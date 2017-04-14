Главная » История, Невероятное в мире

Древний золотоносный карьер Лас-Медулас

10:25. 14 апреля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:
Любой цивилизации нужно много ресурсов. В том числе и металлов. С тем объемом построенного на территории Европы, Африки, оставшийся якобы от Римской империи – уровень добычи металлов должен быть сопоставима с уровнем добычи середины 20в. И этому есть подтверждения. Одно из них – древнеримский карьер Лас-Медулас, Испания.


Лас-Медулас — древний римский золотой рудник, расположенный в северо-западной части Испании, недалеко от города Понферрада (район Эль-Бьерсо). Это древние золотые рудники, которым по официальной истории почти две тысячи лет, стали наследием ЮНЕСКО в конце 20 века.

Впервые про этот древний карьер я узнал от vaduhan_08 Но тогда как-то не возникло вопросов, про которые вы можете прочесть далее…



Вот как историки представляют этот процесс:
В I веке нашей эры римские ученые разработали уникальный метод, основанный на законах гидравлики. Суть его была проста и гениальна одновременно: все окрестные реки и ручьи запруживались плотинами, и вода начинала накапливаться в искусственных водоемах. Когда они наполнялись (а водоемы копали с таким расчетом, чтобы это происходило одновременно), плотины открывали, и вода по каналам устремлялась к скале. Удар водного потока был настолько мощным, что горная порода не выдерживала и разлеталась на куски, открывая золотую жилу, спрятанную в камне.
После этого крупные обломки камня отделяли вручную, а мелкие по тем же каналам сплавляли в зону промывки. Там полученный песок с водой пропускали сквозь завалы колючего кустарника — крупицы золота цеплялись за ветки, более тяжелая порода осыпалась. Затем кустарник сжигали, а оставшееся золото выбирали из пепла и отправляли в плавление.
Лишь в III веке римляне поняли, что месторождение исчерпано, и забросили его.



Судя по записям историков, бывавших на этом прииске, за те три века, что он функционировал, здесь добыли более полутора тысяч тонн золота. Достигнуть такого результата было непросто: по данным археологов здесь одновременно должно было работать от десяти до шестидесяти тысяч человек, выполнявших смертельно опасную работу.



Источник

Это был очерк и официальное объяснение тому, что мы видим от историков. И мне кажется, как обычно, это их попытки объяснить все с точки зрения примитивного. Предлагаю включить здравый смысл, посмотреть это место и сделать свои выводы.


Это место с высоты и с юга. Ссылка на карту
Размыта гора, огромный холм и видны карьеры по-меньше по периметру. Диаметр размытого холма примерно 1300м.


Объем вымытой породы огромный. Главные вопросы: где римляне взяли столько воды? Подумайте, как можно пустить воду на холм? Там нет на соседних холмах в округе снежных шапок, ледников. Даже если бьет источник с соседнего холма, то нужен акведук для подвода воды, нужно выкопать озеро и моментально его распрудить. Дамба должна быть с затворами.






На заднем плане – современный карьер


Вид изнутри




Галечная порода, слагающая верхний слой холма. Это дно древнего моря, реки или более древние отвалы?


Здесь видно, что галька находится сверху.




Вид с юга


Окрестные холмы. Где на них источник воды? И если он там был, то как воду подвести к месту добычи золота?


Оцените объем вымытой породы



Это место богато на различные ресурсы. Южнее Лас-Медулас находятся современные карьеры:








Ссылка на карту


Еще раз задам вопрос: как направить ручьи или речки, протекающие в долине между холмов на гору? Самотеком никак. Значит, воду нужно закачать. Ну, не силами же десятков тысяч рабов! Скорее всего, насосами, механизмами. И промывать стихийно такие объемы породы неразумно.
Это эффективнее делать как мы сейчас – гидромониторами:










Или как это делали не так давно, тоже при добыче золота





Описание и примеры этой технологии: ГИДРОМОНИТОРЫ, КАРЬЕРЫ И КАНЬОНЫ
Делаю вывод, что и древние римляне (или кто там это был) использовали эту технологию. Скорее всего, и в других местах, где мы видим каньоны – это рудники прошлого…


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: история, карьеры, рудники, технологии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Древние и современные карьеры
.... Возможно, весь склон – это терраса древнего карьера.Террасы есть и в Индонезии... насыпали при поднятии породы из золотоносной шахтыА сейчас в шахты водят... и другие холмы – отвалы от золотоносных шахт:Как Вам современные пирамиды...
Гидромониторы, карьеры и каньоны
... России в 1830 при разработке золотоносных россыпей на Урале. Гидромониторы широко... через размыв склоновФотография старого столетнего карьера (добыча золота). Сейчас это ... природным образованием. Ну, там берег древнего моря или провал земной платформы...
Месторождения золота и космические рудники
... комментариях в прошлых статьях: если древние карьеры дело рук неземного разума, то...металл попал в результате эрозии золотоносных жил в гранитных и кварцевых... золото перемещается не в россыпях золотоносного песка), геологоразведчикам можно будет посоветовать...
Аномальные артефакты Сибири
... гравием добывается из местного карьера, с уровней, датируемых...происхождения.В Сибири находят древние города и мегалиты.- ...Сибири, чтобы добраться до золотоносных пластов, добытчики вскрывали в ... сейчас "звездой Давида".Наши древние предки, или по науке...
Ленский РАСТРЕЛ 1912 г. Витимская эпопея. Минул век со дня расстрела
...Это центр крупнейшего в России золотоносного района. За период с ... год в Ленско-Витимском золотоносном крае было добыто золота...Только на нем читаются тексты древних клинописей.» Позже Р.Ибрагимов ... После в начале своей карьеры в качестве подрядчика для ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>