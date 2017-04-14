Иисус Христос – пасхальный козёл отпущения

Не надо призывать к революции и свержению власти, вспомните 17-й год. Путинская какая никакая стабильность нужна для того, чтоб толпа, овладев новыми знаниями, стала народом, иначе при малейшей нестабильности нас разорвёт запад. И не надо скулить о ...
Пенсионер Владислав Вихорев предложил изменить Конституцию и сделать русскую нацию главенствующей в стране. В Челябинске на региональных предварительных выборах правящей партии «Единая Россия» прозвучало высказывание о том, что евреи виновны в геноциде ...
С подачи антирусских средств массовой информации, неизвестно на кого работающих, у многих людей в настоящее время Свастика ассоциируется с фашизмом и Адольфом Гитлером. Это мнение вбивалось в головы людей последние 70 лет. Мало кто сейчас помнит, что на ...
17.03.2010 17:41 Библия подделка? ... Библия - подделка. Ну что же, в этом выпуске: 1. Рассказываем нашим слушателям, как сделать новый перевод "старинной" книги. 2. Выясняем, почему христианские тексты до сих пор переводятся с типа древнееврейского. 3. ...