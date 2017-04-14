Как «Единая Россия» боится конкуренции

Для чего существует система выборов? Для того, чтобы гражданин свободно мог выбрать политическую идею, которую олицетворяет партия и проголосовать за нее. То есть – за воплощение той идеи, что симпатичная избирателю, за её реализацию в реальности.



Что же мы имеем на деле? На деле мы имеем ситуацию, когда ни одна новая партия не смогла составить конкуренцию четырем думским партиям. По итогам выборов 2016 года все те же 4 партии оказались в парламенте, несмотря на явно изменившиеся политические взгляды населения.

Почему так происходит? Может новые политические силы, новые идеи, не интересны населению?

Нет, дело вовсе не в этом. Дело в том, что сидящие в Думе партии выстроили систему, при которой реальная конкуренция практически невозможна. Что на деле выхолащивает суть самой избирательной системы.

Система, при которой только «старые» партии могут показать результат на выборах, имеет несколько уровней. При этом все её уровни направлены на создание неравноправных условий конкуренции для партий.

Самый первый уровень – это необходимость для новых партий собирать подписи, чтобы регистрировать кандидатов и списки на выборах. Чем больше нужно собрать подписей, тем сложнее это сделать технически и тем больше простор для злоупотреблений чиновников, просто срезающих новые партии, не давая им попасть в бюллетень.

Единственным мерилом «качества» идей партии должен быть ТОЛЬКО избиратель. Мы же имеем ситуацию, когда партия после регистрации, ещё должна доказывать чиновнику, что она собрала нужное количество подписей, в нужные сроки, выполнив все сознательно усложненные правила их сбора. При этом, четыре думские партии ВООБЩЕ не должны подписи собирать.

Но если партии удалось пройти этот этап, то тут наступает этап второй.

Второй уровень называется – соревнование бюджетов, а не идей. Дело в том, что партии, попавшие в Думу, получают господдержку, а все остальные партии её не получают. Правильно ли это? Дьявол, как всегда, в мелочах. Если сумма денег из госбюджета будет огромной, такой, что думские партии просто завалят избирателя не идеями, а купленной на государственные (!) деньги рекламой, то опять-таки выхолостится суть избирательной системы. Не будет соревнования идей, будет соревнование маркетинговых приемчиков и бюджетов!

Получив поддержку избирателя на выборах, партия должна получать поддержку от государства. Но размер этой поддержки не должен быть «зашкаливающим» и тратиться эти средства должны на партийное строительство, а не на избирательную кампанию.

А в реальности ситуация такова: создана система, которая сама себя воспроизводит. Четыре партии получают деньги из бюджета, чтобы потратить эти деньги на рекламу, запудрить голову избирателю и вновь попасть в Думу – чтобы получать ещё пять лет деньги из госбюджета. На прошедших в сентябре 2016 года выборах не было самого главного – не была соревнования идей! В итоге получилась ситуация, когда в обществе меняются политические пристрастия, а партии в Думе все те же четыре. Из которых только у одной (КПРФ) можно найти наличие идеологии. Хотя разве это идеология, если от партии коммунистов в Думе заседают депутаты-миллиардеры?

Всего госбюджет выделяет в год парламентским партиям чуть менее 7 млрд. рублей. В эту сумму не входят зарплаты депутатов и их помощников всех уровней, затраты на депутатский корпус также несет государство. Эти миллиарды в год – это просто средства на партию.

Чтобы никакая другая политическая сила не могла конкурировать с ними, все четыре думские партии проявляют трогательное единодушие деле сохранения своих доходов. Они вместе подготовили Законопроект № 28848-7 «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «О политических партиях» (в части изменения государственного финансирования политических партий)» и увеличили плату за каждого избирателя «для себя любимых». В итоге сотни миллионов рублей тратятся на содержание аппарата и рекламу партий. Только две цифры: https://nstarikov.ru/blog/66730

«Единая Россия» тратит только на содержание своего центрального аппарата – 566 млн. рублей. КПРФ, которые много говорят о социализме и коммунизме, регулярно возлагают цветы к Мавзолею и памятнику Сталину, тратят на свой аппарат управления лишь чуть меньше единороссов – 327 млн. рублей. (Вся информация об этом есть в отчетах партий на сайте ЦИК.)

Но этого показалось мало…

Друг какая-то политическая сила сможет пробиться сквозь частокол сбора подписей и придирок чиновников, сподобится с минимальными затратами перебить бюджеты «больших партий» в сотни миллионов и миллиарды, и донесет свои мысли до избирателя. Получит его симпатии и он проголосует не за ЕР, ЛДПР, КПРФ или СР, а, за другую политическую партию.

Как избежать этого?

Депутаты постарались и выстроили третий круг обороны своей политической монополии.

3.Третий уровень – это некоторые статьи закона «О политических партиях», последние из которых были приняты в декабре 2016 года.

О чем речь? Читаем статью 35 данного закона.

«6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и сводный финансовый отчет политической партии подлежат обязательному аудиту аудиторской организацией в случае, если:

а) в отчетный период политическая партия получала государственное финансирование;

б) в отчетный период общая сумма пожертвований политической партии, указанная в представленном в соответствии с пунктом 4 статьи 34 настоящего Федерального закона сводном финансовом отчете политической партии, составила шестьдесят и более миллионов рублей;

в) в отчетный период общая сумма расходов политической партии, указанная в представленном в соответствии с пунктом 4 статьи 34 настоящего Федерального закона сводном финансовом отчете политической партии, превысила шестьдесят миллионов рублей».

Поясняю — депутаты из 4-х думских партий приняли изменения в закон, согласно которому, партия обязана проходить ежегодный аудит. Это необходимо делать, если партия получала деньги от государства, если получила пожертвований более чем на 60 млн. рублей или потратила более 60 млн. рублей.

Создана ситуация, при которой для партий, получающих госфинансирование в сотни и миллиарды рублей, пройти аудит вообще не проблема, а для новых политических организаций – это неподъемный финансовый груз. Ведь, как гласит статья 7 «аудиту также подлежат годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность региональных отделений», коих у партии может быть от 43 до 84-х.

При этом нет никакого другого смысла введении подобных норм, кроме как в желании «зарубить» конкурентов. Если партия истратила за год 60 млн. рублей, начала создавать конкуренцию, ей сразу ставится серьезная финансовая подножка. При этом аудит надо проходить в строго определенных сертифицированных аудиторских компаниях.

При этом партия, как юридическое лицо:

— сдает ежеквартальный отчет в избирательные комиссии – в Центральную и региональную;

— раз в год сдает сводный финансовый отчет в те же инстанции;

— такие же отчеты сдает не только центральный офис партии, но и каждое региональное отделение;

— поступление денег для партий в виде пожертвований имеет очень жесткий регламент.

Осталось ввести ещё четвертый уровень защиты. Разговоры на эту тему уже ведутся.

«Предварительное голосование можно сделать обязательным для всех политических партий в стране. С такой идеей в воскресенье на дискуссионной площадке съезда «Единой России» выступила депутат Госдумы Ольга Тимофеева. Поправки необходимо будет внести в закон о политических партиях».

Напомню, что предварительный отбор кандидатов внутри партии, те самые по американскому образцу сделанные праймериз, обошлись в 2016 году «Единой России» в 500 млн. рублей.

Логика понятна? В России свободно можно зарегистрировать партию. Только, чтобы принять участие в выборах, нужно будет собрать подписи, оплатить праймериз. Если после этого останутся средства на рекламу своих политических идей – даже побороться за голоса избирателей. После чего нужно будет приготовить ещё кругленькую сумму на аудит всех региональных отделений.

Вот такие вот условия для «равной конкуренции» созданы думскими партиями, желающими сохранить свою политическую монополию. Которая, в итоге, полностью нивелирует смысл самой избирательной системы, при этом делая государство неустойчивым к попыткам внешних сил его опрокинуть.

Ведь избиратели все это видят и потому все меньше ходят на выборы, теряя интерес к выражению своего мнения. Об этом свидетельствует сухой язык цифр. На прошедших выборах в Государственную Думу даже за победителя, за «Единую Россию», проголосовало почти на 4 млн. избирателей меньше (28.527.828 человек), чем в 2011 году (тогда свой голос за ЕР отдали 32.379.135 избирателей).

В ГОЛОСАХ, А НЕ В ПРОЦЕНТАХ, на выборах в Госдуму меньше поддержки, чем в 2011 году получили все прошедшие туда четыре партии!

Создается опасный разрыв между властью и населением. Это очень опасно в условиях все возрастающего внешнего давления на Россию.

Появление в органах власти новых политических сил является остро необходимым.

Чтобы государство стало устойчивым, а граждане увидели новые лица и услышали новые идеи.

А теперь вернемся в самое начало. Почему в заголовке статьи речь идет именно о «Единой России», хотя поддержание политической монополии вполне устраивает все 4 думские партии? Потому, что сегодня у ЕР есть Конституционное большинство и никаких препятствий для регулирования политического поля никто ей составить не может.

Только регулировать политическую систему страны надо не в пользу «себя любимой», а для пользы государства.

Которому нужна свежая политическая мысль, новые лица в региональных парламентах, в Госдуме, в правительстве и среди губернаторов.

Источник: nstarikov.ru