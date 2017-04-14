Иисус Христос – пасхальный козёл отпущения

С подачи антирусских средств массовой информации, неизвестно на кого работающих, у многих людей в настоящее время Свастика ассоциируется с фашизмом и Адольфом Гитлером. Это мнение вбивалось в головы людей последние 70 лет. Мало кто сейчас помнит, что на ...