные корабли и подводные лодки российского флота. Так, фрегаты проекта 22350 оснащаются двумя пусковыми установками с восемью ячейками для ракет на каждой. Фрегаты проекта 11356, сторожевик «Дагестан» (проект 11661), корветы проекта 20385 и малые ракетные корабли проекта 21631 несут по одной установке. По некоторым данным, в ближайшем будущем такое оружие получат модернизируемые атомные крейсера проекта 1144. Комплекс «Калибр-ПЛ» используется на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 «Варшавянка» и 885 «Ясень». Сообщалось о возможности модернизации подлодок других проектов с заменой имеющегося оружия новыми «Калибрами».

Ракетный комплекс «Калибр-НК» впервые был использован 7 октября 2015 года. Четыре корабля Каспийской флотилии ВМФ РФ использовали 26 ракет и уничтожили 11 объектов террористов на территории Сирии. В декабре того же года схожую боевую задачу решила подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону», из акватории Средиземного моря поразившая наземную цель. В дальнейшем корабли и подлодки российского флота неоднократно применяли ударное ракетное вооружение уничтожали различные объекты противника. К настоящему времени было использовано не менее 40-50 крылатых ракет, поразивших несколько десятков целей. В зарубежных средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о падениях ракет во время следования по маршруту, но точные сведения на этот счет, в том числе количество отказавших изделий, отсутствуют.

Проблема сравнения

Оценка эффективности и сравнение двух образцов современного ракетного вооружения является достаточно сложной задачей. На реальных показателях боевой работы ракетных комплексов сказывается множество разнообразных факторов, что затрудняет их оценку. Тем не менее, имеющиеся сведения все же позволяют составить общую картину и сделать некоторые выводы.

В случае с ракетами семейства «Томагавк» оценку облегчает тот факт, что за предыдущие десятилетия военно-морские силы США успели принять участие в нескольких боевых операциях и израсходовать огромное количество вооружения. При этом боевые действия велись в разных регионах и против врагов с разными техническими возможностями. К примеру, в 23 сентября 2014 года к целям возле сирийской Ракки и других городов, захваченных террористами было отправлено 47 крылатых ракет. Не располагая современными системами ПВО, террористы не смогли перехватить ракеты и лишились значительного числа своих объектов. Схожим образом завершилась ракетная атака, проведенная 13 октября 2016 года. Пять ракет, направленных к РЛС йеменских хуситов, успешно добрались до своих целей.

Как известно, крылатые ракеты относятся к категории аэродинамических целей и поэтому входят в круг задач зенитных комплексов, имевшихся у некоторых противников США. Согласно разным источникам, во время Войны в Заливе из 288 запущенных ракет иракским военным удалось перехватить и уничтожить до трех десятков. Во время вторжения в Ирак в 2003 году Соединенные Штаты использовали более восьми сотен ракет Tomahawk, часть которых тоже не смогла добраться до целей из-за неподавленной ПВО. Ранее, во время боевых действий в Югославии из 200 с лишним ракет было сбито до 30-40.

Причины таких результатов применения управляемого ракетного вооружения просты и понятны. Имеющиеся летные данные и профиль полета, несмотря на малую высоту и связанные с этим сложности для ПВО, не могут гарантированно защитить ракету Tomahawk от зенитных систем противника. Как показывает иракский и югославский опыт, даже устаревшие зенитные комплексы вполне способны перехватывать ударные вооружения и затруднять нанесение ударов по ключевым объектам.

Тем не менее, на случай наличия развитой ПВО у США имеются соответствующие методики. В случае применения «Томагавков» первыми целями ракет становятся разведанные объекты противовоздушной обороны. Для повышения шансов уничтожения намеченных целей используются массированные удары, полное отражение которых попросту невозможно ввиду ограниченных возможностей зенитных комплексов. Подобная тактика приводит к большому расходу боеприпасов, но позволяет достаточно быстро вывести из строя оборону противника, открыв дорогу ударной авиации.

Более новые ракеты «Калибр» пока не могут похвастать столь долгой боевой карьерой и уникальными количественными показателями применения. На данный момент такое оружие участвовало лишь в одной операции, в ходе которой израсходовали только несколько десятков изделий. Специфика текущего конфликта в Сирии приводит к определенным последствиям, которые в той или иной мере затрудняют определение реальных возможностей комплекса.

Террористические группировки, действующие на сирийской территории, не имеют серьезной противовоздушной обороны, из-за чего российским «Калибрам» попросту нечего прорывать. Как следствие, крылатые ракеты почти беспрепятственно могут пройти к цели и уничтожить ее. Единственной серьезной проблемой в такой ситуации становятся возможные технические неполадки. Ранее сообщалось, что уже в первом залпе 7 октября 2015 года несколько ракет не смогли долететь до своих целей, однако подробные сведения о падении оружия не публиковались. По-видимому, если подобные инциденты и имели место, то лишь несколько раз. Более того, как следует из отчетов российского министерства обороны, даже потери нескольких ракет не смогли помешать выполнению поставленных задач и уничтожению намеченных целей.

Сравнивая современные российские и американские крылатые ракеты, следует учесть важные последствия их существования и применения. До недавнего времени только Соединенные Штаты и Великобритания могли отправить боевые корабли к берегам противника и нанести массированный удар ракетами Tomahawk. Большое число ракет и достаточно высокие характеристики давали высокую вероятность успешного поражения всех намеченных целей. Теперь же подобное оружие появилось и у России. Ракеты с дальностью полета до 1500 км и значительное число их носителей, способных выйти почти в любую точку Мирового океана, является серьезным сигналом для вероятного противника.

Таким образом, главный вывод из имеющейся ситуации связан не с техническими характеристиками, количеством ракет или вероятностью прорыва ПРО. Благодаря появлению и принятию на вооружение ракет семейства «Калибр» в Мировом океане появилась новая сила, способная оказывать влияние на ситуацию в тех или иных регионах. Есть все основания полагать, что по числу развернутых ракет и их носителей российский комплекс никогда не сможет догнать американский Tomahawk, но и в такой ситуации крылатые ракеты будут серьезнейшим инструментом, способным влиять на военно-политическую ситуацию.

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://interfax.ru/

http://bbc.com/

http://defense-update.com/

http://navy.mil/

http://globalsecurity.org/

https://defendingrussia.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/



Автор: Рябов Кирилл

Источник: nnm.me