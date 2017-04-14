Древний золотоносный карьер Лас-Медулас
10:25. 14 апреля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Любой цивилизации нужно много ресурсов. В том числе и металлов. С тем объемом построенного на территории Европы, Африки, оставшийся якобы от Римской империи – уровень добычи металлов должен быть сопоставима с уровнем добычи середины 20в. И этому есть подтверждения. Одно из них – древнеримский карьер Лас-Медулас, Испания.
Лас-Медулас — древний римский золотой рудник, расположенный в северо-западной части Испании, недалеко от города Понферрада (район Эль-Бьерсо). Это древние золотые рудники, которым по официальной истории почти две тысячи лет, стали наследием ЮНЕСКО в конце 20 века.
Впервые про этот древний карьер я узнал от vaduhan_08 Но тогда как-то не возникло вопросов, про которые вы можете прочесть далее…
Вот как историки представляют этот процесс:
В I веке нашей эры римские ученые разработали уникальный метод, основанный на законах гидравлики. Суть его была проста и гениальна одновременно: все окрестные реки и ручьи запруживались плотинами, и вода начинала накапливаться в искусственных водоемах. Когда они наполнялись (а водоемы копали с таким расчетом, чтобы это происходило одновременно), плотины открывали, и вода по каналам устремлялась к скале. Удар водного потока был настолько мощным, что горная порода не выдерживала и разлеталась на куски, открывая золотую жилу, спрятанную в камне.
После этого крупные обломки камня отделяли вручную, а мелкие по тем же каналам сплавляли в зону промывки. Там полученный песок с водой пропускали сквозь завалы колючего кустарника — крупицы золота цеплялись за ветки, более тяжелая порода осыпалась. Затем кустарник сжигали, а оставшееся золото выбирали из пепла и отправляли в плавление.
Лишь в III веке римляне поняли, что месторождение исчерпано, и забросили его.
Судя по записям историков, бывавших на этом прииске, за те три века, что он функционировал, здесь добыли более полутора тысяч тонн золота. Достигнуть такого результата было непросто: по данным археологов здесь одновременно должно было работать от десяти до шестидесяти тысяч человек, выполнявших смертельно опасную работу.
Источник
Это был очерк и официальное объяснение тому, что мы видим от историков. И мне кажется, как обычно, это их попытки объяснить все с точки зрения примитивного. Предлагаю включить здравый смысл, посмотреть это место и сделать свои выводы.
Это место с высоты и с юга. Ссылка на карту
Размыта гора, огромный холм и видны карьеры по-меньше по периметру. Диаметр размытого холма примерно 1300м.
Объем вымытой породы огромный. Главные вопросы: где римляне взяли столько воды? Подумайте, как можно пустить воду на холм? Там нет на соседних холмах в округе снежных шапок, ледников. Даже если бьет источник с соседнего холма, то нужен акведук для подвода воды, нужно выкопать озеро и моментально его распрудить. Дамба должна быть с затворами.
На заднем плане – современный карьер
Вид изнутри
Галечная порода, слагающая верхний слой холма. Это дно древнего моря, реки или более древние отвалы?
Здесь видно, что галька находится сверху.
Вид с юга
Окрестные холмы. Где на них источник воды? И если он там был, то как воду подвести к месту добычи золота?
Оцените объем вымытой породы
Это место богато на различные ресурсы. Южнее Лас-Медулас находятся современные карьеры:
Ссылка на карту
Еще раз задам вопрос: как направить ручьи или речки, протекающие в долине между холмов на гору? Самотеком никак. Значит, воду нужно закачать. Ну, не силами же десятков тысяч рабов! Скорее всего, насосами, механизмами. И промывать стихийно такие объемы породы неразумно.
Это эффективнее делать как мы сейчас – гидромониторами:
Или как это делали не так давно, тоже при добыче золота
Описание и примеры этой технологии: ГИДРОМОНИТОРЫ, КАРЬЕРЫ И КАНЬОНЫ
Делаю вывод, что и древние римляне (или кто там это был) использовали эту технологию. Скорее всего, и в других местах, где мы видим каньоны – это рудники прошлого…
Лас-Медулас — древний римский золотой рудник, расположенный в северо-западной части Испании, недалеко от города Понферрада (район Эль-Бьерсо). Это древние золотые рудники, которым по официальной истории почти две тысячи лет, стали наследием ЮНЕСКО в конце 20 века.
Впервые про этот древний карьер я узнал от vaduhan_08 Но тогда как-то не возникло вопросов, про которые вы можете прочесть далее…
Вот как историки представляют этот процесс:
В I веке нашей эры римские ученые разработали уникальный метод, основанный на законах гидравлики. Суть его была проста и гениальна одновременно: все окрестные реки и ручьи запруживались плотинами, и вода начинала накапливаться в искусственных водоемах. Когда они наполнялись (а водоемы копали с таким расчетом, чтобы это происходило одновременно), плотины открывали, и вода по каналам устремлялась к скале. Удар водного потока был настолько мощным, что горная порода не выдерживала и разлеталась на куски, открывая золотую жилу, спрятанную в камне.
После этого крупные обломки камня отделяли вручную, а мелкие по тем же каналам сплавляли в зону промывки. Там полученный песок с водой пропускали сквозь завалы колючего кустарника — крупицы золота цеплялись за ветки, более тяжелая порода осыпалась. Затем кустарник сжигали, а оставшееся золото выбирали из пепла и отправляли в плавление.
Лишь в III веке римляне поняли, что месторождение исчерпано, и забросили его.
Судя по записям историков, бывавших на этом прииске, за те три века, что он функционировал, здесь добыли более полутора тысяч тонн золота. Достигнуть такого результата было непросто: по данным археологов здесь одновременно должно было работать от десяти до шестидесяти тысяч человек, выполнявших смертельно опасную работу.
Источник
Это был очерк и официальное объяснение тому, что мы видим от историков. И мне кажется, как обычно, это их попытки объяснить все с точки зрения примитивного. Предлагаю включить здравый смысл, посмотреть это место и сделать свои выводы.
Это место с высоты и с юга. Ссылка на карту
Размыта гора, огромный холм и видны карьеры по-меньше по периметру. Диаметр размытого холма примерно 1300м.
Объем вымытой породы огромный. Главные вопросы: где римляне взяли столько воды? Подумайте, как можно пустить воду на холм? Там нет на соседних холмах в округе снежных шапок, ледников. Даже если бьет источник с соседнего холма, то нужен акведук для подвода воды, нужно выкопать озеро и моментально его распрудить. Дамба должна быть с затворами.
На заднем плане – современный карьер
Вид изнутри
Галечная порода, слагающая верхний слой холма. Это дно древнего моря, реки или более древние отвалы?
Здесь видно, что галька находится сверху.
Вид с юга
Окрестные холмы. Где на них источник воды? И если он там был, то как воду подвести к месту добычи золота?
Оцените объем вымытой породы
Это место богато на различные ресурсы. Южнее Лас-Медулас находятся современные карьеры:
Ссылка на карту
Еще раз задам вопрос: как направить ручьи или речки, протекающие в долине между холмов на гору? Самотеком никак. Значит, воду нужно закачать. Ну, не силами же десятков тысяч рабов! Скорее всего, насосами, механизмами. И промывать стихийно такие объемы породы неразумно.
Это эффективнее делать как мы сейчас – гидромониторами:
Или как это делали не так давно, тоже при добыче золота
Описание и примеры этой технологии: ГИДРОМОНИТОРЫ, КАРЬЕРЫ И КАНЬОНЫ
Делаю вывод, что и древние римляне (или кто там это был) использовали эту технологию. Скорее всего, и в других местах, где мы видим каньоны – это рудники прошлого…
Источник: sibved.livejournal.com